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Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Tạ Thành

Tạ Thành

17:39 | 13/09/2026
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Gen.G vượt qua Hanwha Life Esports 3-1 trong trận chung kết, qua đó lần thứ bảy lên ngôi LCK và tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.
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Gen.G ngược dòng hạ Hanwha Life tại chung kết LCK 2026

Ván 1: Hanwha Life mở màn bằng thế trận kiểm soát

Hanwha Life Esports khởi đầu trận chung kết bằng chiến thắng nhờ khả năng kiểm soát bản đồ và triển khai macro hiệu quả. Trước hang Rồng, HLE hạ gục Milio của Joo "Duro" Min-kyu nhưng Gen.G nhanh chóng đáp trả bằng việc đưa Rumble của Kim "Kiin" Gi-in xuống khu vực này. Khi Galio của Choi "Zeus" Woo-je tham gia giao tranh muộn, Gen.G tận dụng vị trí thuận lợi để lấy hai mạng.

HLE lập tức phản công ở đường giữa, hạ Ryze của Jeong "Chovy" Ji-hoon và Vi của Kim "Canyon" Geon-bu. Từ lợi thế di chuyển của Galio, HLE liên tục gây sức ép và phá toàn bộ trụ Tier 1 bên ngoài.

Gen.G tìm cách kéo đối thủ vào những pha giao tranh tổng. Một tình huống ở đường giữa giúp họ hạ Galio và buộc Caitlyn của Lee "Gumayusi" Min-hyeong dùng Tốc Biến. Tuy nhiên, Orianna của Kim "Zeka" Geon-woo đã giúp HLE giảm thiểu thiệt hại. HLE kiểm soát ba Rồng và Baron trước khi kết thúc ván đấu bằng chiến thắng trong pha giao tranh tại hang Baron.

Ván 1: Thắng lợi thuộc về Hanwha Life Esports. Ảnh: LCK Việt Nam.
Ván 1: Thắng lợi thuộc về Hanwha Life Esports. Ảnh: LCK Việt Nam.

Ván 2: Gen.G đáp trả bằng lối chơi chủ động

Gen.G thay đổi cách tiếp cận và nhanh chóng giành quyền kiểm soát ván đấu. Varus của Kiin cùng Nocturne của Canyon tạo lợi thế ở nửa trên bản đồ, trong khi HLE dựa vào sức mạnh đường dưới để đáp trả.

Hai đội liên tục trao đổi lợi thế, nhưng Gen.G dần kiểm soát thế trận nhờ khả năng khai thác sai lầm. Khoảng phút 18, họ sử dụng đồng thời Tốc Biến, Dịch Chuyển và Chiêu Cuối để mở giao tranh đường giữa, hạ toàn bộ bộ đôi đường dưới của HLE.

Varus tiếp tục giữ vị trí hiệu quả, né các pha tiếp cận của Akali và duy trì áp lực sát thương. Sau khi bắt được Yunara của Gumayusi cùng Lulu và Anivia, Gen.G kiểm soát Baron và tạo cách biệt hơn 8.000 vàng. HLE ngăn đối thủ lấy Linh Hồn Rồng nhưng phải trả giá bằng nhiều mạng hạ gục. Gen.G sau đó tận dụng Baron thứ hai để đẩy thẳng đường giữa và phá hủy Nexus.

Ván 2: Gen.G gỡ hòa tỉ số. Ảnh: LCK Việt Nam.
Ván 2: Gen.G gỡ hòa tỉ số. Ảnh: LCK Việt Nam.

Ván 3: Gen.G vượt lên dẫn 2-1

HLE có khởi đầu tích cực khi Zeus sử dụng Dr. Mundo solo kill Sion của Kiin ở cấp độ 5. Họ tiếp tục thắng giao tranh 5v5 ở đường dưới, trong đó Syndra của Zeka nhiều lần sử dụng Scatter the Weak chính xác để hỗ trợ đồng đội.

Gen.G nhanh chóng đảo chiều thế trận bằng cách khai thác việc HLE dàn trải ở hai cánh. Zeri của Ruler duy trì lượng vàng lớn mà không bị hạ gục, sau đó lập triple kill trong một pha giao tranh quan trọng.

Dù Gumayusi dùng Ashe hạ Zeri, Gen.G vẫn kiểm soát cuộc chiến tại Rồng và giành Ace. Sau Baron, họ đẩy cả ba đường, tạo cách biệt hơn 13.000 vàng. Gen.G tiếp tục giành Linh Hồn Hextech và kết thúc ván đấu sau một pha giao tranh áp đảo, qua đó dẫn 2-1.

