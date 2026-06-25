Bờ Biển Ngà nắm quyền tự quyết trước Curacao

Tại bảng E World Cup 2026, Bờ Biển Ngà bước vào cuộc đối đầu với Curacao trong tâm thế thuận lợi hơn hẳn. Đại diện châu Phi đang sở hữu 3 điểm và chỉ cần thêm một kết quả hòa để tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Trái ngược với đối thủ, Curacao mới có 1 điểm sau hai lượt trận. Dù tạo bất ngờ khi cầm hòa Ecuador, đội bóng Caribe vẫn đứng cuối bảng và đối mặt nhiệm vụ rất khó khăn. Muốn đi tiếp, Curacao không chỉ phải đánh bại Bờ Biển Ngà mà còn phải chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu còn lại.

World Cup 2026: Curacao đối đầu Bờ Biển Ngà. Ảnh: Khelnow

Với lực lượng đồng đều cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu như Franck Kessie, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo, Bờ Biển Ngà được đánh giá nhỉnh hơn và có cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)

Ecuador buộc phải mạo hiểm trước tuyển Đức

Đức đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau hai chiến thắng liên tiếp trước Curacao và Bờ Biển Ngà. Đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann tiếp tục thể hiện vị thế ứng cử viên vô địch với hàng công hiệu quả nhất giải đấu.

Trong khi đó, Ecuador rơi vào tình thế không còn đường lùi. Đại diện Nam Mỹ mới giành được 1 điểm và buộc phải đánh bại Đức nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026: Ecuador quyết chiến Đức. Ảnh: Khelnow

Nhiều khả năng Ecuador sẽ lựa chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình cũng tiềm ẩn nguy cơ để lộ khoảng trống trước các chân sút giàu tốc độ và khả năng phản công của tuyển Đức.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)

Hà Lan hướng đến ngôi đầu bảng F

Sau chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển, Hà Lan đang dẫn đầu bảng F và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí số một.

Đoàn quân của Ronald Koeman chỉ phải gặp Tunisia, đội đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Chênh lệch về phong độ và chất lượng đội hình giúp đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn đáng kể.

World Cup 2026: Hà Lan đụng độ Tunisia. Ảnh: Khelnow

Dù vậy, Hà Lan vẫn cần một chiến thắng đủ thuyết phục để bảo đảm ngôi đầu trong trường hợp Nhật Bản cũng giành trọn 3 điểm ở trận đấu cùng giờ.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)

Nhật Bản quyết vượt Thụy Điển để chiếm đỉnh bảng

Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự ổn định khi duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng. Chiến thắng đậm trước Tunisia giúp đội bóng châu Á vươn lên nhóm dẫn đầu và mở rộng cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng.

Ở lượt trận cuối, thầy trò Hajime Moriyasu đối đầu Thụy Điển trong trận cầu mang tính quyết định. Đại diện Bắc Âu vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng vừa trải qua thất bại nặng nề trước Hà Lan.

World Cup 2026: Nhật Bản và Thụy Điển. Ảnh: Khelnow

Sở hữu lối chơi gắn kết cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, Nhật Bản được đánh giá có nhiều lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh này. Nếu giành chiến thắng và Hà Lan sảy chân, đội bóng xứ mặt trời mọc hoàn toàn có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)

Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm chiến thắng danh dự trước Mỹ

Bảng D chứng kiến sự đối lập giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội chủ nhà đã toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên, sớm giành vé đi tiếp và chắc chắn đứng đầu bảng.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong những đội gây thất vọng nhất giải khi chưa ghi được bàn thắng nào và đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026: Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ. Ảnh: Khelnow

Trận đấu cuối cùng vì thế mang ý nghĩa danh dự đối với đại diện châu Âu. Họ cần một kết quả tích cực để khép lại giải đấu trong hình ảnh tốt hơn, trong khi Mỹ nhiều khả năng sẽ xoay tua lực lượng nhằm chuẩn bị cho vòng knock-out.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)

Paraguay và Úc bước vào trận chiến sống còn

Cuộc đối đầu giữa Paraguay và Úc được xem là trận cầu đáng chú ý nhất bảng D. Cả hai đều còn cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Úc đang nắm lợi thế về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Paraguay vừa có chiến thắng quan trọng trước Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó duy trì hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

World Cup 2026: Paraguay chạm trán Úc. Ảnh: Khelnow

Sự vắng mặt của Miguel Almiron vì án treo giò là tổn thất không nhỏ với đại diện Nam Mỹ. Dẫu vậy, Paraguay vẫn sở hữu tinh thần thi đấu quyết tâm cùng khả năng phòng ngự khó chịu.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, trận đấu tại Santa Clara được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm cá nhân cũng có thể quyết định tấm vé bước tiếp của cả hai đội.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam)