Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á – Haier SEA Dealer Summit 2025

Theo Chiến lược song thương hiệu thì Haier và AQUA sẽ cùng khai thác thị trường Việt Nam và khu vực ở hai mảng riêng biệt, một cao cấp, một linh hoạt, dễ tiếp cận

Tâm điểm của hội nghị là tuyên bố về "Chiến lược song thương hiệu" (Dual Brand Strategy). Đây cũng là động lực tăng trưởng cốt lõi của Haier tại thị trường Việt Nam và khu vực trong giai đoạn tới. Động thái này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong định vị phân khúc khách hàng của tập đoàn, đó là:

Thương hiệu Haier: Được định vị là thương hiệu toàn cầu dẫn dắt thị trường, tập trung vào phân khúc cao cấp (Premium) và các giải pháp công nghệ IoT tiên tiến.

Thương hiệu AQUA: Được định vị là Thương hiệu số 1 khu vực, phát huy thế mạnh thấu hiểu sâu sắc và đáp ứng linh hoạt nhu cầu bản địa.

Hội nghị đã quy tụ hơn 500 khách mời đến từ 8 quốc gia trong khu vực

Việc phân tách rõ ràng này cho phép Haier chính thức đưa các dòng sản phẩm Tủ lạnh và Điều hòa không khí mang thương hiệu Haier vào kinh doanh, song song với dòng Máy giặt cao cấp hiện hành.

“Chuyển dịch từ vị thế dẫn đầu mảng Điện lạnh sang mục tiêu trở thành thương hiệu "Số 1 Toàn diện" của khu vực. Để hiện thực hóa tham vọng này, Haier đang tăng tốc mở rộng chuỗi cung ứng với các nhà máy mới tại Thái Lan (vận hành 2025) và Indonesia (khởi công 2026).” Phát biểu tại sự kiện, ông Li Pan – Phó Chủ tịch Tập đoàn Haier kiêm Tổng Giám đốc Thị trường Hải ngoại Haier Smart Home, đã công bố định hướng chiến lược mới tại Đông Nam Á.

Khu vực trải nghiệm Smart Home, Haier đã trình diễn loạt giải pháp công nghệ đột phá dự kiến ra mắt năm 2026

Cụ thể, tại sự kiện Haier đã mang đến trình diễn 2 công nghệ tiêu biểu, đó là công nghệ AI và hệ sinh thái Smart Home 2026. Tại khu vực trải nghiệm Smart Home, Haier đã trình diễn loạt giải pháp công nghệ đột phá dự kiến ra mắt năm 2026, tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua Trí tuệ Nhân tạo (AI) và thiết kế tích hợp thông qua:

BST SPACE FIT - Giải pháp âm tủ tích hợp: Lần đầu tiên ra mắt tại Đông Nam Á, Space Fit đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới của Haier: Tinh tế và Liền mạch. Không chỉ dừng lại ở thiết bị đơn lẻ, Space Fit cung cấp giải pháp không gian sống tích hợp hoàn hảo (seamless integration), mang đến sự sang trọng và tối ưu hóa không gian cho ngôi nhà hiện đại.

Tủ lạnh Haier Horizon Series: Dòng tủ lạnh cao cấp tái định nghĩa chuẩn mực tươi ngon với "Cửa sổ thông minh" (Smart Window) - tự động sáng đèn khi người dùng đến gần. Đặc biệt, công nghệ từ tính Nutri-Bank cho phép lưu trữ thịt cá tươi ngon trọn vẹn tới 7 ngày.

Máy giặt "Tri-Drum" (3 lồng giặt): Giải pháp giặt giũ mang tính cách mạng với 3 lồng giặt độc lập, cho phép xử lý đồng thời nhiều loại trang phục (đồ người lớn, đồ trẻ em, đồ lót), giải quyết triệt để bài toán vệ sinh và tiết kiệm thời gian cho các gia đình đa thế hệ.

Điều hòa AI for AIR: Thế hệ điều hòa mới tích hợp công nghệ AI Comfort, tự động phân tích thói quen người dùng và môi trường để tinh chỉnh nhiệt độ và luồng gió tối ưu nhất.

TV Haier Homey AI: Dòng TV thế hệ mới đánh dấu sự hợp tác cùng thương hiệu âm thanh Hi-End KEF, kết hợp với chip xử lý hình ảnh AI để kiến tạo trải nghiệm rạp hát tại gia sống động.

Máy rửa bát W5000: Thiết bị bếp chủ lực sở hữu công nghệ rửa 2 mặt 5D (5D Dual-Side Washing) đầu tiên trong ngành, đảm bảo làm sạch toàn diện 360 độ cả mặt trong lẫn mặt ngoài bát đĩa.

Giải pháp tòa nhà thông minh Haier (Haier Smart Buildings): Đón đầu làn sóng AI toàn cầu, Haier giới thiệu hệ thống làm mát chuyên dụng cho các Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Centers) – hạ tầng xương sống của kỷ nguyên số. Song song đó, hãng cũng trình diễn giải pháp quản lý năng lượng xanh cho các tòa nhà thương mại và công cộng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Rất nhiều sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Haier được trình diễn tại sự kiện

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội nghị SEA Dealer Summit 2025, Haier cũng đã cho thấy lộ trình mở rộng danh mục sản phẩm Haier tại Việt Nam, chính thức đưa Tủ lạnh và Điều hòa không khí vào kinh doanh song song với dòng Máy giặt cao cấp hiện hành.