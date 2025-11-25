Làn sóng rút vốn kỷ lục khỏi iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock

Dữ liệu của FactSet cho thấy tính đến thứ Hai, quỹ ETF iShares Bitcoin Trust đã ghi nhận 2,2 tỷ đô la tiền chảy ra trong tháng này. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu của FactSet, IBIT đã chứng kiến 2,2 tỷ USD bị rút ra chỉ trong tháng này, tính đến ngày thứ Hai. Đây là mức dòng vốn chảy ra lớn nhất kể từ khi quỹ ra mắt đầu năm 2024, gần gấp tám lần mức 291 triệu USD của tháng 10 năm ngoái - vốn là tháng yếu thứ hai trong lịch sử quỹ.

Bitcoin giảm hơn 20% trong tháng, rơi khỏi đỉnh lịch sử

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bitcoin lao dốc mạnh. Đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện giao dịch quanh 87.907 USD, giảm hơn 20% trong tháng qua và mất hơn 40% giá trị so với đỉnh gần 126.000 USD hồi đầu tháng 10.

Nếu đà giảm kéo dài, tháng 11 sẽ trở thành tháng tồi tệ nhất của Bitcoin kể từ tháng 6/2022, thời điểm tài sản này rơi gần 39%.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dòng tiền nóng đang tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro, trong đó Bitcoin là ví dụ điển hình. Jay Hatfield, CEO Infrastructure Capital Advisors đưa ra nhận định.

Cũng theo ông Jay Hatfield, CEO Infrastructure Capital Advisors, sự thoái lui lần này tập trung mạnh vào các mảng mang tính đầu cơ cao khiến nhà đầu tư càng thận trọng.

Tâm lý thị trường trở nên bi quan hơn khi các chỉ số kinh tế của Mỹ xấu đi. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy niềm tin người tiêu dùng rơi xuống mức gần thấp kỷ lục. Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 9 và chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố trong tuần này.

Dù Công cụ FedWatch của CME cho thấy hơn 80% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản này vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, dòng vốn rời khỏi ETF Bitcoin để chuyển sang vàng và các tài sản trú ẩn khác.

Nhà đầu tư mới chịu áp lực bán mạnh

Frank Chaparro, Giám đốc nội dung tại GSR, cảnh báo rằng sự biến động hiện tại có thể gây áp lực lớn lên nhóm nhà đầu tư mới, những người tham gia thị trường thông qua các quỹ ETF.

“Nhà đầu tư mới có thể bán nhanh như khi họ mua vào,” Chaparro nói.

Ông cho rằng khi môi trường vĩ mô xấu đi, nhà đầu tư sẽ giảm rủi ro đồng loạt, từ tiền điện tử đến các cổ phiếu nhạy cảm.

Lực đỡ từ nhà đầu tư tổ chức có thể hạn chế biến động cực đoan. Tuy nhiên, Joshua Levine, Chủ tịch quỹ Bitcoin OranjeBTC, cho rằng dù ETF Bitcoin thu hút nhiều nhà đầu tư mới dễ hoảng loạn khi giá biến động, nhưng nó cũng lôi kéo một lượng lớn nhà đầu tư tổ chức dài hạn.

Nhóm này có xu hướng giữ vị thế trong thời kỳ suy thoái, qua đó giúp giảm bớt biến động thái quá. “Cơ sở nhà đầu tư tổ chức giúp Bitcoin trưởng thành hơn, giảm các pha tăng sốc và giảm sốc,” Levine nhận định.

Dù vậy, với áp lực kinh tế và tâm lý thị trường u ám, Bitcoin và các quỹ ETF liên quan có thể tiếp tục đối mặt thách thức trong ngắn hạn.