Khoa Kinh doanh RMIT Việt Nam ghi dấu ấn toàn cầu với chứng nhận kiểm định AACSB

Đây là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện kéo dài năm năm, áp dụng cho toàn bộ các chương trình đào tạo thuộc Phân viện Kinh doanh và Luật (College of Business and Law – CoBL) của Đại học RMIT, bao gồm cả cơ sở tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1916, Hiệp hội Phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học Hoa Kỳ (AACSB) là tổ chức kiểm định quốc tế lâu đời nhất dành cho các trường đào tạo kinh doanh, đồng thời là mạng lưới giáo dục kinh doanh lớn nhất kết nối người học, người dạy và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam đã được AACSB chứng nhận kiểm định giảng dạy kinh doanh.

Là một khoa trực thuộc CoBL, Khoa Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam được AACSB chứng nhận kiểm định cho tất cả các chương trình cấp bằng (bao gồm bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ), cũng như cho đội ngũ giảng viên. Vào tháng 3/2025, Khoa Kinh doanh từng đón tiếp trưởng nhóm đánh giá đồng đẳng do AACSB bổ nhiệm trong khuôn khổ quy trình đánh giá toàn diện CoBL.

Chứng nhận kiểm định AACSB là công nhận tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu dành cho các trường đào tạo kinh doanh. Chứng nhận này thể hiện cam kết về chất lượng, sự cải tiến liên tục và giáo dục kinh doanh chất lượng cao. Giờ đây, Khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam đã gia nhập cộng đồng gồm chưa đến 6% các trường cấp bằng kinh doanh trên thế giới được AACSB chứng nhận kiểm định về giảng dạy kinh doanh. Trong đó phải kể đến những tên tuổi hàng đầu thế giới như Trường Kinh doanh Harvard, Trường Quản trị Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts và Trường Kinh doanh Saïd thuộc Đại học Oxford.

Giáo sư Amanda Gudmundsson (thứ ba từ phải sang), trưởng nhóm đánh giá đồng đẳng do AACSB bổ nhiệm, gặp gỡ lãnh đạo Đại học RMIT tại cơ sở Nam Sài Gòn vào tháng 3/2025.

Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường phụ trách Phân viện Kinh doanh và Luật tại Đại học RMIT, Giáo sư Colin Picker cho biết chứng nhận này ghi nhận sự am hiểu sâu sắc của trường về kinh doanh và công nghệ.

“Chứng nhận AACSB là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tích hợp sâu sắc giữa kinh doanh, công nghệ và pháp luật – những lĩnh vực thiết yếu trong kỷ nguyên số", ông nói.

Bà Stephanie M. Bryant, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Kiểm định của AACSB đã có đôi lời chúc mừng RMIT: “Cam kết của Đại học RMIT trong việc đạt được chứng nhận này phản ánh sâu sắc sự tận tụy mà họ dành cho sinh viên, cho mạng lưới cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn, cũng như cho toàn bộ ngành giáo dục đại học. Các sinh viên hôm nay là lãnh đạo doanh nghiệp mai sau, và việc Đại học RMIT tham gia mạng lưới các trường đào tạo kinh doanh được AACSB kiểm định sẽ có tác động tích cực lâu dài cho trường cả ở Australia và trên toàn cầu”, bà Bryant chia sẻ.

CoBL được AACSB đánh giá cao vì tính hợp tác, chuyên nghiệp và tinh tế trong việc xây dựng sứ mệnh và định hướng chiến lược CoBL 31, cũng như triển khai các chiến lược liên quan. Sự hỗ trợ bổ sung của Đại học RMIT cho chiến lược và tham vọng của CoBL thông các khoản tài trợ đổi mới sáng tạo cũng được ghi nhận.

Thành viên ban lãnh đạo Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam.

Phương pháp sư phạm chân thực, mang tính ứng dụng và học thuật (authentic, applied and academic – AAA), mối quan hệ tổng hòa toàn cầu giữa các cơ sở của trường tại Australia và Việt Nam, nỗ lực đổi mới và nâng cao các chương trình cấp bằng của CoBL, cũng như việc triển khai các chương trình và môn học mới với công nghệ và tác động xã hội được AACSB đặc biệt nhấn mạnh là những yếu tố đưa CoBL trở thành một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh tại RMIT Việt Nam, cho biết: “Chứng nhận kiểm định AACSB phản ánh sức mạnh tổng hợp và tầm nhìn của Phân viện Kinh doanh và Luật thuộc Đại học RMIT trên khắp Australia và Việt Nam. Tại Khoa Kinh doanh, chúng tôi tự hào là một phần của thành tựu này và vinh dự được cung cấp các chương trình đào tạo kinh doanh vừa đạt chuẩn mực toàn cầu, vừa phù hợp với địa phương”.