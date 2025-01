IFA 2023: Samsung đưa SmartThings lên một tầm cao mới

Thông qua hệ sinh thái SmartThings, 285 triệu người dùng trên thế giới đã sử dụng và cá nhân hóa ngôi nhà của họ cho phù hợp nhất với nhu cầu, giúp kết nối liền mạch và kiểm soát đa dạng đồ gia dụng cũng như các thiết bị thông qua một ứng dụng duy nhất.

Không dừng lại ở đó, với mong muốn mang lại những công nghệ thông minh và khả năng kết nối tân tiến hơn, Samsung đã trình diễn SmartThings mới tại IFA 2023. Tại buổi họp báo, Samsung đã mang đến những bài nghiên cứu mới về người dùng, được thực hiện trên khắp châu Âu để thấu hiểu nhu cầu của họ.

Ông Benjamin Braun, Giám đốc Tiếp thị tại Samsung Europe cho biết: “Samsung có niềm đam mê mãnh liệt trong việc kết nối người dùng với mọi người, mọi địa điểm và những khoảnh khắc quan trọng nhất với họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng các khả năng được cung cấp bởi những đổi mới công nghệ mới nhất nhằm đảm bảo hệ sinh thái SmartThings phát triển, cho phép mọi người tạo ra nhiều kết nối hơn nữa.”

Trong đó, ứng dụng SmartThings sẽ cho phép người dùng điều khiển ngôi nhà của họ từ bất cứ đâu, giúp họ tận hưởng giải trí liền mạch cũng như đảm bảo an toàn. Tại châu Âu, nhà ở luôn là nơi quan trọng nhất, khi cùng lúc đóng nhiều vai trò khác nhau như chỗ làm việc, nơi để thư giãn và giải trí. 7 trong số 10 người dùng (71%) đồng ý rằng công nghệ có tác động tích cực đến cuộc sống thường nhật của họ, bao gồm cả cách họ tương tác với bạn bè và gia đình, hay cách họ làm việc và tận hưởng cuộc sống theo nhu cầu của cá nhân mình.

Để đáp ứng tốt hơn nữa, SmartThings mới sẽ giúp những người có niềm đam mê với ẩm thực có thể kết nối với nhau thông qua niềm vui nấu nướng và ăn uống với Samsung Food - ứng dụng all in one mới để tìm kiếm công thức nấu ăn, tiết kiệm và chia sẻ, lập kế hoạch cho từng bữa ăn, nấu nướng và mua sắm chi tiết.

Tại buổi họp báo, Samsung cho biết, Samsung Food đã có mặt tại 104 quốc gia với 8 ngôn ngữ khác nhau, mang đến kiến thức ẩm thực thế giới chỉ bằng vài cú chạm, trao quyền cho người dùng lựa chọn các quyết định về món ăn, sở thích, sức khỏe và nấu nướng phù hợp với nhu cầu mỗi người. Ứng dụng cũng kết nối với căn bếp của người dùng bằng cách nhận ngay lập tức các thông báo về thời gian và nhiệt độ của lò vi sóng Samsung, người dùng cũng có thể thưởng thức những món ăn mới, với hơn 160.000 công thức sẵn có.

Đáng chú ý, vào cuối năm nay công nghệ Food AI trên ứng dụng Samsung Food sẽ cung cấp các công thức nấu ăn được cá nhân hóa tùy theo yêu cầu của người dùng về chế độ ăn uống, chẳng hạn như chuyển đổi công thức thành phiên bản thuần chay, hay ứng dụng này cũng sẽ liên kết với Samsung Health vào cuối năm nay… Nhờ đó mà các bữa ăn sẽ được lập kế hoạch để có thể điều chỉnh phù hợp với sở thích và yêu cầu về chế độ ăn uống, cũng như hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu sức khỏe của họ.

Đến năm 2024, thông qua sử dụng công nghệ Vision AI, Samsung Food sẽ sử dụng hình ảnh chụp tại mỗi bữa ăn để kiểm tra thông tin dinh dưỡng, nhận diện thành phần và đề xuất công thức nấu ăn phù hợp cho người dùng.

