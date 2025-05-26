BYD hợp tác Grab hỗ trợ tài xế thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng khi chuyển sang xe điện

BYD Việt Nam vừa công bố hợp tác cùng Grab Việt Nam nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên phối hợp triển khai chương trình “Chất từng cuốc - Chốt BYD” từ ngày 19/05 đến 19/08/2025, mang đến những ưu đãi và hỗ trợ hấp dẫn để khuyến khích đối tác tài xế chuyển sang dùng xe điện. Hợp tác đánh dấu này nhằm thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải, nâng cao trải nghiệm cho cả tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ đặt xe.

Ông Ouyang Xiaocheng, Tổng Giám đốc BYD Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp xe năng lượng mới, mà còn cùng Grab Việt Nam kiến tạo một trải nghiệm dịch vụ mới tại Việt Nam, nơi tài xế được đồng hành với công nghệ tân tiến, nơi khách hàng trải nghiệm hành trình như đang ở trên một mẫu xe cao cấp”.

Từ "đủ dùng" đến đẳng cấp cao - xe điện thay đổi chuẩn mực dịch vụ vận tải

Thị trường xe dịch vụ tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, từ động cơ đốt trong truyền thống sang xu hướng xe điện thân thiện môi trường, từ trải nghiệm “đủ dùng” sang kỳ vọng về sự thoải mái, tiện nghi và đẳng cấp. Với vai trò là hãng xe năng lượng mới hàng đầu thế giới, BYD Việt Nam chủ động đồng hành cùng Grab Việt Nam, ứng dụng đặt xe số 1 về thương hiệu được sử dụng nhiều nhất, nhằm hiện thực hóa xu hướng này bằng giải pháp phương tiện tối ưu, dành riêng cho tài xế công nghệ và khách hàng Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, BYD Việt Nam giới thiệu danh mục sản phẩm xe điện chuyên biệt dành cho tài xế GrabCar, với dòng xe chủ lực là BYD M6 Premium Car, mẫu xe MPV thuần điện 7 chỗ mang thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và công nghệ an toàn tiên tiến. Bên cạnh đó, các dòng xe điện nổi bật như BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN và BYD SEAL cũng được đưa vào chương trình, phục vụ đa dạng nhu cầu vận hành: từ xe đô thị linh hoạt đến phương tiện đón khách VIP.

Chiến dịch hướng đến 02 (hai) nhóm đối tượng trọng tâm:

Tài xế GrabCar: đang sử dụng xe xăng, có nhu cầu chuyển đổi sang xe điện tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, nội thất cao cấp và trang bị hiện đại.

Người tiêu dùng/khách hàng Grab: nâng tầm trải nghiệm di chuyển với không gian xe sang trọng, vận hành êm ái, yên tĩnh, và cảm giác “đi Grab mà như đang đi xe riêng”.

Trong thời gian chiến dịch, riêng các tài xế GrabCar khi đăng ký mua xe BYD sẽ được hưởng ưu đãi đặc quyền bao gồm: đảm bảo thu nhập lên đến 25 triệu đồng/tháng, được kích hoạt dịch vụ GrabCar Plus (điều kiện và điều khoản áp dụng), bảo hành pin 8 năm hoặc 500.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

BYD M6 - ngôi sao mới của phân khúc xe dịch vụ cao cấp

Trung tâm của chiến dịch là mẫu BYD M6, dòng xe MPV thuần điện đầy tiện dụng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. BYD M6 sở hữu khoang nội thất 3 hàng ghế rộng rãi, màn hình giải trí cỡ lớn, ghế da thoải mái và hệ thống điều hòa riêng biệt cho từng vùng, đáp ứng tối đa nhu cầu của cả tài xế lẫn hành khách. Xe được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, hệ thống phanh tái tạo năng lượng, và khả năng sạc nhanh, giúp tối ưu thời gian vận hành liên tục trong ngày.

Song hành cùng BYD M6, ba dòng xe điện nổi bật của hãng cũng được tích hợp vào hệ sinh thái Grab, cụ thể:

BYD ATTO 3: SUV đô thị năng động, thích hợp cho tài xế GrabCar Plus hiện đại, nhiều công nghệ.

Mẫu SUV BYD ATTO 3

BYD SEAL: sedan cao cấp, hướng đến dịch vụ đưa đón khách VIP với nội thất hiện đại, trải nghiệm sang trọng.

Mẫu sedan cao cấp BYD SEAL

BYD DOLPHIN: hatchback điện nhỏ gọn và linh hoạt, thích hợp cho tài xế GrabCar đang tìm xe tiết kiệm, vận hành ổn định.