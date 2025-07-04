OPPO ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh mới

Cụ thể, OPPO Watch X2 sẽ được trang bị công nghệ pin Silicon-carbon thế hệ mới, cho thời gian sử dụng lên đến 5 ngày ở chế độ thông minh và 16 ngày ở chế độ tiết kiệm pin. Điểm đáng chú ý của Watch 2 là thiết bị sở hữu thiết kế cao cấp với viền hợp kim Titan, vỏ thép không gỉ và đạt các tiêu chuẩn độ bền nghiêm ngặt như IP68 và MIL-STD-810H.

OPPO Watch X2

Bên cạnh các tính năng theo dõi thể chất chính xác và kết nối thông minh mượt mà, thì OPPO Watch X2 còn khẳng định đẳng cấp với thiết kế sang trọng, trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho người dùng hiện đại.

Phiên bản nhỏ gọn hơn, hướng tới chị em phụ nữ là OPPO Watch X2 Mini có mang phong hơi hướng của đồng hồ truyền thống, nổi bật với lớp mạ vàng hồng 18K đầy cuốn hút. Thiết bị được trang bị loạt cảm biến sức khỏe tiên tiến cùng các chế độ chuyên sâu như chạy bộ chuyên nghiệp, đánh giá đốt mỡ và đánh giá thể chất – tinh thần, mang đến trải nghiệm luyện tập và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dùng.

OPPO Watch X2 Mini

Đại diện OPPO cho biết, bộ đôi OPPO Watch X2 và OPPO Watch X2 Mini đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thanh lịch, độ bền vượt trội và tính ứng dụng cao, mở ra chuẩn mực mới cho dòng đồng hồ thông minh cao cấp của OPPO.

OPPO Watch X2

OPPO Watch X2 sở hữu vẻ ngoài hiện đại, được hoàn thiện từ viền hợp kim Titan cao cấp và vỏ thép không gỉ, mang lại cảm giác sang trọng mà vẫn đảm bảo độ bền ấn tượng theo thời gian. Lớp hoàn thiện được xử lý bằng quy trình đánh bóng tỉ mỉ và mạ PVD thân thiện môi trường, tăng khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn hiệu quả – lý tưởng cho cả sử dụng hằng ngày lẫn trong những dịp trang trọng.

Màn hình OLED 1.5 inch với độ sáng lên đến 2200 nits cho trải nghiệm hiển thị sống động ngay cả dưới ánh nắng gắt, trong khi công nghệ LTPO giúp tối ưu hiệu năng, giảm tần số quét xuống 1Hz, tiết kiệm pin hiệu quả. Mặt đồng hồ còn được bảo vệ bởi kính Sapphire dày 1.25mm, chống trầy xước và bám vân tay vượt trội.

Watch X2 đạt các tiêu chuẩn độ bền khắt khe như MIL-STD-810H, IP68 và 5ATM, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi điều kiện.

OPPO Watch X2 Mini

OPPO Watch X2 Mini là phiên bản nhỏ gọn nhất từ trước đến nay của OPPO, được thiết kế thanh lịch và tinh xảo. Thiết bị sở hữu màn hình tròn 1.32 inch vừa vặn, ôm gọn cổ tay, mang đến cảm giác đeo nhẹ nhàng và thoải mái suốt cả ngày.

Phiên bản màu vàng nổi bật với khung và núm xoay bằng thép không gỉ mạ vàng hồng 18K, được hoàn thiện bằng kỹ thuật đánh bóng chuẩn trang sức cao cấp, tạo nên vẻ sáng bóng bền bỉ theo thời gian.

Sự kết hợp giữa thiết kế thẩm mỹ và nghệ thuật chế tác tinh tế giúp Watch X2 Mini dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách thời trang. Bộ sưu tập mặt đồng hồ phong phú, cho phép cá nhân hóa theo sở thích, thậm chí người dùng có thể sử dụng hình ảnh hoặc video từ điện thoại để làm mặt đồng hồ.

