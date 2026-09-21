Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao một nút bấm không đủ để tắt AI?

Công tắc tắt AI thường được hình dung như nút dừng khẩn cấp trong nhà máy: khi phát hiện sự cố, người vận hành nhấn nút và máy ngừng chạy. Với AI, câu trả lời phức tạp hơn. Một doanh nghiệp có thể ngừng ứng dụng do mình vận hành, nhưng lệnh đó chưa chắc dừng được các bản sao, tác vụ đang chạy hoặc hệ thống của đối tác đã kết nối.

Vì thế, “tắt AI” cần được hiểu là một quy trình can thiệp, thay vì một nút bấm duy nhất. Tùy sự cố, người vận hành có thể phải ngăn AI nhận nhiệm vụ mới, thu hồi quyền truy cập dữ liệu, chặn thao tác với phần mềm khác hoặc chuyển công việc về cho con người. Nếu doanh nghiệp chỉ ngắt máy chủ mà chưa xử lý những kết nối này, rủi ro có thể tiếp tục tồn tại ở nơi khác.

Cách quản lý rủi ro theo toàn bộ vòng đời hệ thống cũng là tinh thần trong khung hướng dẫn của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Khung này đề nghị các tổ chức xác định, đo lường và quản lý rủi ro từ lúc thiết kế đến khi sử dụng AI; đây là hướng dẫn tự nguyện, không phải một công tắc chung có thể áp dụng cho mọi hệ thống.

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Quyền dừng hệ thống phải được xác định từ đầu

Khi AI chỉ gợi ý câu trả lời cho nhân viên, việc dừng ứng dụng tương đối dễ hình dung. Bài toán thay đổi khi doanh nghiệp cho AI tự đọc dữ liệu, gửi yêu cầu sang phần mềm khác hoặc thực hiện một chuỗi công việc. Khi đó, người quản lý cần biết AI có quyền làm gì, đang dùng tài khoản nào và nhiệm vụ nào vẫn tiếp diễn sau khi ứng dụng chính ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp cũng phải tính đến hậu quả của chính lệnh dừng. Nếu một bộ phận phụ thuộc vào AI để xử lý yêu cầu liên tục, ngắt hệ thống đột ngột có thể làm gián đoạn dịch vụ. Quy trình ứng phó vì vậy cần trả lời đồng thời hai câu hỏi: làm sao ngăn hành vi gây hại và ai tiếp nhận công việc thiết yếu trong thời gian AI ngừng chạy.

Những câu hỏi ấy khó giải quyết khi hệ thống đã triển khai rộng. Một bộ phận có thể quản lý mô hình, bộ phận khác cấp quyền truy cập, còn dữ liệu và ứng dụng nằm ở nhiều nhà cung cấp. Doanh nghiệp muốn can thiệp nhanh cần xác định người có thẩm quyền ra lệnh, phạm vi lệnh dừng và cách kiểm tra lệnh đã có hiệu lực.

Việt Nam đã có khung pháp lý, doanh nghiệp cần cụ thể hóa cách can thiệp

Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh nguyên tắc AI hỗ trợ con người, không thay thế vai trò quyết định của con người. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xem khả năng giám sát và can thiệp của nhân viên như một yêu cầu khi đưa AI vào hoạt động.

Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg về danh mục hệ thống AI có rủi ro cao, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Việc một hệ thống thuộc danh mục nào và phải đáp ứng nghĩa vụ cụ thể nào cần được đối chiếu với hoạt động thực tế của doanh nghiệp và văn bản áp dụng. Không thể mặc nhiên xem mọi công cụ AI đang sử dụng đều thuộc nhóm rủi ro cao.

Với doanh nghiệp dùng AI trong chăm sóc khách hàng, kế toán hoặc xử lý giao dịch, bước thực tế là lập danh sách những việc AI được phép làm, người có quyền thu hồi quyền đó và cách nhân viên tiếp quản khi hệ thống ngừng hoạt động. Thử một tình huống dừng có kiểm soát sẽ cho thấy lệnh ngắt có chặn được tác vụ đang chạy hay chỉ ngăn các yêu cầu mới.

Công tắc tắt AI vì vậy vẫn có giá trị, nhưng giá trị nằm ở khả năng can thiệp đã được thiết kế và kiểm tra trước sự cố. Một nút hiển thị trên màn hình không thể thay thế quyền hạn rõ ràng, giới hạn truy cập và phương án duy trì dịch vụ.