SOOBIN trở thành đại sứ thương hiệu YADEA tại Việt Nam

Với thông điệp chủ đạo “Làm chủ tương lai”, những mẫu xe điện được ra mắt lần này đều sở hữu thiết kế năng động, công nghệ tiên tiến và truyền tải nguồn cảm hứng về một lối sống xanh, bền vững đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Trong đó:

Nhân dịp này YADEA Việt Nam giới thiệu 3 mẫu xe điện mới

YADEA VELAX là mẫu xe đại diện cho Thể thao, mạnh mẽ, hiệu suất cao

Sở hữu thiết kế thể thao, mạnh mẽ, YADEA VELAX có ba phiên bản: VELAX H, VELAX U và VELAX FAST CHARGING.

Nếu như YADEA VELAX H được trang bị động cơ TTFAR 2000W, có thể đạt tốc độ tối đa 64 km/h và khả năng leo dốc lên đến 15°. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport và có thể di chuyển quãng đường lên đến 80 km chỉ trong một lần sạc.

Thì YADEA VELAX U được trang bị động cơ TTFAR 3000W mạnh mẽ, tốc độ tối đa 86 km/h, phạm vi di chuyển lên đến 129 km cho mỗi lần sạc.

Còn YADEA VELAX FAST CHARGING với công nghệ sạc nhanh ấn tượng, cho phép sạc 80% pin chỉ trong 20 phút.

YADEA VEKOO là mẫu xe điện thông minh dành cho giới trẻ

Trong khi đó, YADEA VEKOO là mẫu xe điện thông minh dành cho giới trẻ. Xe được thiết kế đúng tinh thần trẻ trung, cá tính, hướng đến thế hệ Gen Z và Gen Alpha, đề cao phong cách và sự độc đáo. Chiều cao yên xe 760cm, tạo dáng ngồi vững chãi, tối ưu trải nghiệm cho người lái. Không gian để chân rộng rãi giúp chủ xe thoải mái để đồ cá nhân hoặc các vật dụng cần thiết.

VEKOO được trang bị động cơ TTFAR có công suất lái 1000W và ắc quy Graphene TTFAR giúp duy trì tuổi thọ, thân thiện môi trường. VEKOO còn có khả năng chống thấm nước IPX7, chống nhiệt UVP 800h, chống gỉ cho phép tự tin di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết.

YADEA ORIS sở hữu thiết kế cổ điển và thời trang

Em út YADEA ORIS sở hữu thiết kế cổ điển, thời trang và thanh lịch, YADEA VELAX còn rất năng động nhờ được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển Châu Âu với 6 lựa chọn màu sắc khác nhau. Với điểm nhấn là khả năng kháng nước toàn xe với độ sâu lội nước đến 300mm, khung xe thép cán lạnh cao cấp, cùng hệ thống phanh đĩa đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống khi di chuyển. Công nghệ ắc quy Graphene TTFAR trên ORIS cho phép di chuyển quãng đường lên đến 90km, đi kèm bộ điều khiển hiệu suất cao cho cảm giác khởi động và dừng êm ái.

Bộ ba xe điện mới đều được tích hợp công nghệ AIGO thông minh

Bộ ba xe điện mới đều được tích hợp công nghệ AIGO thông minh với các tính năng phù hợp từng dòng xe, mang đến trải nghiệm cá nhân hoá, thông minh, an toàn cho người dùng:

EasyGO tiện lợi với mở khóa xe thông minh không cần chìa

Ai Fun tùy chỉnh âm thanh riêng biệt, khẳng định cá tính

Ai An Toàn nâng tầm bảo mật với GPS theo dõi theo thời gian thực, cảnh báo chuyển động bất thường và hệ thống quản lý pin thông minh

Smart ECO tiết kiệm năng lượng, tối ưu hiệu suất vận hành

SOOBIN trở thành đại sứ thương hiệu YADEA tại Việt Nam

Tâm điểm của sự kiện lần này đó chính là sự kết hợp giữa thương hiệu YADEA và nghệ sĩ toàn năng SOOBIN, một nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. SOOBIN sẽ là đại diện lý tưởng cho phong cách hiện đại, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo mà YADEA hướng tới.

Thông qua sự hợp tác chiến lược này, YADEA mong muốn mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn quốc.

YADEA công bố hợp tác chiến lược cùng chương trình giải trí “Gia đình Haha”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, YADEA công bố hợp tác chiến lược cùng chương trình giải trí “Gia đình Haha”, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Với vị thế là thương hiệu xe điện hai bánh số 1 toàn cầu trong 8 năm liên tiếp và việc đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Bắc Giang, YADEA đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy một tương lai di chuyển xanh, thông minh và bền vững tại thị trường Việt Nam.

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện, ông Liu Jia, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam cho biết: “Việt Nam luôn giữ vai trò chiến lược trong hành trình toàn cầu hoá của YADEA. Việc vươn lên dẫn đầu thị phần vào năm 2024 là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ, tiếp tục phát triển các dòng xe điện thông minh, thời trang, phù hợp với đa dạng người dùng Việt Nam. Năm 2025, với sự đồng hành của SOOBIN, chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tiên phong chọn lựa phương tiện di chuyển xanh, cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam.”