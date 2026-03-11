Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng

Kết nối lực lượng chức năng với cộng đồng mạng

Ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”. Đây được xem là mô hình mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với cộng đồng người sử dụng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ tập hợp nhiều thành viên là quản trị viên các hội nhóm mạng xã hội, những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng trực tuyến cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc thành lập câu lạc bộ nhằm xây dựng một mạng lưới kết nối giữa lực lượng chức năng với cộng đồng mạng, qua đó kịp thời lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận và hạn chế sự lan truyền của tin giả, tin sai sự thật.

Theo đại diện Công an tỉnh Phú Thọ, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc chủ động xây dựng các kênh thông tin tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định xã hội và tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.

Trước thềm lễ ra mắt CLB, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng môi trường mạng lành mạnh

Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” được hình thành trên cơ sở phát triển từ mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn” đã được triển khai từ năm 2025.

Sau gần một năm hoạt động, mô hình này đã góp phần tăng cường sự tương tác giữa lực lượng công an với cộng đồng mạng, đặc biệt là các quản trị viên hội nhóm và những cá nhân có ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông qua mạng lưới này, nhiều thông tin chính thống được lan tỏa nhanh chóng tới người dân, đồng thời góp phần định hướng dư luận trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Các thành viên câu lạc bộ sẽ đóng vai trò như những “cầu nối thông tin”, tích cực chia sẻ các nội dung tích cực, phản ánh gương người tốt việc tốt, cũng như quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ tới cộng đồng mạng.

Mô hình câu lạc bộ cũng được xây dựng theo định hướng của Bộ Công an trong việc phát triển mạng lưới Liên minh Niềm tin số quốc gia, qua đó hình thành hệ thống cộng đồng người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần bảo vệ môi trường thông tin trên không gian mạng.

Góp phần bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

Phát biểu tại lễ ra mắt, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ số, không gian mạng đã trở thành một phần quan trọng của đời sống xã hội.

Bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ các thông tin sai lệch, tin giả hay các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Do đó, việc xây dựng các cộng đồng người dùng mạng xã hội có trách nhiệm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần bảo đảm an ninh thông tin.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Phú Thọ tặng hoa chúc mừng CLB Niềm tin số Đất Tổ.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên sẽ phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, phản ánh và xử lý các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Đồng thời, mạng lưới này cũng sẽ giúp lan tỏa nhanh chóng các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng tới cộng đồng.

Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong bối cảnh cả nước đang hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Hướng tới xây dựng cộng đồng mạng tích cực

Theo đại diện ban tổ chức, Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” không chỉ là nơi kết nối các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

Trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm công dân trong môi trường số.

Thông qua các hoạt động này, tỉnh Phú Thọ kỳ vọng sẽ xây dựng được một cộng đồng mạng văn minh, tích cực và có trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Việc ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng môi trường mạng lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và lan tỏa thông tin chính thống.