Được biết, đến tháng 01 năm 2026, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn 9,89 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 2,17 triệu thiết bị Android.

Thông qua việc kết hợp giữa các tính năng bảo vệ mặc định và trao quyền kiểm soát linh hoạt cho phụ huynh, Google tái khẳng định cam kết bảo vệ thế hệ trẻ trên hành trình khám phá không gian mạng.

Bằng nhiều lớp bảo vệ được tích hợp ngay từ cốt lõi của sản phẩm, nhiều tính năng an toàn đã được Google kích hoạt mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ đồng bộ. Song song với các biện pháp tự động này, Google cung cấp bộ công cụ kiểm soát linh hoạt, hỗ trợ phụ huynh định hướng hành vi trực tuyến của con mình.

Làm thế nào để trẻ an toàn hơn trên không gian mạng?

“Tại Google, chúng tôi tin vào việc bảo vệ trẻ em ngay trong thế giới số. Đó là lý do chúng tôi không ngừng cải thiện các tính năng sản phẩm và thiết lập hàng rào an toàn tích hợp sẵn cho tất cả người dùng, đặc biệt là các thanh thiếu niên. An toàn trực tuyến là nỗ lực chung giữa các công ty công nghệ, cơ quan chức năng và gia đình. Chúng tôi hy vọng những công cụ này sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp phụ huynh Việt Nam định hướng hành trình phát triển của con em mình một cách an toàn và hiệu quả.” Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Có thể kể đến như:

Duy trì an toàn mặc định: Google tự động kích hoạt các biện pháp bảo vệ ngay khi người dùng là thanh thiếu niên đăng nhập vào Tài khoản Google cá nhân. Đối với người dùng dưới 18 tuổi tại Việt Nam, tính năng Tìm kiếm An toàn (SafeSearch) được bật mặc định trên Google Tìm kiếm để lọc hoặc làm mờ nội dung phản cảm. Trên YouTube, các biện pháp bảo vệ tích hợp cho thanh thiếu niên bao gồm: mặc định thiết lập video tải lên ở chế độ riêng tư, tắt tính năng tự động phát (autoplay), và tự động bật nhắc nhở “Nhắc tôi dừng xem” (Take a Break) cũng như “Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ” (Bedtime) để khuyến khích thói quen trực tuyến lành mạnh. Ngoài ra, Google cũng triển khai chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm đối với tất cả người dùng dưới 18 tuổi theo mặc định.

Quản lý linh hoạt với Family Link: Ứng dụng Family Link là công cụ miễn phí giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. Bằng cách liên kết tài khoản của cha mẹ với tài khoản của con qua Family Link, phụ huynh có thể kiểm soát hàng loạt cài đặt an toàn như: phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị (screen time) và xem vị trí thiết bị. Ứng dụng cũng cung cấp chế độ "Giờ học" (School time) giúp giảm thiểu xao nhãng khi học tập bằng cách chỉ duy trì quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục thiết yếu và hạn chế các nền tảng khác. Bên cạnh đó, tính năng lọc nội dung trên trình duyệt Chrome cũng giúp quản lý việc truy cập vào các trang web cụ thể.

Google cũng kích hoạt tính năng Giám sát Thanh thiếu niên qua Trung tâm dành cho gia đình

Đồng thời, Google cũng kích hoạt tính năng Giám sát Thanh thiếu niên qua Trung tâm dành cho gia đình trên YouTube (YouTube Family Center phân tầng theo độ tuổi:

YouTube Kids (0-12 tuổi): Một không gian khép kín độc lập có thư viện video thân thiện với gia đình được tuyển chọn kỹ lưỡng, không có bình luận công khai hay tin nhắn riêng tư.

Tài khoản Trẻ em (Giai đoạn chuyển tiếp): Bước đệm để làm quen với YouTube thông qua Trải nghiệm có giám sát (Supervised Experience), nơi cha mẹ chọn một trong ba cài đặt nội dung dựa trên độ trưởng thành của con: Khám phá, Khám phá thêm, hoặc Hầu hết nội dung trên YouTube.

Tài khoản Thanh thiếu niên (13–17 tuổi): Được thiết kế sẵn các tính năng bảo vệ chủ động, bao gồm thiết lập video tải lên ở chế độ riêng tư và tắt tính năng tự động phát (Autoplay) theo mặc định.

