Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời là chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong ngành, mang đến những góc nhìn thực tiễn về xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, chia sẻ công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội ứng dụng, hợp tác nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và World Energy Outlook 2023, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn điện chủ lực vào năm 2030, chiếm tới 50% tổng sản lượng toàn cầu, trong khi số lượng xe điện dự kiến tăng gấp 10 lần so với hiện nay. Xu thế này vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững, vừa đặt ra thách thức cho các quốc gia cần thực hiện cam kết khí hậu quyết liệt hơn để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C.

Chính vì thế, hội thảo “Xanh hóa năng lượng - Công nghệ dẫn lối - Kiến tạo cuộc sống xanh” được Intech Solar tổ chức nhằm cùng doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác chia sẻ giải pháp công nghệ, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Hữu Thắng – Chủ tịch HĐQT Intech Solar nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là chìa khóa mở tương lai. Trên hành trình này, công nghệ chính là nhân tố dẫn lối, giúp các doanh nghiệp sản xuất tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và hướng đến phát triển bền vững. Hội thảo được Intech Solar tổ chức với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và đối tác chia sẻ những giải pháp công nghệ tiên tiến, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam.”

Ông Hoàng Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Intech Group phát biểu tại hội thảo.

Mở đầu phiên tham luận tại Hội thảo, Ông Trần Văn Nhơn – Tổng Giám đốc Intech Solar đã mang đến góc nhìn rõ ràng, thực tế về cơ hội vàng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và hộ gia đình trong xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Ông Nhơn nhấn mạnh rằng, việc đầu tư sớm vào các giải pháp điện mặt trời và công nghệ lưu trữ không chỉ giúp giảm chi phí điện năng mà còn gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hộ gia đình và nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể hưởng lợi từ điện năng lượng mặt trời. Điều này càng trở nên thuận lợi hơn khi Chính phủ có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư mới như: Nghị định số 135/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ,... Hay mới đây, Bộ Công thương đề xuất chi 42.000 tỷ đồng hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà.

Tiếp nối chương trình, ông Lê Quang Vinh – Giám đốc quản lý kênh phân phối Sigenergy đã chia sẻ về giải pháp năng lượng thông minh của Sigenergy với định hướng “Tối ưu công nghệ – Nâng tầm hiệu quả – Bền vững dài lâu”. Ông nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc quản lý, lưu trữ và phân phối năng lượng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, gia tăng hiệu suất hệ thống và đảm bảo tính bền vững trong dài hạn.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong khi đó, bà Ivy Lee, đại diện thương hiệu Jolywood mang đến hội thảo bài tham luận với chủ đề “Future-ready Innovation, Built to Last”, giới thiệu công nghệ tấm pin mặt trời mới với khả năng chắn gió và chống chịu thiên tai. Theo bà, đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao hiệu quả phát điện, đồng thời tăng độ bền và tính an toàn cho hệ thống, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên chịu tác động từ biến đổi khí hậu như bão, mưa đá hay nhiệt độ khắc nghiệt như Việt Nam.

Ngoài các bài tham luận chuyên sâu, hội thảo còn tạo nên nhiều dấu ấn với phiên tọa đàm mở. Tại đây, các đại biểu và khách mời đã cùng trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh những vấn đề trọng tâm trong chuyển đổi năng lượng. Những câu hỏi thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều góc nhìn đã giúp phiên tọa đàm trở thành cầu nối hữu ích giữa chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia hội thảo.

Đặc biệt, sự kiện khép lại với “Lễ phát động Phổ cập Điện mặt trời cho Nhà máy Việt – Mái nhà Việt” – một chương trình hành động ý nghĩa nhằm đưa điện mặt trời đến gần hơn với cộng đồng và doanh nghiệp. Ngay sau đó, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Intech Solar và các đối tác cũng đã được triển khai, mở ra bước ngoặt mới trong việc lan tỏa giải pháp năng lượng xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cùng nhau kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.

Hội thảo năm đã mở ra nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều hướng đi mới và cơ hội hợp tác thiết thực. Sự kiện không chỉ bàn về công nghệ hay lợi ích kinh tế, mà còn cùng nhau vun đắp cho một sứ mệnh chung: Bảo vệ hành tinh xanh và kiến tạo một tương lai năng lượng bền vững cho Việt Nam cũng như toàn cầu.