Cũng tại IFA 2023, thương hiệu TV số 1 thế giới 17 năm liên tiếp còn ra mắt mẫu TV 98 inch Neo QLED 8K và 4K Q80C, đồng thời tuyên bố các kế hoạch giới thiệu các màn hình Micro LED tại thị trương châu Âu vào cuối năm nay. Đây là một trong những cam kết giúp nâng tầm giải trí của người dùng với những sản phẩm TV chất lượng cao, công nghệ vượt trội, độ tương phản đáng kinh ngạc, khả năng tái hiện chi tiết hình ảnh chất lượng… giúp người dùng dù là xem hay đang đắm chìm trong game hay thưởng thức phim ảnh cũng thật sự cảm thấy hài lòng.

Đáng chú ý, Samsung cũng mang đến dòng TV The Frame phiên bản Disney100 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Disney. Theo đó, các mẫu TV phiên bản đặc biệt này đều sở hữu khung viền bezel thiết kế kim loại bạc độc quyền mang tên Disney 100 Signature Platinum Silver Metal và điều khiển từ xa độc đáo lấy cảm hứng từ Chuột Mickey. Phiên bản này cũng đi kèm 100 tác phẩm nghệ thuật biểu tượng của Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm và National Geographic, cũng như những hình ảnh kinh điển của Chuột Mickey, Minnie, Woody, Cinderella và nhiều nhân vật khác. Người dùng cũng có thể trưng bày ảnh gia đình của mình để tạo ra không gian giải trí tại nhà kỳ diệu.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt loạt sản phẩm mới, công nghệ mới tại IFA 2023, Samsung cũng đồng thời giới thiệu mẫu máy chiếu The Freestyle thế hệ 2. Ở phiên bản mới này, máy chiếu di động mang đến trải nghiệm màn hình lớn ở bất cứ nơi nào người dùng mong muốn, ví dụ trên trần nhà. Tính năng Smart Edge Blending cung cấp trải nghiệm màn hình phong cảnh lẫn chân dung và chân dung, nghĩa là hai máy chiếu The Freestyle thế hệ 2 có thể ghép lại để tạo ra trải nghiệm hình ảnh ngang 160 và dọc 120. Hơn nữa, với việc thoải mái truy cập vào Samsung Gaming Hub, người dùng The Freestyle thế hệ 2 có thể tận hưởng các trò chơi lớn nhất từ trước nay đến từ các đối tác streaming của Samsung.

Đặc biệt hơn, thông qua mối quan hệ hợp tác với Xbox và Bethesda Softworks, những tựa game nhập vai Starfield thế hệ tiếp theo lấy bối cảnh giữa các ngôi sao… đều có thể được thực hiện trên máy chiếu The Freestyle thế hệ 2 thông qua Samsung Gaming Hub với tài khoản thành viên Xbox Game Pass Ultimate mà không cần điều khiển.

Với hơn 3/4 người dùng (77%) cho rằng họ tìm kiếm các sản phẩm công nghệ có khả năng tiết kiệm năng lượng, để giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường… chính vì thế các sản phẩm và dịch vụ công nghệ đều phải thỏa mãn các tiêu chí này. Cụ thể, 2/3 người dùng (67%) cũng cân nhắc yếu tố quan trọng khi lựa chọn thiết bị gia dụng tiếp theo là có thể kết nối với ứng dụng cho phép họ kiểm soát và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Trước tình hình giá năng lượng tăng trên khắp châu Âu, 72% người dùng được hỏi lo ngại về chi phí vận hành các thiết bị trong nhà. Để góp phần giải quyết mối quan tâm này, SmartThings Energy có thể giúp người dùng tối ưu hóa năng lượng được sử dụng trên các thiết bị để phù hợp với nhu cầu và sử dụng ít hơn. Ví dụ như chế độ năng lượng AI trong SmartThings Energy cho phép theo dõi và giảm tới 70% mức điện năng tiêu thụ của máy giặt bằng cách sử dụng Ecobubble để giặt với nước lạnh thay vì nước ấm.

