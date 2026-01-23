RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Lễ ký kết diễn ra tại cơ sở Hà Nội của Đại học RMIT vào ngày 23/1, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Vietrade và RMIT – mối quan hệ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tuyên truyền quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam Giáo sư Scott Thompson-Whiteside nhấn mạnh tầm nhìn và giá trị chung làm nền tảng cho hợp tác hai bên.

Theo Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, hợp tác giữa RMIT và Vietrade trong những năm gần đây ngày càng được củng cố trên nền tảng tin tưởng, giá trị chung và cam kết cùng nhau thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho sứ mệnh rộng lớn hơn của RMIT: đóng góp cho tương lai của đất nước thông qua giáo dục chất lượng cao, nghiên cứu đổi mới và các quan hệ hợp tác mang lại tác động thiết thực cho doanh nghiệp, chính phủ và xã hội.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam tại lễ ký kết MOU. Ảnh RMIT

“Đối với RMIT, mối quan hệ này cũng khẳng định vai trò của chúng tôi như một cầu nối – kết nối Việt Nam với tri thức, mạng lưới và cơ hội toàn cầu. Cùng với Vietrade, chúng tôi sẽ triển khai các sáng kiến mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp, xã hội và nền kinh tế”, Giáo sư Thompson-Whiteside chia sẻ.

Biên bản ghi nhớ mở ra khuôn khổ hợp tác lâu dài trong các hoạt động nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, đào tạo, nghiên cứu và giáo dục liên quan đến phát triển thương hiệu, kinh doanh quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp.

Vietrade sẽ phối hợp với RMIT Việt Nam tổ chức các hoạt động liên quan tới Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam thường niên, thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp và thực hiện nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh. Vietrade sẽ đóng vai trò điều phối, kết nối RMIT với doanh nghiệp và cung cấp dữ liệu, định hướng cho các sáng kiến chung.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với mối quan hệ hợp tác này: “Biên bản ghi nhớ đánh dấu chương mới trong hợp tác giữa Vietrade và RMIT Việt Nam. Kết hợp chuyên môn và mạng lưới của hai bên, chúng tôi sẽ cùng nhau hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu mạnh hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với RMIT để triển khai các chương trình thiết thực, phục vụ nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội”.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển song hành của hai tổ chức, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hướng tới tương lai, người đứng đầu hai tổ chức bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đôi bên sẽ tiếp tục mở rộng về cả quy mô và tác động. Với sự lãnh đạo vững vàng và quyết tâm chung, RMIT và Vietrade đặt mục tiêu đồng phát triển các sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và tầm nhìn toàn cầu của Việt Nam, góp phần vào hành trình phát triển bền vững và bao trùm của đất nước.