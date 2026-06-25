Giá vàng trong nước sáng 25/6 đồng loạt hạ nhiệt

Ghi nhận lúc 11 giờ sáng nay 25/6, mặt bằng giá vàng tại các doanh nghiệp lớn trong nước cùng lùi xuống so với chốt phiên hôm qua rồi gần như đi ngang trong buổi sáng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, áp dụng đồng nhất cho thị trường Hồ Chí Minh, miền Bắc cùng các tỉnh thành khác. So với vùng 144-147 triệu đồng/lượng chốt phiên hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm khoảng 800.000 đồng ở cả hai chiều, sau đó giữ nguyên qua các lần cập nhật trong buổi sáng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, khu vực Hồ Chí Minh, vàng miếng SJC giao dịch quanh 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, ngang bằng giá của SJC. Nhẫn trơn PNJ 999.9 đứng ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng miếng đúng 200.000 đồng mỗi lượng.

Bảo Tín Minh Châu sáng nay đưa vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn cùng về mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là vùng giá thấp hơn rõ rệt so với nhóm SJC và PNJ, phản ánh đà điều chỉnh mạnh của dòng vàng nhẫn trong vài phiên gần đây.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC ở 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, bằng đúng giá của SJC. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K của doanh nghiệp đứng quanh 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó chiều mua nhích nhẹ so với lần cập nhật liền trước.

Nhìn chung, nhóm vàng miếng SJC tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải giữ chung một mặt bằng quanh 143,2 đến 146,2 triệu đồng/lượng, trong khi nhóm vàng nhẫn và vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu lùi sâu hơn về vùng 141 đến 146 triệu đồng/lượng. Sự phân hóa giữa các thương hiệu nới rộng khoảng lựa chọn cho người mua, song cũng đòi hỏi nhà đầu tư so sánh kỹ giá từng nơi trước khi xuống tiền.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại các thương hiệu lớn duy trì khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng với vàng miếng, riêng vàng nhẫn ở một số nơi giãn rộng lên 4 đến 4,5 triệu đồng. Khoảng cách mua bán rộng cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng phòng ngừa rủi ro khi giá thế giới biến động nhanh, đẩy phần thiệt về phía người mua đi rồi bán lại trong thời gian ngắn.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, áp lực từ đồng USD mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đứng quanh 3.995 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên liền trước và tiếp tục nằm dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD. Đây là lần đầu sau nhiều tháng kim loại quý đánh mất cột mốc quan trọng, lùi về vùng thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Áp lực lớn nhất tới từ đồng USD khi chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh leo lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã kéo giá dầu đi xuống, làm vơi bớt nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Yếu tố lãi suất tiếp tục đè nặng lên thị trường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5 đến 3,75% tại cuộc họp giữa tháng 6, song phát đi thông điệp nghiêng về duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Giới đầu tư đang chờ báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát mà Fed theo dõi sát, để dự đoán bước đi tiếp theo của Fed.

Tính từ đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã mất gần 1.600 USD/ounce, phản ánh sự thay đổi mạnh trong tâm lý nhà đầu tư khi dòng tiền dịch chuyển dần sang các tài sản sinh lời. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đặt cược xác suất khoảng 88% cho khả năng Fed điều chỉnh lãi suất vào cuối năm, yếu tố tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý trong ngắn hạn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết: “Giá năng lượng vẫn là yếu tố then chốt trong ngắn hạn đối với thị trường kim loại quý”. Cùng góc nhìn, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade cho rằng đà giảm của giá dầu mới hỗ trợ một phần cho vàng, chưa đủ bù đắp sức ép từ đồng USD mạnh và triển vọng lãi suất cao.

Nhóm chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley cho rằng mục tiêu giá vàng 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026 khó thành hiện thực nếu dòng vốn chưa quay lại các quỹ hoán đổi danh mục. Theo nhóm phân tích, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa quan trọng, song nhu cầu từ các quỹ đầu tư còn nhạy cảm với lộ trình lãi suất của Fed.

Ở góc nhìn trong nước, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng trong ngắn hạn giá vàng có thể còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi thị trường tìm kiếm mặt bằng cân bằng mới, nhưng về dài hạn vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng thủ trước các bất ổn của kinh tế thế giới. Ông khuyến nghị nhà đầu tư không dồn toàn bộ nguồn lực vào vàng mà nên cân đối danh mục giữa tài sản phòng thủ và tài sản tăng trưởng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành và chưa gồm thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trong nước gần 18 triệu đồng/lượng. Khoảng cách rộng giữa hai thị trường cho thấy vàng trong nước vẫn đứng ở vùng cao dù vàng quốc tế đã giảm sâu, nên người mua cần cân nhắc kỹ rủi ro khi giá đảo chiều.