Ether lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lao dốc xóa sạch đà tăng sau Hội nghị Jackson Hole

Giá của loại tiền điện tử lớn thứ hai đã tăng cao tới 4.954,81 đô la vào Chủ Nhật 24/8.

Theo dữ liệu thị trường, ETH đạt đỉnh 4.954,81 USD vào chiều Chủ nhật ngày 24/8, trước khi hạ nhiệt còn 4.776,46 USD, tăng chưa đến 1% so với phiên trước đó. Trước đó, vào thứ Sáu, ETH tăng vọt 15% nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Ngược lại, Bitcoin mất đà, rơi xuống 110.779,01 USD – mức thấp nhất kể từ ngày 10/7 – trước khi hồi nhẹ lên khoảng 112.000 USD, giảm gần 2% trong phiên. BTC từng chạm đỉnh gần đây nhất ở 124.496 USD vào ngày 13/8.

Lý do ETH “vượt mặt” Bitcoin

Trong nhiều tuần qua, Ether dẫn dắt thị trường tiền điện tử nhờ loạt yếu tố hỗ trợ: chính sách thân thiện từ chính phủ, nhu cầu stablecoin tăng mạnh và hoạt động mua vào của các nhà đầu tư tổ chức. Cuối tuần trước, Bitmine Immersion Technologies – quỹ quản lý do Tom Lee (Phố Wall) đứng đầu cũng đã chi 45 triệu USD mua ETH, theo dữ liệu từ Arkham.

Ben Kurland, CEO DYOR, nhận định: “Dòng vốn vào các quỹ ETF ETH đang ổn định, các doanh nghiệp bắt đầu xem ETH như tài sản kho bạc có thể staking để sinh lời – đây là dạng cầu bền vững hơn so với đầu cơ cá nhân. Thêm vào đó, gần một phần ba nguồn cung ETH đã bị khóa trong staking, các giải pháp mở rộng quy mô hoàn thiện, và kỳ vọng cắt giảm lãi suất khiến chi phí vốn giảm. Tất cả điều này đã biến mốc 4.000 USD từ ngưỡng kháng cự thành nền tảng cho một chương định giá mới.”