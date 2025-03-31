Grab triển khai tính năng ‘Đặt trước chuyến xe’ tại Việt Nam

Theo đó, tính năng Đặt trước chuyến xe chính thức được Grab triển khai tại Việt Nam, giúp người dùng có thể chủ động đặt trước chuyến xe GrabCar theo thời gian và điểm đón mong muốn, từ đó đảm bảo có thể quản lý kế hoạch di chuyển của mình.

Như vậy, bắt đầu từ tháng 4 này, tính năng Đặt trước chuyến xe sẽ được thử nghiệm trên dịch vụ GrabCar tại Việt Nam. Theo thống kê của Grab, trong thời gian thử nghiệm, chỉ trong quý 1 vừa qua, số chuyến xe GrabCar có sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe đã tăng gấp 2 lần so với quý trước đó.

Trong quý 1/2025, số chuyến xe đặt trước để đến các sân bay chiếm gần 50%, với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiếm hơn 35%.

Cũng trong quý 1/2025, số chuyến xe đặt trước để đến các sân bay chiếm gần 50%, với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiếm hơn 35%. Điều này cho thấy người dùng ngày càng tin tưởng và yêu chuộng tính năng Đặt trước chuyến xe của GrabCar để đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, bởi họ có thể an tâm hơn khi biết rằng chuyến xe đã có bác tài nhận trước và sẽ được thực hiện đúng theo lịch trình của mình. Kết hợp với một số tính năng khác như Hướng dẫn di chuyển bên trong sân bay và quy trình vận hành chặt chẽ của Grab tại các sân bay, dịch vụ GrabCar đang là lựa chọn hàng đầu cho cả du khách trong nước và quốc tế, mang đến trải nghiệm di chuyển liền mạch, chất lượng và an toàn nhất từ Grab.

Tính năng Đặt trước chuyến xe đặc biệt hữu ích khi người dùng cần đặt những chuyến đi đòi hỏi sự chính xác về thời gian như đi đến sân bay, ga tàu, hay đến những cuộc hẹn quan trọng và sự kiện đặc biệt. Người dùng có thể đặt xe GrabCar tối đa 90 ngày trước ngày khởi hành, đối tác tài xế GrabCar sẽ đến điểm đón đúng giờ để đảm bảo người dùng có trải nghiệm di chuyển đáng tin cậy, thuận tiện và an toàn.

Tính năng này cũng mang đến thêm cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế GrabCar vì giúp họ có thêm chuyến xe, đồng thời chủ động sắp xếp thời gian để tối ưu hiệu quả hoạt động trên nền tảng Grab.

Việc ra mắt tính năng Đặt trước chuyến xe cũng đánh dấu bước mở rộng danh mục dịch vụ di chuyển của Grab, gia tăng thêm sự chủ động và linh hoạt cho người dùng.

“Việc đặt trước chuyến xe không chỉ giúp hành khách chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển của mình mà còn giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo luôn có xe, nhất là vào khung giờ cao điểm, khi thời tiết bất lợi hoặc tại những khu vực có lưu lượng giao thông dày đặc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp nhằm đa dạng hoá lựa chọn và linh hoạt về thời gian cho người dùng.” Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết.

Sau khi ‘Đặt trước chuyến xe’ hệ thống sẽ tự động gửi các thông báo nhắc nhở hành khách về thời gian và thông tin đối tác tài xế đã nhận chuyến xe, giúp họ dễ dàng theo dõi quá trình đặt xe. Người dùng có thể nhấp vào đường dẫn tại đây để sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe, hoặc thao tác bằng những cách sau trên ứng dụng Grab:

Cách 1:

Bước 1: Chọn biểu tượng “Ô tô” tại màn hình chính

Bước 2: Chọn mục “Đặt trước chuyến xe”

Bước 3: Chọn địa điểm đón và điểm đến

Bước 4: Chọn ngày và giờ đặt xe theo nhu cầu cá nhân, sau đó tiến hành đặt xe

Cách 2:

Bước 1: Chọn biểu tượng “Ô tô” tại màn hình chính

Bước 2: Chọn địa điểm đón và điểm đến

Bước 3: Chọn dịch vụ GrabCar và biểu tượng cuốn lịch bên cạnh thanh “Đặt xe” để lên lịch đặt xe, sau đó tiến hành đặt xe