Trung tâm dành cho gia đình (Family Center) trên YouTube cho phép cha mẹ và thanh thiếu niên liên kết tài khoản để cùng chia sẻ thông tin. Sau khi liên kết, cha mẹ sẽ nhận được thông báo khi con tải lên video mới hoặc đăng ký một kênh mới. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng bắt chuyện về sở thích của con mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư khi xem video.

Tính năng tiên phong, giới hạn xem trang Shorts trên YouTube: Đáp ứng mối quan tâm của phụ huynh về nội dung ngắn, YouTube giới thiệu tính năng Giới hạn xem trang Shorts như một công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Trong phần cài đặt trải nghiệm có giám sát của tài khoản trẻ em, phụ huynh có thể thiết lập thời lượng xem Shorts. Đây là tính năng tiên phong trong ngành trao quyền cho phụ huynh quản lý chặt chẽ thời lượng xem nội dung ngắn của con cái; phụ huynh sẽ sớm thấy tùy chọn đặt giới hạn xem Shorts về mức 0. Điều này mang lại sự linh hoạt để điều chỉnh giới hạn dựa trên nhu cầu gia đình, chẳng hạn như trong giờ học hoặc khi đi du lịch xa.

Kết nối giới trẻ với nội dung chất lượng cao: YouTube là công cụ hàng đầu cho việc học tập và khám phá; trên toàn cầu, 94% giáo viên sử dụng nền tảng này như một công cụ giảng dạy, trong khi 74% thanh thiếu niên tìm đến YouTube để hỗ trợ việc học. Để đồng hành bền vững cùng người dùng, YouTube đã xây dựng một khung tiêu chuẩn nội dung chất lượng cao dành cho thanh thiếu niên, giúp định hình hệ thống đề xuất nhằm ưu tiên các video bổ ích và phù hợp lứa tuổi trong bảng tin cá nhân. Cách tiếp cận này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chất lượng cho trẻ em và các biện pháp bảo vệ hiện có cho thanh thiếu niên, hạn chế đề xuất các chủ đề nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực như so sánh ngoại hình hoặc lý tưởng hóa một kiểu hình thể nhất định. Gia đình có thể hỗ trợ thêm bằng cách khuyến khích con tương tác với các nhà sáng tạo giáo dục uy tín như Khan Academy hoặc TED-Ed, giúp hệ thống nhận biết và ưu tiên hiển thị những nội dung hữu ích cho sự phát triển của trẻ.

Cài đặt nhắc nhở xem video một cách hợp lý: Các công cụ sức khỏe kỹ thuật số luôn có sẵn trong phần cài đặt của YouTube, giúp người dùng quản lý thời gian và ưu tiên việc nghỉ ngơi. Trong phần cài đặt, phụ huynh và con cái có thể cùng nhau thiết lập nhắc nhở “Nhắc tôi dừng xem” (Take a Break) cũng như “Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ” (Bedtime). Đối với tài khoản của người chưa thành niên, các nhắc nhở này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn theo chế độ mặc định nhằm ngăn ngừa tình trạng quá tải kỹ thuật số và khuyến khích thói quen ngủ nghỉ lành mạnh.

ngoài ra, Google cũng hợp tác chiến lược với các cơ quan chức năng để giúp đảm bảo an toàn mạng ở Việt Nam. Ví dụ như phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn người dùng sử dụng mạng an toàn. Hay thông qua quan hệ hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an, Google chia sẻ những thông tin chống lừa đảo đến đa dạng người dùng. Bên cạnh đó, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play (Google Play Protect) tiếp tục nhận diện và ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng độc hại nhắm vào người dùng Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025 đến nay, tính năng này đã ngăn chặn 9,89 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc và bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android.

Trước đó, Google cũng đồng hành cùng chính quyền địa phương thông qua sáng kiến Xác thực Ứng dụng Chính phủ. Với hơn 122 ứng dụng chính phủ chính thức đã được xác thực trên Google Play, người dùng Việt Nam có thể dễ dàng nhận diện các dịch vụ hợp pháp và tránh được các rủi ro lừa đảo mạo danh.

Chi tiết và các tài nguyên giáo dục, xem tại trung tâm An toàn cùng Google (Safer with Google).