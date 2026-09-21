Giới thiệu phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong khoa học giáo dục

Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản và Giáo dục IPER vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Nghiên cứu thực nghiệm trong Khoa học Giáo dục” của TS. Lê Thị Thanh Tịnh và GS. Trần Trung. Sự kiện hướng tới kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bằng chứng trong giáo dục.

Kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn giáo dục

Trong những năm gần đây, giáo dục trên thế giới ngày càng chú trọng việc ra quyết định dựa trên bằng chứng. OECD nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu trong xây dựng chính sách và thực hành giáo dục hiệu quả, đồng thời coi nền tảng bằng chứng vững chắc là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự kiện hướng tới kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bằng chứng trong giáo dục.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn vẫn là một thách thức. Việc một phương pháp, chương trình hay mô hình can thiệp cho thấy kết quả tích cực chưa đồng nghĩa với việc có thể khẳng định chắc chắn về hiệu quả. Những câu hỏi về khả năng tạo ra thay đổi, nhóm đối tượng phù hợp, điều kiện triển khai và mức độ kiểm chứng đòi hỏi nghiên cứu có thiết kế chặt chẽ, dữ liệu đáng tin cậy và phương pháp phân tích phù hợp.

Đặc biệt, trong khoa học giáo dục, các nghiên cứu thường được triển khai trong những bối cảnh phức tạp như lớp học, nhà trường và cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng bằng chứng không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật phân tích dữ liệu mà còn bắt đầu từ cách đặt câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn thiết kế, tổ chức can thiệp và kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Trong bối cảnh đó, cuốn sách “Nghiên cứu thực nghiệm trong Khoa học Giáo dục” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn giáo dục.

Hệ thống hóa quy trình nghiên cứu thực nghiệm

Cuốn sách cung cấp lộ trình xuyên suốt từ hình thành câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn thiết kế, triển khai và đo lường can thiệp đến phân tích, diễn giải và công bố kết quả. Qua đó, người đọc từng bước tiếp cận cách xây dựng và đánh giá bằng chứng trong giáo dục.

Nội dung sách được cấu trúc thành bốn phần chính giúp người đọc tiếp cận có hệ thống với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Điểm nổi bật của cuốn sách là sự kết hợp giữa nền tảng phương pháp luận và tính ứng dụng. Thay vì tiếp cận nghiên cứu thực nghiệm như tập hợp các kỹ thuật riêng lẻ, sách giúp người đọc theo dõi toàn bộ quá trình từ nhận diện vấn đề thực tiễn, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn thiết kế, triển khai can thiệp đến phân tích, diễn giải và công bố kết quả.

Cuốn sách hướng tới giảng viên, giáo viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến nghiên cứu khoa học giáo dục. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho những người muốn hệ thống hóa quy trình nghiên cứu, nâng cao chất lượng thiết kế các nghiên cứu can thiệp trong thực tiễn giáo dục.

Hai tác giả của cuốn sách đều là những nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. TS. Lê Thị Thanh Tịnh tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Đại học Leiden (Hà Lan), hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Bà có nhiều công bố trong nước và quốc tế về giáo dục, phát triển chuyên môn giáo viên, thông tin – truyền thông và công nghệ trong giáo dục; đồng thời có kinh nghiệm tham gia và dẫn dắt các dự án nghiên cứu, chuyển đổi số trong giáo dục.

GS. Trần Trung là Giáo sư tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục. Các hướng nghiên cứu của ông gồm giáo dục dân tộc, quản lý giáo dục, chính sách công và phương pháp dạy học. Ông có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống WoS, Scopus và các nhà xuất bản học thuật quốc tế.

Thông qua sự kiện ra mắt sách, IPER mong muốn tạo không gian kết nối giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, học viên sau đại học và những người quan tâm đến khoa học giáo dục; đồng thời mở rộng trao đổi về phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, chất lượng bằng chứng và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động dạy học, quản lý và đổi mới giáo dục.