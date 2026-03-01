Doanh nghiệp số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

15:03 | 01/03/2026
Ngày 01/03/2026, YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời công bố hợp tác chiến lược với Grab Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện điện, gia tăng động lực cho tiến trình phát triển giao thông xanh tại các đô thị lớn.
Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD của Yadea tại tỉnh Bắc Ninh.
Theo thỏa thuận, hai bên tập trung vào ba trụ cột chính: Tăng cường truyền thông và phổ biến chính sách ưu đãi dành cho tài xế công nghệ; xây dựng cơ chế hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng và cứu hộ chuyên biệt; đồng thời phối hợp phát triển hệ sinh thái vận hành bền vững thông qua tích hợp thông tin trạm sạc, trạm đổi pin và trung tâm bảo hành lên hệ thống ứng dụng.

Đáng chú ý, YADEAGrab sẽ phối hợp thu thập, phân tích dữ liệu nhu cầu sử dụng của nhóm tài xế vận hành xe điện, qua đó cải tiến sản phẩm phù hợp với đặc thù hoạt động tại Việt Nam. Nhân dịp ký kết, hai bên triển khai chương trình hỗ trợ tài chính, với mức ưu đãi lên tới 4 triệu đồng cho mỗi tài xế chuyển đổi sang xe máy điện YADEA.

Không dừng ở hợp tác doanh nghiệp, YADEA khẳng định định hướng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi xanh và bảo đảm an toàn giao thông. Tại Hội nghị SCO 2025 ở Thiên Tân (Trung Quốc), lãnh đạo tập đoàn đã trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về định hướng mở rộng sản xuất, R&D và phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, Ông Liu Jia - Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam khẳng định: “Sự kiện hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của YADEA tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Với nền tảng sản xuất thông minh tại Bắc Ninh cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược, chúng tôi không chỉ mang đến những giải pháp di chuyển chất lượng cao, mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện. YADEA cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và củng cố chuỗi cung ứng nội địa, đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu “Net Zero” của quốc gia".

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông gắn với phương tiện xe điện hai bánh cho học sinh, sinh viên. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về lối sống bền vững, tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng các hoạt động hỗ trợ giáo dục mang tính dài hạn.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, YADEA xác định Việt Nam là mắt xích chiến lược trong mạng lưới sản xuất và cung ứng tại Đông Nam Á. Việc đưa vào vận hành nhà máy thông minh tại Bắc Ninh không chỉ củng cố năng lực sản xuất nội địa mà còn tái khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trong dài hạn.

Thành lập năm 2001 với hơn 25 năm kinh nghiệm, YADEA là thương hiệu xe điện thông minh số 1 thế giới về doanh số trong 9 năm liên tiếp (2017 - 2025). YADEA dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe máy điện, xe đạp điện và xe tay ga thông minh. Với sứ mệnh “A Wonderful Journey for Global Users”, YADEA tập trung đầu tư vào đổi mới công nghệ tiên tiến để mang đến giải pháp di chuyển xanh và đóng góp cho một tương lai bền vững.
