Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ ra mắt phim kinh dị 'Quỷ Nhập Tràng 2'

Sự kiện đánh dấu màn ra mắt hoành tráng của phần phim tiếp theo thuộc thương hiệu kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam, sau thành công phòng vé hơn 150 tỷ đồng của phần đầu tiên.

Thảm đỏ sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ

Ngay từ sớm, khu vực thảm đỏ đã trở nên náo nhiệt khi hàng loạt nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt lần lượt xuất hiện để chúc mừng ê-kíp bộ phim. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam đã góp mặt tại sự kiện, tạo nên một đêm ra mắt đầy sắc màu và không khí lễ hội điện ảnh. Ngoài những gương mặt đình đám của showbiz, sự kiện còn thu hút sự tham dự của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu Quỷ Nhập Tràng đối với giới làm nghề.

Diễn viên Ma Ran Đô cùng dàn diễn viên chính.

Trên thảm đỏ, dàn diễn viên chính của bộ phim gồm Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình và Ngọc Hương cũng xuất hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khách mời và truyền thông.

Trước đó vào buổi chiều cùng ngày, ê-kíp đã có suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và truyền thông, đồng thời tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim.

Khách mời “thót tim” trước độ kinh dị của phần phim mới

Sau khi thưởng thức bộ phim tại premiere, nhiều nghệ sĩ đã không giấu được cảm xúc bất ngờ trước mức độ kinh dị được nâng cấp rõ rệt của Quỷ Nhập Tràng 2.

Diễn viên Ngọc Phước.

Một số khách mời cho biết họ đã nhiều lần giật mình hoặc phải che mắt trong những phân đoạn cao trào.

Vợ chồng diễn viên Mạc Văn Hoa.

Ca sĩ Linh Phi.

Vượt 50.000 vé đặt trước trước ngày ra rạp

Trong lần tái xuất này, Quỷ Nhập Tràng 2 được gắn nhãn T18, phản ánh mức độ kinh dị được nâng cấp rõ rệt với nhiều phân đoạn căng thẳng và rùng rợn. Câu chuyện lần này đưa khán giả quay ngược thời gian, khám phá quá khứ của Minh Như (Khả Như) và gia đình cô tại vùng quê nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống. Bi kịch bắt đầu khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) – em gái của Minh Như – bị một thế lực tà ác chiếm giữ, kéo theo hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra trong gia đình.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, bộ phim còn đào sâu vào mối quan hệ gia đình, những bí mật trong quá khứ và hệ quả của những lựa chọn sai lầm, tạo nên một câu chuyện nhiều lớp cảm xúc.

Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng sau các suất chiếu đầu tiên, Quỷ Nhập Tràng 2 còn lập cột mốc đáng chú ý ngay trước ngày ra rạp khi vượt 50.000 vé bán sớm, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. Thành tích này giúp bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm được săn vé mạnh nhất tại phòng vé Việt trong thời điểm hiện tại, dù chưa chính thức khởi chiếu.

Theo ghi nhận từ các hệ thống rạp, nhiều suất chiếu sớm vào ngày 12/3 đã nhanh chóng được khán giả đặt kín chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Con số ấn tượng này cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu Quỷ Nhập Tràng, đồng thời phản ánh sự tò mò của khán giả đối với phần phim tiền truyện – nơi những bí mật về gia tộc Minh Như và nguồn gốc lời nguyền dần được hé lộ.

Sau thành công phòng vé hơn 150 tỷ đồng của phần đầu, màn trở lại lần này của phần phim này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một cột mốc mới cho dòng phim kinh dị Việt, đặc biệt trong bối cảnh khán giả ngày càng quan tâm đến những câu chuyện tâm linh mang đậm màu sắc văn hóa bản địa.