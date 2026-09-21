Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Trận giao hữu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 16 giờ ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình đánh giá lực lượng của đội tuyển Hàn Quốc trước thềm ASIAD 2026.

Hai đội thi đấu theo thể thức BO5 (5 ván thắng 3) trên phiên bản 26.18, là phiên bản được sử dụng tại giải đấu. Hàn Quốc tung đội hình gồm những tuyển thủ hàng đầu như Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi và Keria, trong khi Việt Nam sử dụng đội hình được kỳ vọng tạo ra nhiều thử thách cho đối thủ.

Hiệp 1: Việt Nam giành thắng lợi duy nhất trước Hàn Quốc

Ngay ở ván đầu tiên, Hàn Quốc nhanh chóng tạo lợi thế nhờ đội hình giàu kinh nghiệm. Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi và Keria liên tục kiểm soát các mục tiêu lớn, có thời điểm dẫn trước về lượng vàng và sở hữu cả 2 Baron.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không để đối thủ kết thúc ván đấu sớm. Các tuyển thủ chủ động kéo dài thời gian, chờ những vị tướng chủ lực đạt ngưỡng sức mạnh cần thiết. Cách triển khai này giúp Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách và lấy lại quyền kiểm soát bản đồ ở giai đoạn cuối.

Bước ngoặt xuất hiện sau một pha giao tranh quan trọng. Việt Nam giành lợi thế, tận dụng thời cơ tiến thẳng vào căn cứ đối phương và phá hủy nhà chính. Chiến thắng giúp Việt Nam tạm dẫn Hàn Quốc 1-0 trong loạt BO5, đồng thời tạo ra bất ngờ lớn trước một trong những đội hình được đánh giá rất cao tại ASIAD 2026.

Thắng lợi tại ván đầu sẽ để lại nhiều bài học cho đội tuyển LMHT Việt Nam. Ảnh: VIRESA.

Hiệp 2, 3, 4: Hàn Quốc đảo chiều thế trận

Sang ván 2, Hàn Quốc nhanh chóng điều chỉnh cách triển khai. Đội tuyển xứ kim chi tập trung khai thác khu vực đường dưới, nơi Gumayusi và Keria phát huy sự ăn ý để kiểm soát tài nguyên. Khoảng phút 25, Hàn Quốc đã tạo được cách biệt đáng kể về tài nguyên. Đội tuyển này liên tục gây sức ép, chủ động ép giao tranh và kiểm soát các khu vực quan trọng trước khi khép lại ván đấu.

Ván 3, Việt Nam đưa Pun vào thay Kiaya. Để hạn chế sức ảnh hưởng của Faker, ban huấn luyện Việt Nam cấm tới 4 vị tướng đường giữa. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng chuyển trọng tâm sang khu vực đường trên, nơi Zeus sử dụng Camille. Zeus liên tục tạo ra những tình huống xử lý nổi bật. Có thời điểm tuyển thủ này thực hiện Double Kill trong tình huống phải đối đầu với 3 thành viên Việt Nam.

Ở ván đấu cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội ở cả khâu ban pick lẫn cách xử lý tình huống trong trận đấu. Kinh nghiệm thi đấu của các tuyển thủ Hàn Quốc giúp họ kiểm soát thế trận và kết thúc loạt đấu với tỷ số 3-1.

LMHT Việt Nam chưa thể giành thắng lợi trước tuyển Hàn Quốc. Ảnh: VIRESA.

Dù chỉ giành được một chiến thắng, màn trình diễn của Việt Nam vẫn mang đến những tín hiệu tích cực, đặc biệt là phong độ của Hizto. Chiến thắng ở ván đầu trước đội hình gồm nhiều ngôi sao của Hàn Quốc cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam có khả năng tạo ra những thời điểm cạnh tranh trước các đối thủ hàng đầu.

Sau trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam còn hơn một tuần chuẩn bị trước khi nội dung Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 2026 chính thức khởi tranh ở Nhật Bản vào ngày 29/9.