Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Madrid

Cũng tại sự kiện này, Huawei cũng ra mắt loạt sản phẩm mới, bao gồm HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Band 11 Series, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, và HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu “Now is Your Run” được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) vào hôm qua, 26 tháng 2

Cũng trong dịp này, Eliud Kipchoge, người từng hai lần vô địch marathon Olympic, đã được công bố là đại sứ toàn cầu của dòng HUAWEI WATCH GT Runner. “Chạy bộ không chỉ đơn thuần là chạy làm sao cho nhanh, mà còn mang đến giá trị tích cực ở nhiều khía cạnh. Đồng hành cùng Huawei, tôi mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới thông qua việc tập luyện.” Vận động viên này chia sẻ.

Eliud Kipchoge, người từng hai lần vô địch marathon Olympic trở thành đại sứ toàn cầu của dòng HUAWEI WATCH GT Runner.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 sẽ tái định nghĩa đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp sau 5 năm. Để có thể trở lại ‘đường đua’ này, Huawei đã hợp tác thử nghiệm cùng hơn 100 vận động viên, đạt độ chính xác trên 97% trong việc dự đoán thành tích thi đấu. Huawei cũng phát triển mô hình học máy tiên tiến để đánh giá thể trạng, mức độ hồi phục, hỗ trợ người dùng tập luyện một cách khoa học.

Đầu năm nay, Huawei vừa công bố hợp tác cùng dsm-firmenich Running Team, câu lạc bộ của huyền thoại marathon Eliud Kipchoge để thu thập dữ liệu thực tế từ quá trình tập luyện và thi đấu, từ đó hoàn thiện thuật toán và nâng cao hiệu năng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của đối tượng người dùng chuyên nghiệp.

Sự kiện với chủ đề “Now is Your Run”

Cụ thể, với các vận động viên chuyên nghiệp thì đồng hồ thông minh cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như định vị ổn định trong môi trường phức tạp (khu đô thị nhiều cao ốc, địa hình đồi núi), theo dõi chính xác các chỉ số sinh lý như nhịp tim khi nghỉ, biến thiên nhịp tim (HRV), chất lượng giấc ngủ, tải trọng tập luyện; đồng thời đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ và cảm giác thoải mái khi vận động cường độ cao.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 trở lại ấn tượng

Tại sự kiện, HUAWEI WATCH GT Runner 2 đã gây ấn tượng với loạt tính năng nổi bật như trang bị kiến trúc ăng-ten nổi 3D hoàn toàn mới, mang đến khả năng định vị chính xác vượt trội, liên tục ghi nhận quãng đường và quỹ đạo di chuyển ngay cả khi tín hiệu bị gián đoạn. Sản phẩm cũng tích hợp chế độ marathon thông minh, hỗ trợ quản lý lộ trình và cung cấp các chỉ số theo thời gian thực trong suốt quá trình thi đấu hoặc tập luyện. Ngoài ra, HUAWEI WATCH GT Runner 2 còn mang đến trải nghiệm chạy bộ thông minh, chuyên sâu cho cả người dùng phổ thông.

Cùng với đó là loạt sản phẩm mới HUAWEI WATCH Ultimate 2 và HUAWEI Band 11 Series

HUAWEI WATCH Ultimate 2 và HUAWEI Band 11 Series là bộ đôi thiết bị đeo mới cũng được Huawei giới thiệu trong sự kiện, nhằm mang đến trải nghiệm luyện tập chuyên nghiệp và cá nhân hóa hơn.

Cụ thể, đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH Ultimate 2 phiên bản màu Xanh Lá nổi bật, duy trì thế mạnh ở bộ môn Lặn và các hoạt động ngoài trời, đồng thời bổ sung tính năng nâng cao dành riêng cho bộ môn Golf, mang đến trải nghiệm thể thao cao cấp, chính xác và thông minh hơn.

Trong khi đó, vòng đeo tay thông minh HUAWEI Band 11 Series sở hữu thiết kế thanh lịch, màn hình lớn và rõ nét, đảm bảo hiển thị tốt ngay cả dưới ánh nắng mạnh. Tích hợp theo dõi sức khỏe, ghi nhận hoạt động và nhiều tiện ích trong một thiết bị nhỏ gọn, sản phẩm trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho nhu cầu vận động hằng ngày.

Không gian sự kiện

Năm 2025, Huawei công bố thông điệp thương hiệu “Now is Yours”, hướng đến việc xây dựng hình ảnh gần gũi, trẻ trung hơn với người dùng toàn cầu. Năm nay, với chủ đề “Now is Your Run”, Huawei cùng Eliud Kipchoge tiếp tục lan tỏa tinh thần chạy bộ và lối sống lành mạnh, đồng thời hứa hẹn mang đến những đổi mới nhưng vẫn gần gũi, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn với công nghệ.

Được biết, các sản phẩm này cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong quý I năm nay, mở đầu với HUAWEI Band 11 Series sẽ ra mắt vào ngày 3 tháng 3 sắp tới.