nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G nổi bật với phong cách thiết kế cyber hiện đại. Mặt lưng được tạo hình bằng các đường cắt đa giác cùng hiệu ứng ánh sáng. Cụm camera đặt dọc, nổi bật với viền kim loại, các góc máy bo cong mềm mại giúp cầm nắm chắc tay.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz.

Thiết bị dùng vi xử lý T9100 5G, công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, hỗ trợ đa nhiệm và duy trì tốc độ ổn định. Viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W giúp nạp năng lượng nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn.

Máy còn được tích hợp nút vai cảm ứng kép (Dual Trigger) cho phép phân bổ thao tác, giảm độ trễ và tăng khả năng phản xạ, hữu ích với các tựa game MOBA hoặc bắn súng.

Ngoài phần cứng mạnh mẽ, NEO 3 GT 5G đi kèm bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0. Người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, theo dõi nhiệt độ, tốc độ khung hình và tắt thông báo để trải nghiệm liền mạch.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng. Từ ngày 8 đến 10/10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt.