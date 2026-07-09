Điện tử tiêu dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

06:05 | 09/07/2026
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Ngày 22/7 tới đây, Samsung tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tháng 7/2026 tại London, giới thiệu thế hệ Galaxy màn hình gập mới cùng triết lý AI đặt sự thấu hiểu người dùng lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo tốc độ xử lý.
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Galaxy Unpacked tháng 7/2026 diễn ra vào ngày 22/7 tại London, Vương quốc Anh, nơi Samsung Electronics chọn làm bối cảnh cho lần ra mắt thế hệ thiết bị Galaxy kế tiếp. Hãng mô tả London là thành phố luôn tiến về phía trước, không chạy theo xu hướng mà tự kiến tạo xu hướng mới, và tinh thần đó trở thành ẩn dụ cho định hướng sản phẩm lần này. Dòng thiết bị mới tiếp tục thuộc phân khúc màn hình gập, lĩnh vực Samsung định hình trong nhiều năm qua, kết hợp tính năng thông minh với thiết kế đột phá nhằm mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và khả năng thích ứng cao hơn cho người dùng.

Người quan tâm có thể theo dõi trực tiếp sự kiện trên Samsung.com và kênh YouTube của Samsung, bắt đầu lúc 8 giờ tối theo giờ Việt Nam. Samsung mở cổng đăng ký sớm tại samsung.com/vn/unpacked, áp dụng ưu đãi đặt trước lên đến 1 triệu đồng cho khách hàng mua thiết bị Galaxy mới kèm sản phẩm trong hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng
Samsung tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào 227/2026 tại London Ảnh: Samsung

AI không cần nghĩ thay, AI cần thấu hiểu người dùng

Lịch sử công nghệ lặp lại một quy luật quen thuộc, những phát minh vĩ đại chỉ thực sự tạo nên bước ngoặt khi chúng hiện diện trong đời sống thường nhật của con người. Điện năng làm thay đổi xã hội từ khi công tắc điện xuất hiện trong mỗi gia đình, Internet trở thành một phần cuộc sống khi trình duyệt web ra đời, còn điện thoại chỉ thực sự tạo ảnh hưởng mạnh mẽ khi hệ sinh thái ứng dụng hình thành và phát triển xung quanh nó. Samsung cho rằng AI cũng đi theo quy luật ấy.

Theo chia sẻ từ Samsung, AI hiện tiến vào giai đoạn Agentic AI, giai đoạn AI có thể hành động thay con người nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng. Để hành động thay một người, trước tiên AI phải thấu hiểu người đó thật sự, và đây chính là lý do điểm giao thoa giữa AI với con người trở thành yếu tố quyết định chương tiếp theo của kỷ nguyên AI. Những điểm chạm này chính là nơi AI xây dựng niềm tin với người dùng, bởi trải nghiệm AI tốt nhất luôn đến từ những thiết bị am hiểu người dùng sâu sắc nhất.

Hệ sinh thái Galaxy, nơi mỗi thiết bị góp một mảnh ghép

Samsung dành nhiều năm xây dựng một hệ sinh thái, nơi điện thoại đóng vai trò thiết bị gần gũi nhất, đồng hành cùng người dùng mỗi ngày, trong khi máy tính bảng trở thành không gian sáng tạo và học tập. Đồng hồ thông minh ghi nhận các chỉ số như giấc ngủ và nhịp tim, còn tivi cùng thiết bị gia dụng kết nối nhà thông minh khắc họa bối cảnh về không gian sống của từng gia đình. Những kiểu dáng thiết bị mới, từ điện thoại gập đến kính thông minh, tiếp tục mở rộng phạm vi hiện diện của AI trong đời sống hằng ngày, và khi tất cả thiết bị này kết nối với nhau, chúng tạo nên bức tranh toàn diện hơn về nhu cầu của mỗi cá nhân.

