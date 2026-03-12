Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ, các đề tài sách của NXB Kim Đồng tham dự Giải thưởng năm nay phong phú cả về đề tài, hình thức và đối tượng. Đối tượng của các bộ sách trải rộng từ lứa tuổi nhi đồng cho đến tuổi trưởng thành. Các sách đều được đầu tư mĩ thuật công phu, in ấn đẹp.

Thông tin về các ấn phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII (năm 2025) của NXB Kim Đồng:

Giải B: Kể chuyện Điện Biên Phủ - Tác giả: Lời: Hữu Mai; Tranh: Nguyễn Thế Phương. Được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cuốn sách “Kể chuyện Điện Biên Phủ” với lời kể ngắn gọn của nhà văn Hữu Mai, tranh minh họa sinh động của họa sĩ Nguyễn Thế Phương, mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi cái nhìn khái quát, dễ hiểu về chiến dịch lịch sử “chấn động địa cầu”. Cuốn sách kể lại một chương lịch sử vĩ đại bằng giọng kể gần gũi, giản dị, đầy xúc cảm, cùng những tranh minh họa vừa chân thực vừa giàu sức gợi, hướng tới đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi, gợi hứng thú để các em tìm hiểu về những trang sử oai hùng của dân tộc.

NXB Kim Đồng “bội thu” với 8 ấn phẩm xuất sắc được vinh danh.

Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền; Tác giả: Lời: Lê Thị Thúy Sen. Minh họa: Thăng Fly. Đây là một trong hai ấn phẩm vừa được trao Giải B, vừa được trao giải “Sách được bạn đọc yêu thích” tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia 2025.

Tác phẩm lựa chọn hình thức truyện tranh để truyền tải các khái niệm tài chính cá nhân vốn được xem là khô khan. Thông qua câu chuyện sinh hoạt của một gia đình Việt Nam với nhiều tình huống gần gũi trong đời sống, cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lí tài chính như tiết kiệm, chi tiêu hợp lí, lập kế hoạch tài chính và hiểu đúng về giá trị của tiền bạc. Cách kể chuyện hài hước cùng nét vẽ sinh động của họa sĩ Thăng Fly giúp các khái niệm tài chính trở nên dễ tiếp cận, đặc biệt đối với độc giả trẻ.

Giải B: Đại náo nhà ông ngoại; Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy. “Đại náo nhà ông ngoại” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy là câu chuyện về những đứa trẻ thành phố vốn chỉ thích đồ ăn nhanh, thích chơi đồ công nghệ điện tử, khi xảy ra đại dịch Covid, chúng được gửi về quê. Giữa bốn bức tường, chẳng gò bó sau cánh cửa khép kín, những đứa trẻ hiếu động được sống trong không gian của mình cùng những vụ “đại náo” khó quên. Tác phẩm khéo léo truyền tải giá trị tình cảm gia đình và sự trưởng thành của trẻ nhỏ trong tình yêu thương.

Giải B: Những ô cửa gió lộng (Hồi ức về Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và gia đình); Tác giả: Lưu Tuấn Anh. “Những ô cửa gió lộng” là tập hồi ức cảm động của con trai nhà thơ Xuân Quỳnh. Trong thiên hồi ức này, ở vị trí gần gũi nhất, bạn đọc sẽ thấy một Xuân Quỳnh, một Lưu Quang Vũ, một bé Mí, một nghệ sĩ Lưu Tuấn, một Lưu Minh Vũ rất thân thiết với tình thương yêu tinh tế và lẽ sống giản dị. Cuốn sách không nhiều trang nhưng mỗi dòng chữ chứa đựng cả ân tình với những hình ảnh lần đầu tiên được công bố.

Giải B: Sống; Tác giả: Hải Anh - Pauline Guitton. Người dịch: Hồng Minh. “Sống” là tác phẩm tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) mang phong cách tự truyện, được xây dựng từ những kí ức của mẹ tác giả Hải Anh – đạo diễn Việt Linh về thời niên thiếu sống nơi chiến khu và những câu chuyện giao cảm xoay quanh mối quan hệ mẹ - con. “Sống” không chỉ là câu chuyện về một gia đình mà còn là hành trình tìm hiểu nguồn cội và ký ức. Thông qua những trải nghiệm cá nhân, cuốn sách góp phần tái hiện những lát cắt đời sống trong lịch sử thời kháng chiến chống Mỹ, đồng thời cho thấy khả năng kể chuyện ấn tượng và giàu sức biểu đạt của truyện tranh.

Giải C: Bà ngoại trên cây táo; Tác giả: Mira Lobe. Minh họa: Susi Weigel. Người dịch: Chu Thu Phương. Bà ngoại trên cây táo kể về khao khát có một người bà của cậu bé Andi. Nỗi khao khát ấy đã đưa cậu đến với những trò chơi tuyệt đẹp, hiện thực hóa giấc mơ của cậu và gắn kết cậu với một người bà có thực. Những ước mơ chính là con đường dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn và nhân văn hơn. Một câu chuyện giàu trí tưởng tượng, gợi mở thế giới nội tâm trong trẻo cùng ước mơ gắn kết gia đình, sự thấu hiểu tình thân.

Giải C: Bộ sách: Thưởng thức triết học (12 cuốn); Tác giả: Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Buerier, Michel Puech. Minh họa: Jacques Azam. Nhiều người dịch. Điểm đặc biệt của bộ sách nằm ở cách trình bày giản dị, kết hợp giữa văn bản ngắn gọn và minh họa sinh động. Các câu hỏi triết học được đặt ra từ những tình huống đời thường, giúp bạn đọc nhỏ tuổi dễ dàng liên hệ với trải nghiệm cá nhân. Thay vì đưa ra các kết luận tuyệt đối, sách khuyến khích trẻ nhỏ suy nghĩ, đặt câu hỏi và tự hình thành quan điểm của mình. Với cấu trúc ngắn gọn và cách diễn đạt dễ tiếp cận, bộ sách được xem là một trong những tài liệu nhập môn triết học dành cho thanh thiếu niên và độc giả phổ thông.

Giải C: Bộ sách: Vang danh nghề cổ; Tác giả: Tranh: Ruốc Đặng, Bùi Xuân Quỳnh, NGART; Lời: Kim Dung, Phương Bùi, Thành Nguyễn, Liber. Không chỉ được lưu giữ trong các di tích hay bảo tàng, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc còn sống động trong những làng nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ những làng nghề ven sông, giữa đồng bằng hay nơi miền núi xa xôi, bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo nên những sản phẩm vừa hữu dụng vừa mang dấu ấn văn hóa đặc sắc. Bộ truyện tranh “Vang danh nghề cổ” kể lại câu chuyện về những nghề thủ công xưa bằng hình thức tranh truyện sống động, gần gũi, dành cho bạn đọc nhỏ tuổi. Bộ truyện trở thành nhịp cầu giúp thế hệ trẻ tiếp cận những giá trị văn hóa một cách nhẹ nhàng, sâu sắc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản văn hóa trong thế hệ trẻ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng bày tỏ: Giải thưởng là động lực để các tác giả và NXB Kim Đồng tiếp tục mang đến cho độc giả những đầu sách mới hấp dẫn, thú vị, thúc đẩy đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tiếp tục tìm kiếm đề tài, tổ chức và đầu tư cho các tác phẩm.