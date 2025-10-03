nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon PhantomĐiện tử tiêu dùng
nubia NEO 3 GT 5G nổi bật với phong cách thiết kế cyber hiện đại. Mặt lưng được tạo hình bằng các đường cắt đa giác cùng hiệu ứng ánh sáng. Cụm camera đặt dọc, nổi bật với viền kim loại, các góc máy bo cong mềm mại giúp cầm nắm chắc tay.
Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz.
Thiết bị dùng vi xử lý T9100 5G, công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, hỗ trợ đa nhiệm và duy trì tốc độ ổn định. Viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W giúp nạp năng lượng nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn.
Máy còn được tích hợp nút vai cảm ứng kép (Dual Trigger) cho phép phân bổ thao tác, giảm độ trễ và tăng khả năng phản xạ, hữu ích với các tựa game MOBA hoặc bắn súng.
Ngoài phần cứng mạnh mẽ, NEO 3 GT 5G đi kèm bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0. Người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, theo dõi nhiệt độ, tốc độ khung hình và tắt thông báo để trải nghiệm liền mạch.
Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.
nubia NEO 3 GT 5G đánh dấu sự tái hợp cùng Saigon Phantom trong mùa giải mới
Thông qua sự kiện ra mắt NEO 3 GT 5G phiên bản trắng, ZTE cũng công bố việc tiếp tục đồng hành cùng Saigon Phantom, cái tên giàu thành tích nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam.
Qua đó, ZTE cho thấy định hướng gắn bó dài lâu với cộng đồng game thủ Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh đại diện, sự đồng hành này còn mở ra chuỗi hoạt động cụ thể trong quý IV/2025, bao gồm giao lưu người hâm mộ, chiến dịch truyền thông và các giải đấu cộng đồng. Đây là cơ hội để khán giả trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của nubia NEO 3 GT 5G, đồng thời kết nối gần gũi hơn với những tuyển thủ Liên Quân Mobile hàng đầu Việt Nam