Ván 3: Gen.G vươn lên dẫn trước. Ảnh: LCK Việt Nam.
Ván 3: Gen.G vươn lên dẫn trước. Ảnh: LCK Việt Nam.

Ván 4: Gen.G hoàn tất màn ngược dòng

Bị dồn vào thế phải thắng, HLE lựa chọn đội hình bất ngờ với Locke đường giữa và Fiora đường trên. Zeka liên tục di chuyển giữa các đường để tìm cơ hội tạo lợi thế.

Tuy nhiên, Gen.G kiên trì đáp trả những pha đánh cánh của đối thủ. Họ hạn chế sức ép từ Fiora, đồng thời ngăn HLE tích lũy Rồng. Khoảng phút 19, Skarner của Kanavi bị bắt trước khi Locke kịp tham gia, giúp Gen.G thắng giao tranh quyết định.

Gen.G sau đó kiểm soát Baron và sử dụng bùa lợi để đẩy đường giữa. Fiora buộc phải rút lui khi HLE mất khả năng phòng thủ, tạo điều kiện cho Gen.G phá hai nhà lính. Trong pha giao tranh cuối trước trụ Nexus, Gen.G tiếp tục giành lợi thế và phá hủy Nexus, hoàn tất chiến thắng 3-1 trước HLE. Kết quả này giúp Gen.G đăng quang LCK lần thứ bảy.

Ván 3: Gen.G hoàn tất cú lội ngược dòng. Ảnh: LCK Việt Nam.
Ván 3: Gen.G hoàn tất cú lội ngược dòng. Ảnh: LCK Việt Nam.

Gen.G lên ngôi vô địch LCK lần thứ bảy

Chiến thắng 3-1 trước Hanwha Life Esports đưa Gen.G lên ngôi vô địch LCK lần thứ bảy, sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh tại trận chung kết. HLE nhập cuộc tốt và giành ván đầu tiên, nhưng Gen.G nhanh chóng điều chỉnh cách vận hành, liên tiếp kiểm soát mục tiêu lớn và khai thác những sai lầm của đối thủ trong ba ván còn lại.

Gen.G lên ngôi vô địch LCK lần thứ bảy. Ảnh: Gen.G.
Gen.G lên ngôi vô địch LCK lần thứ bảy. Ảnh: Gen.G.

Chức vô địch tiếp tục củng cố vị thế của Gen.G tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển. Trong khi đó, Hanwha Life Esports khép lại LCK 2026 với vị trí á quân sau khi không thể duy trì lợi thế từ ván mở màn.

Gen.G Esports Hanwha Life Esports (HLE) LCK 2026 Esports : Liên Minh Huyền Thoại

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Cảm giác: 33°C
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18045 18320 18904
CAD 18151 18427 19049
CHF 31095 31473 32132
CNY 0 3821 3917
EUR 29431 29651 30740
GBP 34237 34628 35566
HKD 0 3174 3377
JPY 162 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14760 15345
SGD 19915 20198 20768
THB 698 761 816
USD (1,2) 25658 0 0
USD (5,10,20) 25696 0 0
USD (50,100) 25724 25738 26108
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,730 25,730 26,110
USD(1-2-5) 24,701 - -
USD(10-20) 24,701 - -
EUR 29,499 29,523 30,923
JPY 163.51 163.8 173.71
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AUD 18,243 18,309 19,004
CAD 18,373 18,432 19,115
CHF 31,483 31,581 32,509
SGD 20,023 20,085 20,873
CNY - 3,789 3,934
HKD 3,238 3,248 3,385
KRW 17.74 18.5 20.13
THB 746.8 756.02 809.53
NZD 14,781 14,918 15,359
SEK - 2,632 2,725
DKK - 3,957 4,097
NOK - 2,743 2,840
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,952.45 - 6,722.27
TWD 739.4 - 895.86
SAR - 6,783.99 7,146.35
KWD - 82,248 87,523
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,710 25,740 26,120
EUR 29,562 29,681 30,871
GBP 34,424 34,562 35,592
HKD 3,239 3,252 3,368
CHF 31,366 31,492 32,418
JPY 163.83 164.49 172.45
AUD 18,236 18,309 18,903
SGD 20,105 20,186 20,781
THB 763 766 803
CAD 18,402 18,476 19,068
NZD 14,837 15,377
KRW 18.41 20.37
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
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USD 25710 25710 26120
AUD 18226 18326 19251
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Cập nhật: 13/09/2026 18:45

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