Watch X2 Mini cũng đạt chuẩn kháng nước IP68 và 5ATM, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và cả trong các hoạt động bơi lội, mang đến trải nghiệm theo dõi vận động trọn vẹn và an tâm.

OPPO cho biết, bộ đôi OPPO Watch X2 và OPPO Watch X2 Mini sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới về thời lượng pin trong phân khúc đồng hồ thông minh, mang đến hiệu năng bền bỉ và trải nghiệm liền mạch trong thiết kế tinh tế.

OPPO Watch X2 cho thời gian sử dụng lên đến 5 ngày ở chế độ thông minh và 16 ngày ở chế độ tiết kiệm pin

OPPO Watch X2 sở hữu công nghệ pin Silicon-Carbon tiên tiến, giúp tăng dung lượng pin lên đến 20% mà không làm tăng kích thước viên pin, nhưng vẫn mang đến 5 ngày sử dụng ở chế độ Thông minh và 16 ngày ở chế độ Tiết kiệm pin. Đi cùng công nghệ sạc nhanh WatchVOOC cho phép người dùng sạc chỉ 10 phút để sử dụng lên đến 24 giờ, mang lại sự tiện lợi tối đa trong nhịp sống năng động.

OPPO Watch 2 Mini dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn cho thời gian lên đến 7 ngày nếu sử dụng chế độ tiết kiệm pin

Còn OPPO Watch X2 Mini dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng vẫn duy trì thời lượng pin với 2,5 này sử dụng chế độ Thông minh và tối đa 7 ngày ở chế độ Tiết kiệm pin. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh WatchVOOC, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng suốt cả ngày chỉ với 10 phút sạc.

Bộ đôi smartwatch mới nhất đến từ OPPO đều được tích hợp bộ đôi vi xử lý mạnh mẽ Snapdragon® W5 và BES2800BP MCU, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hệ điều hành WearOS by Google và hệ điều hành nhẹ RTOS, tối ưu hiệu năng theo từng tình huống sử dụng. Trong đó, phiên bản Watch X2, hiệu suất còn được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ tiến trình 6nm FinFET, giúp CPU nhanh hơn 100% và NPU nhanh hơn 300% so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm mượt mà, đa nhiệm linh hoạt mà vẫn tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Trong vai trò là thiết bị tư vấn sức khỏe cá nhân, bộ đôi OPPO Watch X2 Series được phát triển như những trợ lý sức khỏe toàn diện, giúp người dùng chủ động theo dõi, cải thiện và duy trì một lối sống lành mạnh mọi lúc, mọi nơi.

OPPO Watch X2 sở hữu loạt tính năng đột phá

Ở OPPO Watch X2 tính năng đột phá Kiểm tra sức khỏe trong 60 giây, cho phép người dùng nhanh chóng đánh giá các chỉ số thiết yếu như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO₂) và nhiệt độ cổ tay chỉ trong vòng một phút. Tất cả dữ liệu được đồng bộ hóa mượt mà với ứng dụng O Health, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, xuất và chia sẻ báo cáo sức khỏe với các chuyên gia để nhận được tư vấn chuyên sâu hơn.

Hay tính năng theo dõi giấc ngủ đa chiều, không chỉ ghi nhận thời lượng và chất lượng giấc ngủ mà còn phát hiện các vấn đề như ngưng thở hay rối loạn hô hấp trong khi ngủ – từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe ban đêm. Tính năng theo dõi biến thiên nhịp tim (HRV) giúp người dùng nhận biết mức độ căng thẳng, đồng thời cung cấp các kỹ thuật quản lý căng thẳng dựa trên nền tảng khoa học, hỗ trợ chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong khi đó, Watch X2 Mini trang bị hệ thống giám sát giấc ngủ thông minh với thuật toán độc quyền giúp nhận diện nguy cơ rối loạn hô hấp khi ngủ

Tiếp nối tinh thần đó, OPPO Watch X2 Mini dù có thiết kế nhỏ gọn vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Thiết bị trang bị các cảm biến đo nhịp tim và SpO₂ với độ chính xác tiệm cận các tiêu chuẩn y tế, cùng hệ thống giám sát giấc ngủ thông minh được nâng cấp với thuật toán độc quyền giúp nhận diện nguy cơ rối loạn hô hấp khi ngủ. Ngoài ra, Watch X2 Mini còn hỗ trợ phát hiện té ngã, theo dõi chu kỳ sinh lý, và mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe tinh thần với tính năng Đánh giá thể chất – tinh thần.

