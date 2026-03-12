Kinh tế số
Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

La Giang

La Giang

16:19 | 12/03/2026
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều áp lực từ biến động địa chính trị, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại Quý I/2026 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16%, tương đương kim ngạch 546-550 tỷ USD.
Sáng 12/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại (XTTM) với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài Quý I/2026 với chủ đề: “Phát triển thị trường - Gia tăng giá trị - Thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu bền vững để đạt mục tiêu xuất nhập khẩu năm 2026”.

Hội nghị thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các Thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới do Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ đối với việc phối hợp liên ngành trong phát triển thương mại quốc tế.

Hội nghị là một trong những hoạt động điều hành quyết liệt của Bộ Công Thương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 15-16% so với năm 2025, với kim ngạch dự kiến đạt khoảng 546-550 tỷ USD, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Nhấn nút khai trương trương “Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài”, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc xây dựng một nền tảng số tích hợp, kết nối thông tin từ hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan quản lý trong nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Giao ban xúc tiến thương mại Quý I/2026: Khẳng định mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 15-16% so với năm 2025
Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá tình tình hình thế giới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, hiện nay đang có việc cung ứng xăng dầu, nguồn xăng dầu nguần nguyên liệu, nhiên liệu trên thế giới đang bị đứt gãy. Vì vậy, việc dự báo, kết nối thông tin cảnh báo sớm từ ở các Cơ quan Thương vụ, đặc biệt là ở những khu vực mà có nguồn dầu lừa thì rất là quan trọng, cần tiếp tục. Thứ hai là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là một mục tiêu rất quan trọng. Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiêp vừa và nhỏ Việt Nam của chúng ta (trên 95% là doanh nghiêp vừa và nhỏ) thì một đặc điểm là nguồn lực hạn chế, thiếu thông tin.

“Nếu chúng ta cung cấp được những thông tin đáng tin cậy về các thị trường và cập nhật được hàng ngày, thì tôi cho đấy là một động lực rất lớn để các doanh nghiệp của chúng ta vươn ra thị trường. Nền tảng số cần trở thành “hệ sinh thái thông tin thị trường” để doanh nghiệp có thể tiếp cận dữ liệu về nhu cầu tiêu dùng, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, xu hướng sản phẩm… cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư – thương mại tại từng thị trường cụ thể. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Hội nghị Quý I/2026 không chỉ dừng lại ở công tác giao ban định kỳ mà còn đánh dấu những bước tiến mới trong phương thức hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài. Đây là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua Nền tảng số, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu chung, hữu ích, trong đó tập hợp các thông tin từ các thị trường trên thế giới về tình hình kinh tế - xã hội; các chính sách về thương mại, công nghiệp, năng lượng, đầu tư; các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các cơ hội giao thương, kết nối kinh doanh… phục vụ công tác điều hành, tham mưu chính sách phát triển thị trường nước ngoài của các cơ quan nhà nước, cũng đồng thời là nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội định hướng và ra quyết định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Bộ/Ngành liên quan, các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ, Văn phòng XTTM Việt Nam tại nước ngoài, UBND tỉnh/thành phố, Sở Công Thương, cơ quan XTTM địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, và các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Trong đó, đại diện các Bộ ngành đã trình bày kế hoạch triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, đồng thời đề xuất các giải pháp điều hành xuất nhập khẩu cụ thể nhằm hỗ trợ hệ thống Thương vụ hoạt động hiệu quả hơn.

Đại diện các Thương vụ tại những thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, UAE, Indonesia và Brazil đã cập nhật trực tiếp tình hình biến động địa chính trị, đặc biệt là những tác động từ khu vực Trung Đông đến chi phí logistics và an ninh năng lượng. Đại diện các hiệp hội ngành hàng (Dệt may, Da giày, Thủy sản, Logistics...) và các địa phương trực tiếp đề xuất nhu cầu phối hợp với hệ thống Thương vụ để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mở rộng thị trường. Hội nghị khẳng định cam kết của ngành Công Thương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy xuất nhập khẩu bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế đất nước năm 2026.

Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định nới lỏng một số quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cho phép các doanh nghiệp từ Trung Quốc tham gia hạn chế vào các lĩnh vực sản xuất chiến lược như linh kiện điện tử, hàng hóa vốn và pin mặt trời.
90% nhà hàng tại Ấn Độ phụ thuộc vào gas, do đó ngành dịch vụ ăn uống tại đây phụ thuộc gần như hoàn toàn vào LPG để vận hành nhà bếp.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.
Từ 22h00 ngày 11/3, giá xăng RON95-III còn 25.240 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít sau khi Liên Bộ xả Quỹ bình ổn.
Giá vàng hôm nay (11/3) tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tiệm cận mốc 187,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách với giá vàng thế giới đã nới rộng hơn 20 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.
