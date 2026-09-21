Gaming
Esports

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Tạ Thành

Tạ Thành

07:00 | 21/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đội tuyển LMHT Việt Nam tạo bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc ở ván đầu, trước khi thua 3 ván liên tiếp trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD 2026.
Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025 Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025
Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026 Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026
Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10 Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Trận giao hữu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 16 giờ ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình đánh giá lực lượng của đội tuyển Hàn Quốc trước thềm ASIAD 2026.

Hai đội thi đấu theo thể thức BO5 (5 ván thắng 3) trên phiên bản 26.18, là phiên bản được sử dụng tại giải đấu. Hàn Quốc tung đội hình gồm những tuyển thủ hàng đầu như Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi và Keria, trong khi Việt Nam sử dụng đội hình được kỳ vọng tạo ra nhiều thử thách cho đối thủ.

Hiệp 1: Việt Nam giành thắng lợi duy nhất trước Hàn Quốc

Ngay ở ván đầu tiên, Hàn Quốc nhanh chóng tạo lợi thế nhờ đội hình giàu kinh nghiệm. Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi và Keria liên tục kiểm soát các mục tiêu lớn, có thời điểm dẫn trước về lượng vàng và sở hữu cả 2 Baron.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không để đối thủ kết thúc ván đấu sớm. Các tuyển thủ chủ động kéo dài thời gian, chờ những vị tướng chủ lực đạt ngưỡng sức mạnh cần thiết. Cách triển khai này giúp Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách và lấy lại quyền kiểm soát bản đồ ở giai đoạn cuối.

Bước ngoặt xuất hiện sau một pha giao tranh quan trọng. Việt Nam giành lợi thế, tận dụng thời cơ tiến thẳng vào căn cứ đối phương và phá hủy nhà chính. Chiến thắng giúp Việt Nam tạm dẫn Hàn Quốc 1-0 trong loạt BO5, đồng thời tạo ra bất ngờ lớn trước một trong những đội hình được đánh giá rất cao tại ASIAD 2026.

Thắng lợi tại ván đầu sẽ để lại nhiều bài học cho đội tuyển LMHT Việt Nam. Ảnh: VIRESA.
Thắng lợi tại ván đầu sẽ để lại nhiều bài học cho đội tuyển LMHT Việt Nam. Ảnh: VIRESA.

Hiệp 2, 3, 4: Hàn Quốc đảo chiều thế trận

Sang ván 2, Hàn Quốc nhanh chóng điều chỉnh cách triển khai. Đội tuyển xứ kim chi tập trung khai thác khu vực đường dưới, nơi Gumayusi và Keria phát huy sự ăn ý để kiểm soát tài nguyên. Khoảng phút 25, Hàn Quốc đã tạo được cách biệt đáng kể về tài nguyên. Đội tuyển này liên tục gây sức ép, chủ động ép giao tranh và kiểm soát các khu vực quan trọng trước khi khép lại ván đấu.

Ván 3, Việt Nam đưa Pun vào thay Kiaya. Để hạn chế sức ảnh hưởng của Faker, ban huấn luyện Việt Nam cấm tới 4 vị tướng đường giữa. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng chuyển trọng tâm sang khu vực đường trên, nơi Zeus sử dụng Camille. Zeus liên tục tạo ra những tình huống xử lý nổi bật. Có thời điểm tuyển thủ này thực hiện Double Kill trong tình huống phải đối đầu với 3 thành viên Việt Nam.

Ở ván đấu cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội ở cả khâu ban pick lẫn cách xử lý tình huống trong trận đấu. Kinh nghiệm thi đấu của các tuyển thủ Hàn Quốc giúp họ kiểm soát thế trận và kết thúc loạt đấu với tỷ số 3-1.

LMHT Việt Nam chưa thể giành thắng lợi trước tuyển Hàn Quốc. Ảnh: VIRESA.
LMHT Việt Nam chưa thể giành thắng lợi trước tuyển Hàn Quốc. Ảnh: VIRESA.

Dù chỉ giành được một chiến thắng, màn trình diễn của Việt Nam vẫn mang đến những tín hiệu tích cực, đặc biệt là phong độ của Hizto. Chiến thắng ở ván đầu trước đội hình gồm nhiều ngôi sao của Hàn Quốc cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam có khả năng tạo ra những thời điểm cạnh tranh trước các đối thủ hàng đầu.

Sau trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam còn hơn một tuần chuẩn bị trước khi nội dung Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 2026 chính thức khởi tranh ở Nhật Bản vào ngày 29/9.

