RMIT Việt Nam ra mắt Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số

Khi nền kinh tế số đang tái định hình bối cảnh toàn cầu, các công nghệ mới nổi như Trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, điện toán lượng tử và thực tế ảo/thực tế ảo tăng cường (VR/AR) đang chuyển đổi doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội.

Những công nghệ này không chỉ mở ra các cơ hội chưa từng có cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi căn bản trên mọi lĩnh vực.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam, phát biểu khai mạc sự kiện ra mắt Trung tâm CBET. Ảnh: RMIT

Việt Nam đang đứng trước cơ hội rút ngắn các giai đoạn phát triển nhờ khai thác hiệu quả những công nghệ mới. Để chớp lấy thời cơ này, đất nước cần nền tảng vững chắc để kết nối nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công nghệ với giới học thuật, doanh nghiệp và chính sách công. Chính nhu cầu cấp thiết này đã thôi thúc Đại học RMIT Việt Nam thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới trong kinh doanh (CBET).

Với mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao trong những thập kỷ tới, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới và tăng cường hiệu quả thể chế. CBET sẽ đồng hành cùng hành trình này thông qua việc thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển năng lực số, tư vấn chính sách và tạo ra các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu kinh tế - xã hội của Việt Nam.



Bà Lynn Hoàng - Giám đốc quốc gia, Binance - chia sẻ góc nhìn về vai trò của công nghệ mới trong đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.

Sự kiện ra mắt đã thu hút hơn 200 khách mời danh dự đến từ các lĩnh vực tài chính, công nghệ, giáo dục và hoạch định chính sách. Trong bài phát biểu khai mạc, Giáo sư Robert McClelland – Trưởng khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam - nhấn mạnh: “CBET đóng vai trò như chất xúc tác cho tương lai số toàn diện, bền vững và đổi mới của Việt Nam, vượt xa khuôn khổ truyền thống của một trung tâm nghiên cứu”.

Ông nhắc lại cam kết lâu dài của RMIT Việt Nam trong việc kết nối tri thức toàn cầu với các thách thức tại địa phương để mang lại những giải pháp thiết thực và tạo tác động.

Bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance, đã trình bày bài tham luận chính với tiêu đề “Công nghệ mới nổi định hình kinh doanh, xã hội và nền kinh tế Việt Nam”. Bà chỉ ra cả cơ hội lẫn thách thức trong việc ứng dụng AI và blockchain vào các lĩnh vực trọng yếu. Bài phát biểu nêu bật cách AI thúc đẩy khả năng tự động hóa quy trình, phân tích dự đoán và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng; Blockchain góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong tài chính và chuỗi cung ứng.

Phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, tập trung vào chiến lược ứng dụng công nghệ mới trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Sau bài tham luận, các lãnh đạo đến từ Binance, ACB, MET và Techcombank đã tham gia phiên thảo luận với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế số tương lai: Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp”. Phiên thảo luận nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các sáng kiến nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, logistics, giáo dục và chính phủ điện tử.

CBET được định vị là trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong khu vực. Trung tâm tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên gồm: kinh tế số và thị trường mới nổi, quản lý logistics và chuỗi cung ứng, công nghệ tài chính và tiền mã hóa, an ninh mạng, và quản trị chuyển đổi thông minh. Các nhóm nghiên cứu tập hợp những học giả quốc tế và chuyên gia trong ngành, đảm bảo hợp tác liên ngành gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Các diễn giả, lãnh đạo Khoa Kinh doanh chụp ảnh lưu niệm sau sự kiện.

Phó giáo sư Phạm Công Hiệp, Phó trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới, đồng Chủ nhiệm CBET, Khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam cho biết: “CBET thể hiện cam kết kết nối tri thức toàn cầu với thách thức địa phương, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại châu Á-Thái Bình Dương.”

Trong thời gian tới, CBET sẽ triển khai các dự án chiến lược kết hợp AI, blockchain và công nghệ mới nổi với kinh tế số, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng số cho thế hệ lãnh đạo tương lai.