Dữ liệu thu thập từ nhiều thiết bị chuyển hóa thành những hỗ trợ kịp thời, chẳng hạn thông tin giấc ngủ từ đồng hồ thông minh giúp AI điều chỉnh lịch trình cho ngày hôm sau. Ở trạng thái lý tưởng, AI lùi về phía sau để âm thầm hoạt động, kết nối những khoảnh khắc rời rạc thành một trải nghiệm liền mạch, và đó cũng là lý do Samsung xây dựng hệ sinh thái vừa mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng, vừa kết nối nhiều khoảnh khắc hơn trong đời sống hằng ngày.

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng
Galaxy Unpacked 2025 diễn ra tại Duggal Greenhouse ở Brooklyn. Ảnh: Samsung

Niềm tin và nền tảng mở dẫn lối chương tiếp theo

Samsung không thực hiện điều này một mình, bởi những nền tảng làm thay đổi thế giới đều là nền tảng mở, giống như Internet hay các hệ điều hành di động từng làm được. Với SmartThings, Samsung kết nối thiết bị, dịch vụ và đối tác trong một trải nghiệm liền mạch, góp phần định hình tiêu chuẩn mở của ngành, và chính sự cởi mở này giúp những ý tưởng tốt nhất đến với người dùng nhanh hơn. Samsung không bổ sung AI như một lớp tính năng phủ lên trên, mà thiết kế AI ngay từ cốt lõi trải nghiệm để phục vụ mỗi người dùng trong từng bối cảnh cụ thể.

Tính mở không phải đích đến cuối cùng, bởi thách thức lớn hơn nằm ở việc chuyển hóa trí tuệ nhân tạo thành trải nghiệm cá nhân hóa và đáng tin cậy. Samsung khẳng định yếu tố cốt lõi tạo nên tính cá nhân hóa chính là khả năng thấu hiểu người dùng đi đôi với bảo mật tuyệt đối dữ liệu đó, và hãng cam kết thực hiện trách nhiệm này khi AI ngày càng cá nhân hóa và tối ưu khả năng tự vận hành. Samsung Knox bảo vệ từng thiết bị Galaxy cùng mạng lưới liên kết giữa các thiết bị, trong khi những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất lưu trữ trực tiếp trên thiết bị, giúp người dùng luôn nắm quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình.

Chính sự thấu hiểu đó định hình cách Samsung thiết kế thiết bị mới. Khi AI hỗ trợ con người xử lý nhiều công việc cùng lúc, màn hình linh hoạt có thể gập mở mở rộng giới hạn khả năng sử dụng, đủ nhỏ gọn trong lòng bàn tay lúc gập lại và mở ra không gian hiển thị rộng lớn khi cần thiết. Samsung không ngừng cải tiến thiết bị gập theo hướng mỏng hơn, nhẹ hơn, bền bỉ hơn và mang lại trải nghiệm đắm chìm hơn qua từng thế hệ, đồng thời đưa AI vào lĩnh vực sức khỏe, nơi đồng hồ thông minh theo dõi giấc ngủ và quá trình phục hồi để giúp mỗi ngày của người dùng trở nên tốt hơn.

Tại Galaxy Unpacked tháng 7/2026, Samsung công bố bước phát triển tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn này, gồm những trải nghiệm AI mang tính cá nhân hơn, tự nhiên hơn, xây dựng trên nền tảng mà nhiều đối tác cùng phát triển. Câu hỏi định hình chương kế tiếp của ngành công nghệ không còn là ai sở hữu AI thông minh nhất, mà là ai thấu hiểu con người nhất và chuyển hóa sự thấu hiểu đó thành trải nghiệm đáng tin cậy.

Galaxy Unpacked tháng 7/2026 Samsung Unpacked London AI thấu hiểu người dùng Điện thoại gập Samsung Samsung Knox SmartThings

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 13/07/2026 21:00
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Thứ ba, 14/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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AUD 17669 17942 18519
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CHF 31898 32279 32924
CNY 0 3826 3920
EUR 29363 29583 30664
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HKD 0 3223 3426
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KRW 0 16 18
NZD 0 14672 15262
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USD (1,2) 26026 0 0
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,062 - -
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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CHF 32146 32176 33754
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29546 29576 31301
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 730.6 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

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Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

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Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

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Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

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