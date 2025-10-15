Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (VNEEP3).

Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Công Thương; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức nhằm tuyên truyền về Pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiểu rõ và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, nhận thức được lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội khi áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả; từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang, trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, theo cam kết tại Hội nghị COP26.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu tại lễ phát động.

Trong đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là “nguồn năng lượng đầu tiên”, là giải pháp cốt lõi, bền vững và ít tốn kém nhất để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Công Thương - với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - luôn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm và cơ hội trong việc sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và sáng tạo.

Đánh giá cao việc các trường Đại học đã tạo điều kiện để các em học viên, sinh viên (lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh), là những người sẽ trực tiếp kiến tạo tương lai năng lượng của đất nước có cơ hội tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang tin tưởng, Cuộc thi không chỉ là dịp để các sinh viên tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật, mà còn là sân chơi để thể hiện trí tuệ, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, các sinh viên sẽ thêm hiểu sâu hơn về những quy định của pháp luật, về vai trò của từng cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng, đồng thời hình thành những ý tưởng đổi mới sáng tạo, những mô hình, giải pháp thực tiễn có thể áp dụng trong học tập, sinh hoạt và công việc sau này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” và kích hoạt Vòng thi Sơ khảo trực tuyến.

Bày tỏ quyết tâm tích cực tham gia cuộc thi, bạn Vương Thị Thuỳ Trang - sinh viên Trường Đại học Điện lực kỳ vọng, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, không chỉ giúp giới trẻ hiểu biết sâu hơn về các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; mà còn khơi gợi tinh thần sáng tạo, thúc đẩy tìm tòi các mô hình, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong sản xuất và đời sống. Từ đây, sẽ có nhiều ý tưởng, mô hình hay được nhân rộng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” gồm ba hoạt động chính: Vòng Sơ khảo: Thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho cá nhân và tập thể, diễn ra từ 14/10 đến 06/11/2025 tại địa chỉ http://timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn. Hàng tuần, Ban Tổ chức công bố Top 3 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải và chọn đội đủ điều kiện tham gia vòng tiếp theo

Vòng Tập huấn: Các đội được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền tải thông điệp sáng tạo, sau đó lựa chọn 3-5 đội xuất sắc tham dự vòng chung kết.

Vòng Chung kết: Dự kiến tổ chức cuối tháng 11/2025 theo hình thức trực tiếp. Các đội thi sẽ trình diễn, sân khấu hóa tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngay tại lễ phát động, Vòng Sơ khảo trực tuyến đã chính thức khởi động, thu hút sự hưởng ứng của sinh viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội