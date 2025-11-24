5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tới dự Vòng Chung kết Cuộc thi, có lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và gần 800 cán bộ, sinh viên của các trường đại học đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi.

Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến Công Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu tại sự kiện.

Có 5 đội thi xuất sắc vào vòng chung kết Cuộc thi gồm: Trường đại học Công nghiệp Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Điện lực; Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp.

Phát biểu khai mạc Vòng Chung kết, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết: Bộ Công thương - với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - luôn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm và cơ hội trong việc sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và sáng tạo.

Các đội tham gia phần thi Kiến thức.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được Bộ Công thương giao Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phối hợp Tạp chí Công thương tổ chức lần đầu tiên nhằm tuyên truyền về Pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới công chúng đặc biệt là giới trẻ.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiểu rõ và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, nhận thức được lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội khi áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả; từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

Cuộc thi đã được lan tỏa tích cực trong cộng đồng thanh niên Việt Nam với đa dạng thành phần, đa dạng loại hình đơn vị. Cuộc thi không chỉ giúp các bạn trẻ cập nhật kiến thức pháp luật, mà còn là sân chơi thể hiện trí tuệ, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Việt Nam, những người sẽ trực tiếp kiến tạo tương lai năng lượng của đất nước.

Ban giám khảo cho điểm các đội.

Sau gần 2 tháng triển khai, Cuộc thi đã hoàn thiện 3 nội dung gồm: Lễ phát động Cuộc thi; Vòng sơ khảo trực tuyến; Vòng tập huấn. Vòng sơ khảo trực tuyến đã thu hút gần 152 nghìn lượt, hơn 35 nghìn người đến từ 900 đơn vị trên cả nước tham gia. Trong đó, hơn 60% bài thi trắc nghiệm đạt mức độ hiểu biết khá, và 32% đạt mức độ hiểu biết sâu về kiến thức pháp luật thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Cuộc thi cũng được lan tỏa mạnh mẽ trên các kênh truyền thông và được phát động rộng khắp tại các cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh trên khắp cả nước.

Tại Vòng chung kết Cuộc thi, 5 đội thi đã thể hiện hiểu biết kiến thức pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm thông qua các tình huống đời thường như: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiết kiệm điện trong gia đình, sử dụng năng lượng trong tòa nhà cho thuê… Các đội thi cũng thể hiện khả năng xây dựng ý tưởng tuyên truyền, xử lý tình huống, năng khiếu nghệ thuật trước Ban Giám khảo và khán giả thông qua 3 phần thi: Tài năng; Kiến thức và Xử lý tình huống. Đội chiến thắng là đội có tổng số điểm cuối cùng cao nhất.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thị Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ban tổ chức trao giải Ba cho đội thi Trường đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá cao về hiệu ứng lan tỏa của Cuộc thi, ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng những hoạt động này của Bộ Công thương đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, hấp dẫn, sáng tạo và hiệu quả phổ cập rộng và sâu. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của công chúng, đặc biệt là là đối tượng trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh.

2 giải Khuyến khích được trao cho đội Trường đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường đại học Điện lực.

Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa kiến thức, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào đời sống. Những tình huống pháp luật được thể hiện một cách sống động, gần gũi góp phần giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm chung trong việc bảo vệ nguồn năng lượng của đất nước. Cuộc thi đã góp phần đưa pháp luật về sử dụng năng lượng đến gần hơn với người dân, tạo nền tảng cho sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động.

Kết quả Vòng Chung kết, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp; giải Nhì cho đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền; giải Ba cho đội Trường đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh; 2 giải Khuyến khích cho đội Trường đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường đại học Điện lực.