Dành cho người dùng đam mê các hoạt động thể thao, Watch X2 mang đến các tính năng toàn diện giúp nâng tầm trải nghiệm tập luyện. Việc tích hợp GPS hai tần số (băng tần L1 và L5) giúp cải thiện độ chính xác trong định vị, biến chiếc đồng hồ trở thành một trợ thủ đắc lực trong các hoạt động ngoài trời.

Với hơn 100 chế độ tập luyện, OPPO Watch X2 mang đến khả năng tự động nhận diện bài tập và phân tích chuyên sâu cho đa dạng các bài tập, cùng với các chỉ số chuyên nghiệp cho 11 môn thể thao phổ biến bao gồm cả chế độ riêng cho bộ môn tennis và cầu lông, cho phép theo dõi các dữ liệu nâng cao như loại cú đánh và số lần vung tay.

Nền tảng WearOS by Google™ (Wear OS 5) trên bộ đôi OPPO Watch X2 Series cho phép người dùng nhận cuộc gọi, trả lời tin nhắn và email, tùy chỉnh nhạc, cũng như kiểm tra thông báo, theo dõi sức khỏe, và truy cập nhanh các ứng dụng Google yêu thích tất cả đều được tối ưu hóa cho một trải nghiệm mượt mà, liền mạch.

Bộ đôi OPPO Watch X2 và OPPO Watch X2 Mini còn mang đến loạt tính năng thông minh toàn diện, giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất cá nhân và nâng cao sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày nhờ khả năng kết nối liền mạch giữa đồng hồ và smartphone. Cả hai đều hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa camera điện thoại và quản lý phát lại video trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và tận hưởng các nội dung giải trí một cách thuận tiện – ngay từ cổ tay.

YouTube Music trên Wear OS cho phép người dùng tải nhạc để nghe ngoại tuyến mà không cần kết nối với điện thoại, mang đến sự linh hoạt vượt trội khi di chuyển. Đồng thời, các ứng dụng thiết yếu như Google Maps, Google Wallet và Google Fast Pair hỗ trợ chỉ đường theo thời gian thực, thanh toán không chạm, và kết nối nhanh chóng với các thiết bị Android, giúp OPPO Watch X2 Series thành một trung tâm điều khiển cá nhân ngay trên cổ tay.

Hay với Google Play, người dùng còn có thể tải thêm ứng dụng mới, đồng bộ dữ liệu với điện thoại, và cá nhân hóa mặt đồng hồ theo sở thích , mở rộng trải nghiệm theo cách riêng biệt của từng cá nhân.

Đặc biệt, OPPO Watch X2 Series cũng đã sẵn sàng đón đầu xu hướng công nghệ mới, khi trợ lý AI Gemini mạnh mẽ từ Google sẽ sớm được tích hợp, mở ra kỷ nguyên mới cho đồng hồ thông minh – nơi hiệu suất, tiện ích và trí tuệ nhân tạo giao thoa để phục vụ người dùng tốt hơn mỗi ngày.

OPPO Watch X2 có giá bán chính thức 9.490.000 đồng, còn Watch X2 Mini có giá bán 7.990.000 đồng.

Trong thời gian nay đến hết 31/07/2025, khách hàng mua OPPO Watch X2 hoặc OPPO Watch X2 Mini sẽ nhận ngay OPPO Enco Buds 3 Pro trị giá 990.000 đồng. Sản phẩm được bán tại hệ thống Thegioididong, FPT Shop, CellphoneS và INNO.