Sự kết hợp giữa một thương hiệu công nghệ tiên phong và đội tuyển biểu tượng của thể thao điện tử (eSports) tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của cả hai, mà còn mở ra những giá trị tích cực cho cộng đồng eSports.

Trong lần hợp tác này, hai bên cùng kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm môi trường thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực và cảm hứng cho thế hệ game thủ trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ chinh phục đỉnh cao.

“Hợp tác cùng Saigon Phantom không chỉ giúp chúng tôi tiếp cận gần hơn với cộng đồng eSports Việt Nam, mà còn tạo cơ hội để cải tiến sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của game thủ mobile chuyên nghiệp.” Đại diện nubia Việt Nam chia sẻ.

nubia cùng Saigon Phantom đưa NEO 3 GT 5G đến với game thủ

Bên cạnh đó, cả nubia và Saigon Phantom cùng chia sẻ tinh thần không ngừng nâng cao chuẩn mực, hướng tới sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong từng bước phát triển.

Được biết, Saigon Phantom là đội tuyển dẫn đầu về phong độ lẫn định hướng đầu tư bài bản trong làng eSports Việt, trong khi nubia kiên định với chiến lược phát triển thiết bị hiệu năng cao dành riêng cho người chơi game ở cấp độ chuyên nghiệp. Còn nubia NEO 3 GT 5G như giải pháp công nghệ toàn diện phục vụ huấn luyện và thi đấu chuyên sâu. Thiết bị được lựa chọn làm công cụ luyện tập chính thức cho Saigon Phantom trong giai đoạn chuẩn bị tiến đến các giải đấu lớn sắp tới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khắt khe về cấu hình, độ ổn định và khả năng xử lý game trong môi trường thi đấu cường độ cao.

nubia NEO 3 GT 5G đồng hành với Saigon Phantom trong quá trình huấn luyện và thi đấu chuyên sâu

Đại diện Saigon Phantom, bà Hồ Trúc Thùy An cho rằng: “Với đội tuyển eSports chuyên nghiệp, thiết bị luyện tập mang tính chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu. Một thiết bị mạnh mẽ như nubia NEO 3 GT 5G sẽ giúp những tuyển thủ SGP rèn luyện kỹ năng hiệu quả và duy trì phong độ”.

Mùa tựu trường năm nay, các thành viên SGP sẽ tham gia chuỗi hoạt động Campus Tour tại một số trường đại học, nơi họ gặp gỡ sinh viên, chụp ảnh lưu niệm, ký tặng và tham gia các trò chơi tương tác. Đây cũng là dịp để thương hiệu và đội tuyển tiếp cận gần hơn với thế hệ game thủ trẻ, nhóm người dùng tiềm năng của hệ sinh thái thiết bị gaming nubia.

nubia NEO 3 GT 5G là trợ thủ đắc lực dành cho game thủ yêu cầu cao về tốc độ, độ chính xác và hiệu năng ổn định trong suốt quá trình thi đấu. Thiết bị được trang bị màn hình OLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit kết hợp với tần số quét 120Hz, mang lại hình ảnh sáng, mượt mà cùng khả năng phản hồi nhanh chóng.

Ngoại hình đậm chất gaming, kết hợp phần cứng mạnh mẽ, thiết bị mang đến trải nghiệm mượt mà và ổn định cho game thủ

Bên cạnh đó, nubia NEO 3 GT 5G còn sử dụng vi xử lý T9100 5G, dòng chip chuyên biệt dành cho hiệu năng cao, giúp xử lý mượt mà các tác vụ nặng và tối ưu trải nghiệm chơi game. Máy còn hỗ trợ công nghệ Dynamic RAM, cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và duy trì tốc độ xử lý ổn định trong thời gian dài.

Cùng với đó là viên pin dung lượng 6.000mAh mang lại lợi thế rõ rệt cho game thủ thường xuyên luyện tập hoặc thi đấu với cường độ cao. Công nghệ sạc nhanh 80W giúp nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn, giảm thiểu thời gian gián đoạn giữa các buổi luyện tập hoặc thi đấu.

Một điểm nổi bật đáng chú ý khác là hệ thống nút vai cảm ứng kép (Dual Trigger) được tích hợp sẵn. Tính năng này hiếm khi xuất hiện ở các dòng sản phẩm trong cùng phân khúc. Đối với các tựa game MOBA hoặc bắn súng góc nhìn thứ nhất, nút cảm ứng vai giúp người chơi phân chia thao tác điều khiển, giảm độ trễ và hạn chế nhầm lẫn khi sử dụng màn hình cảm ứng toàn phần. Nhờ đó, khả năng phản xạ và xử lý tình huống trong các pha giao tranh được cải thiện đáng kể.

Không chỉ sở hữu phần cứng mạnh mẽ, nubia NEO 3 GT 5G còn được hỗ trợ bởi NeoTurbo, bộ công cụ tối ưu hiệu suất được phát triển riêng cho các dòng điện thoại của nubia. Đồng thời, thiết bị cũng tích hợp AI Game Space 3.0, giao diện thân thiện với game thủ, cho phép tùy chỉnh cấu hình, giám sát nhiệt độ, theo dõi tốc độ khung hình, mức tiêu thụ pin theo thời gian thực và tắt thông báo không cần thiết để đảm bảo trải nghiệm liền mạch.

Thông qua việc hợp tác với Saigon Phantom, đồng thời giới thiệu nubia NEO 3 GT 5G, nubia thể hiện định hướng gắn bó lâu dài với cộng đồng game thủ Việt. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị dành cho thi đấu chuyên nghiệp, nubia còn cho thấy sự thấu hiểu và đầu tư có trọng điểm, góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho sự phát triển của thể thao điện tử trong nước.