Samsung cũng hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Đại dương Toàn cầu Ocean Wise và nhà sản xuất hàng may mặc Patagonia để tìm giải pháp cho vấn đề giảm thiểu hạt vi nhựa. Bộ lọc Less Microfiber™ là bộ lọc ngoài của máy giặt giúp cắt giảm đến 98% lượng hạt vi nhựa thải ra trong các chu trình giặt. Chia sẻ về phát kiến này tại IFA, ông Charlie Cox, Điều hành Giải pháp Hạt vi nhựa tại Ocean Wise cho biết: “Với sự hợp tác của chúng tôi với Samsung và Patagonia, Ocean Wise tự hào mang đến giải pháp cho ngành công nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu lượng hạt vi nhựa thải ra đại dương. Thông qua các cải tiến như bộ lọc Less Microfiber™, chúng tôi có thể trao quyền cho các cá nhân để giảm hạt vi nhựa ngay tại nhà. Đó là một giải pháp đơn giản hằng ngày mà chúng ta có thể làm để bảo vệ đại dương”.

Bên cạnh đó, Samsung cũng tuyên bố một công nghệ mới trên dòng máy giặt sấy thông minh thế hệ mới. Theo đó, máy bơm nhiệt không khí thông minh của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 97% từ năm 2022. Đây là công nghệ được hoạt động đồng thời với các bể nước nóng nội địa hoặc với Samsung’s ClimateHub, làm cho ngôi nhà của người dùng trở nên thoải mái quanh năm mà không phụ thuộc vào thời tiết. Thiết bị cũng được kết nối với hệ sinh thái SmartThings, do đó người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Đây là sự bổ sung mới nhất vào danh mục các giải pháp bơm nhiệt monobloc nhiệt độ cao mang tên EHS Mono R290, sẽ chính thức ra mắt trong tháng 9 này.

Hành trình để nắm giữ mọi thiết bị gia dụng trong lòng bàn tay không thể không nói tới các thiết bị chủ chốt trong hệ sinh thái Galaxy, đó chính là Galaxy Z Flip5 và Z Fold5, cùng với Galaxy Tab S9 series. Đây đều là những thiết bị di động mới nhất vừa được ra mắt trong tháng 7 vừa qua, chúng cũng là những thiết bị được sử dụng nhiều vật liệu tái chế, bao gồm nhôm tái chế, thủy tinh và nhựa có nguồn gốc từ lưới đánh cá bị loại bỏ ở đại dương, thùng nước và chai PET. Thậm chí ngay cả với đồng hồ thông minh Galaxy Watch6 series cũng sử dụng một phần nhựa tái chế sau tiêu dùng.

Cuối cùng, để mang đến sự an tâm khi sử dụng công nghệ kết nối tính năng bảo mật là một chủ đề nổi bật xuyên suốt suốt các nghiên cứu được thực hiện. Khi sử dụng các thiết bị kết nối SmartThings, đại đa số chủ nhân của ngôi nhà đều không ở đó (54%), chính vì thế họ cần một thiết bị giúp họ cảm thấy an toàn hơn (39%) và giữ an toàn ngôi nhà khi cả gia đình khi đều rời khỏi nhà (39%) được xem là những lợi ích an toàn của công nghệ thông minh.

Hệ sinh thái SmartThings cũng bao gồm cả các thiết bị như khóa thông minh Yale Linus® Smart Lock và dụng cụ mở thông minh Smart Opener mới Gate & Garage, cho phép cửa và cổng có thể khóa từ xa thông qua ứng dụng để đảm bảo sự an tâm cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Samsung được đầu tư vào một tương lai được xây dựng xung quanh những khả năng mà công nghệ có thể mở ra. Một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt và biến ngôi nhà thông minh trở nên hiện hữu hơn. Trong đó, có đến 1/4 người dùng châu Âu xem công nghệ thông minh là yếu tố quan trọng họ mong muốn sở hữu cho ngôi nhà tiếp theo và hơn 1/4 số người được hỏi cho biết một ngôi nhà thông minh đầy đủ tính năng sẽ hấp dẫn họ (77%).

Để mở rộng danh mục sản phẩm kết nối, cũng như mang đến sự thuận tiện hơn trong trải nghiệm Samsung đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và hợp tác với các đối tác để cùng nhau đưa tầm nhìn này lên tầm cao mới. Bằng cách hợp tác với ABB Smart Building và SMA, một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ hệ thống quang điện và lưu trữ, Samsung hy vọng sẽ kết nối người dùng với ngôi nhà của họ một cách mạnh mẽ hơn, bằng cách ứng dụng các khả năng của công nghệ thông minh vào ngôi nhà mà người dùng sở hữu. Qua đó, các sản phẩm ABB và SMA được kết nối vào SmartThings Energy sẽ giúp ngôi nhà trở nên an toàn hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.