Đội tuyển LMHT Việt Nam Đội tuyển LMHT Hàn Quốc Giao hữu LMHT Việt Nam - Hàn Quốc LMHT ASIAD 2026

Bài liên quan

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Có thể bạn quan tâm

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

Esports
NK FC Online đánh bại TA Global trong trận Chung kết tổng, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch FVPL Summer 2026 và cùng đối thủ giành vé dự FC Pro Champions Cup tại Hàn Quốc.
Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Esports
Gen.G vượt qua Hanwha Life Esports 3-1 trong trận chung kết, qua đó lần thứ bảy lên ngôi LCK và tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.
Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Esports
Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam sẽ bước vào vòng tranh huy chương ASIAD 2026 ngày 2/10 tại Nhật Bản, trong cuộc đua có sự góp mặt của 8 đội tuyển hàng đầu châu lục.
Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Esports
Đội tuyển LMHT Hàn Quốc sẽ lần lượt gặp Mỹ và Việt Nam trong hai trận giao hữu Bo5, qua đó hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASIAD 2026.
FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

Esports
FC Mobile Việt Nam đánh dấu một năm phát hành bằng The First, mùa thẻ độc quyền đầu tiên dành cho người chơi trong nước, với sự góp mặt của huyền thoại Nguyễn Minh Phương.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 38°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa vừa
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
26°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa vừa
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
28°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
31°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
31°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
29°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 33°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
31°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
28°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
27°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,020 ▼50K 14,620 ▼50K
Trang sức 99.99 14,030 ▼50K 14,630 ▼50K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18000 18274 18850
CAD 18039 18314 18928
CHF 30950 31327 31973
CNY 0 3841 3937
EUR 29212 29432 30508
GBP 33991 34381 35308
HKD 0 3184 3386
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14570 15158
SGD 19848 20130 20696
THB 696 759 812
USD (1,2) 25746 0 0
USD (5,10,20) 25785 0 0
USD (50,100) 25813 25827 26193
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,820 25,820 26,200
USD(1-2-5) 24,788 - -
USD(10-20) 24,788 - -
EUR 29,272 29,295 30,684
JPY 161.27 161.56 171.31
GBP 34,192 34,285 35,471
AUD 18,187 18,253 18,950
CAD 18,233 18,292 18,969
CHF 31,232 31,329 32,248
SGD 19,962 20,024 20,809
CNY - 3,809 3,954
HKD 3,248 3,258 3,395
KRW 17.29 18.03 19.62
THB 744.24 753.43 806.47
NZD 14,545 14,680 15,118
SEK - 2,599 2,691
DKK - 3,926 4,065
NOK - 2,713 2,811
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,960.1 - 6,727.23
TWD 737.68 - 893.72
SAR - 6,805.55 7,168.69
KWD - 82,348 87,625
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,309 29,427 30,627
GBP 34,205 34,342 35,368
HKD 3,248 3,261 3,378
CHF 31,091 31,216 32,159
JPY 161.83 162.48 170.46
AUD 18,193 18,266 18,860
SGD 20,036 20,116 20,706
THB 761 764 801
CAD 18,249 18,322 18,912
NZD 14,631 15,173
KRW 17.95 19.92
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25820 25820 26190
AUD 18167 18267 19192
CAD 18201 18301 19315
CHF 31180 31210 32792
CNY 3823.2 3848.2 3983.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29381 29411 31133
GBP 34266 34316 36084
HKD 0 3305 0
JPY 162.07 162.57 173.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14663 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 19991 20121 20852
THB 0 725.2 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 13000000 13000000 14660000
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,700 25,820 26,210
USD20 25,670 25,820 26,210
USD1 25,650 25,820 26,210
AUD 18,213 18,313 19,453
EUR 29,197 29,297 30,993
CAD 18,170 18,270 19,598
SGD 20,076 20,226 20,809
JPY 162.93 164.43 170.2
GBP 34,203 34,353 35,710
XAU 14,458,000 0 14,762,000
CNY 0 3,730 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/09/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Diễn đàn Luật học Mùa Thu 2026: Nhìn lại 50 năm phát triển Luật học Việt Nam

Diễn đàn Luật học Mùa Thu 2026: Nhìn lại 50 năm phát triển Luật học Việt Nam

Trung thu 2026 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Sắc màu di sản văn hóa

Trung thu 2026 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Sắc màu di sản văn hóa

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh 'King of RGB LED TV 2026'

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giới thiệu phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong khoa học giáo dục

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong khoa học giáo dục

Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế về công nghệ và điện hạt nhân

Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế về công nghệ và điện hạt nhân

IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì?

IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì?

Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot nhằm tự động hóa toàn bộ

Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot nhằm tự động hóa toàn bộ

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại hai chi nhánh Vietcombank

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại hai chi nhánh Vietcombank

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp

Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân

Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026