Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

Huyền Vân

Huyền Vân

11:00 | 03/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sau các phiên bản đen và vàng, ZTE mang đến thị trường dòng nubia NEO 3 GT 5G tông trắng, hướng đến người dùng yêu thích màu trắng, tinh giản nhưng vẫn có nét cá tính, khác biệt.
ZTE ra mắt bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max mới nubia cùng Saigon Phantom đưa NEO 3 GT 5G đến với game thủ nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
nubia NEO 3 GT 5G
nubia NEO 3 GT 5G

nubia NEO 3 GT 5G nổi bật với phong cách thiết kế cyber hiện đại. Mặt lưng được tạo hình bằng các đường cắt đa giác cùng hiệu ứng ánh sáng. Cụm camera đặt dọc, nổi bật với viền kim loại, các góc máy bo cong mềm mại giúp cầm nắm chắc tay.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.
Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz

Thiết bị dùng vi xử lý T9100 5G, công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, hỗ trợ đa nhiệm và duy trì tốc độ ổn định. Viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W giúp nạp năng lượng nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn.

Máy còn được tích hợp nút vai cảm ứng kép (Dual Trigger) cho phép phân bổ thao tác, giảm độ trễ và tăng khả năng phản xạ, hữu ích với các tựa game MOBA hoặc bắn súng.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.
Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng.

Ngoài phần cứng mạnh mẽ, NEO 3 GT 5G đi kèm bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0. Người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, theo dõi nhiệt độ, tốc độ khung hình và tắt thông báo để trải nghiệm liền mạch.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.

nubia NEO 3 GT 5G đánh dấu sự tái hợp cùng Saigon Phantom trong mùa giải mới

nubia NEO 3 GT 5G
nubia NEO 3 GT 5G

Thông qua sự kiện ra mắt NEO 3 GT 5G phiên bản trắng, ZTE cũng công bố việc tiếp tục đồng hành cùng Saigon Phantom, cái tên giàu thành tích nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Qua đó, ZTE cho thấy định hướng gắn bó dài lâu với cộng đồng game thủ Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh đại diện, sự đồng hành này còn mở ra chuỗi hoạt động cụ thể trong quý IV/2025, bao gồm giao lưu người hâm mộ, chiến dịch truyền thông và các giải đấu cộng đồng. Đây là cơ hội để khán giả trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của nubia NEO 3 GT 5G, đồng thời kết nối gần gũi hơn với những tuyển thủ Liên Quân Mobile hàng đầu Việt Nam
nubia NEO 3 GT 5G ZTE smartphone gaming game thủ

Bài liên quan

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Có thể bạn quan tâm

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Gia dụng
Cụ thể, dải sản phẩm mới 2026 bao gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại tại thị trường Việt Nam.
Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

E-Fashion
Cũng nhân dịp này, Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam cũng trình làng đồng hồ thông minh cao cấp HUAWEI WATCH Ultimate thế hệ thứ hai.
Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Điện tử tiêu dùng
Amazon công bố sản phẩm mới nhất cho dòng máy đọc sách Kindle. Cụ thể, hãng giới thiệu Kindle Scribe phiên bản mới và Kindle Colorsoft - mẫu Kindle màu đầu tiên.
Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Điện tử tiêu dùng
Samsung cho biết, cả hai phiên bản đều sở hữu thiết kế năng động, dễ dàng di chuyển cùng các chế độ âm thanh tối ưu hóa, mang đến trải nghiệm nghe cá nhân hóa, liền mạch trong nhà lẫn ngoài trời.
nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Điện tử tiêu dùng
Theo nhà sản xuất thì với độ mỏng chỉ 5,9mm, nubia Air được trang bị màn hình phủ kính cường lực Gorilla Glass 7i, và bao trùm toàn bộ thân máy là khung nhôm hợp kim, máy cũng có khả năng kháng nước và viên pin có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di động hằng ngày.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16882 17152 17741
CAD 18370 18646 19271
CHF 32513 32897 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30334 30608 31645
GBP 34747 35140 36078
HKD 0 3259 3462
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15071 15656
SGD 19923 20205 20731
THB 731 794 848
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26215 26420
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,200 26,200 26,420
USD(1-2-5) 25,152 - -
USD(10-20) 25,152 - -
EUR 30,529 30,553 31,709
JPY 175.71 176.03 183.38
GBP 35,072 35,167 35,997
AUD 17,174 17,236 17,680
CAD 18,595 18,655 19,185
CHF 32,794 32,896 33,581
SGD 20,091 20,153 20,779
CNY - 3,659 3,757
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 17.36 18.1 19.43
THB 777.32 786.92 837.06
NZD 15,066 15,206 15,561
SEK - 2,767 2,848
DKK - 4,085 4,203
NOK - 2,607 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,871.99 - 6,587.69
TWD 784.57 - 944.01
SAR - 6,937.87 7,262.37
KWD - 84,171 89,092
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,240 26,250 26,420
EUR 30,373 30,495 31,581
GBP 34,892 35,032 35,971
HKD 3,329 3,342 3,444
CHF 32,543 32,674 33,557
JPY 175.24 175.94 183.10
AUD 17,101 17,170 17,690
SGD 20,141 20,222 20,737
THB 792 795 829
CAD 18,588 18,663 19,149
NZD 15,127 15,607
KRW 18 19.70
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26350 26350 26420
AUD 17067 17167 17775
CAD 18536 18636 19237
CHF 32684 32714 33601
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30499 30529 31555
GBP 34973 35023 36134
HKD 0 3390 0
JPY 175.48 175.98 183.03
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15178 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20074 20204 20936
THB 0 759.1 0
TWD 0 870 0
XAU 13580000 13580000 13780000
XBJ 11500000 11500000 13780000
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,420
USD20 26,200 26,250 26,420
USD1 23,904 26,250 26,420
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,650 30,650 32,012
CAD 18,482 18,582 19,921
SGD 20,151 20,301 20,801
JPY 175.94 177.44 182.32
GBP 35,057 35,207 36,045
XAU 13,578,000 0 13,782,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,180 ▲60K 13,530 ▲60K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,130 ▲60K 13,480 ▲60K
Nguyên liệu 99.99 12,760 ▲60K 12,960 ▲60K
Nguyên liệu 99.9 12,710 ▲60K 12,910 ▲60K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,900 ▲60K 13,500 ▲60K
Trang sức 99.9 12,890 ▲60K 13,490 ▲60K
NL 99.99 12,750 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,750 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Nghệ An 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Hà Nội 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,366 ▲8K 13,862 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,366 ▲8K 13,863 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,323 ▲8K 135 ▼1207K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,323 ▲8K 1,351 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,295 ▲8K 1,325 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,188 ▲792K 131,188 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,035 ▲600K 99,535 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,759 ▲544K 90,259 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,483 ▲488K 80,983 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,905 ▲466K 77,405 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,908 ▲334K 55,408 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Intech Solar tổ chức hội thảo

Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Phát động cuộc thi trực tuyến

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025'

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dragon Golf Links được vinh danh

Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng