Cửa hàng xe điện Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Đồng thời sự kiện cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc của Yadea, đồng thời mang đến cho người dùng đô thị thêm một điểm đến tin cậy để trải nghiệm, mua sắm và bảo hành xe điện chính hãng.

“Chúng tôi tin rằng, khi người dùng được tiếp cận với sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuẩn mực và chính sách hậu mãi minh bạch, người dùng sẽ có thêm niềm tin vào xe điện. Yadea Plus sẽ không chỉ là đại lý phân phối xe mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sống xanh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu toàn cầu.” Đại diện Yadea Việt Nam cho biết.

Ông Nông Đức Long, đại diện Yadea Việt Nam

Được định vị là đại lý phân phối chính hãng uy tín và cao cấp của Yadea tại TP.HCM, Yadea Plus hướng đến việc trở thành “điểm chạm trải nghiệm chính hãng”, nơi khách hàng có thể lái thử, tìm hiểu công nghệ điều khiển thông minh, ứng dụng theo dõi xe qua app, đồng thời được mua sắm với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, tiết kiệm và dễ dàng. Ngoài ra, khách hàng cũng được tận hưởng dịch vụ bảo hành “PLUS” theo tiêu chuẩn Yadea toàn cầu.

Đại diện Yadea Plus nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một chuẩn mực mới trong ngành xe điện, nơi mọi dịch vụ đều đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Tại Yadea Plus, giá trị ‘PLUS’ chính là sự an tâm: an tâm khi mua, khi sử dụng và khi được đồng hành lâu dài cùng thương hiệu”.

Triết lý “PLUS” của Yadea Plus được thể hiện rõ qua ba yếu tố cốt lõi

Theo đại diện cửa hàng, triết lý “PLUS” của Yadea Plus được thể hiện rõ qua ba yếu tố cốt lõi. “Bảo hành và bảo dưỡng Plus” nhằm đảm bảo mọi sự cố kỹ thuật đều được tiếp nhận và khắc phục theo tiêu chuẩn chính hãng, đồng thời mở rộng chính sách bảo hành để khách hàng yên tâm sử dụng dài lâu.

“Ưu đãi độc quyền và hỗ trợ tài chính Plus” mang đến các chương trình trả góp linh hoạt, hỗ trợ khách hàng với chương trình “Thu xăng - đổi điện” cùng quà tặng giá trị hấp dẫn so với thị trường, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận xe điện mà không lo áp lực tài chính.

Trong khi đó, “Trải nghiệm Plus” lại được thể hiện qua việc khuyến khích khách hàng lái thử với xe thực tế, mô phỏng tình huống chở đồ, vận hành trong đô thị… để cảm nhận rõ sự tiện lợi của cốp xe, sự êm ái của động cơ và độ an toàn trong khả năng chống trộm bằng app thông minh.

Nhân dịp khai trương, Yadea Plus cũng triển khai loạt ưu đãi độc quyền cho khách hàng mua xe từ nay đến hết tháng 11/2025. Cụ thể, khi đặt cọc qua các kênh online của Yadea Plus, người dùng sẽ nhận ngay voucher phụ kiện trị giá 500 nghìn đồng, tham gia vòng quay may mắn với nhiều phần quà như mũ bảo hiểm, áo mưa, lót thảm xe…

Cũng trong ngày khai trương, nhiều khách hàng tham dự đã nhận doorgift quạt sạc mini cầm tay, các sản phẩm gia dụng Bear, và giải đặc biệt là iPhone 17 trong chương trình “Mua xe máy điện Yadea - Trúng iPhone 17”.

Khách hàng có nhu cầu lái thử hoặc mua sắm các dòng xe Yadea có thể tham khảo thêm tại website: yadeaplus.vn hoặc gọi hotline: 0852 318 088.