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Y tế số

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Lê Giang

Lê Giang

09:56 | 13/09/2026
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Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số.
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Ngày 11/9/2026, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; BSCKII Trần Quốc Việt, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, nguyên Giám đốc Trung tâm; TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện, cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế của Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh cho biết 20 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm là kết quả từ sự đóng góp của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của bệnh viện, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện và chiến lược dân số quốc gia.

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh
TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Trung tâm từng bước khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực, được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật sàng lọc gen tiên tiến, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm.

Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế, đồng thời là nền tảng để Trung tâm tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Hỗ trợ chuyên môn cho 16 tỉnh, thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế ghi nhận những đóng góp của Trung tâm trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Theo ông Dũng, từ 20 năm trước, Trung tâm đã được lựa chọn là một trong hai đơn vị hỗ trợ chuyên môn, giữ vai trò chỉ đạo tuyến bền vững trong lĩnh vực này. Đến nay, mạng lưới đã phát triển lên 8 đơn vị, góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Sau 20 năm hoạt động, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho 16 tỉnh, thành phố phía Bắc.
20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Trong 20 năm qua, Trung tâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho 16 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đây là những đóng góp thiết thực, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Nhà nước về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Với nền tảng 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tiếp tục hướng tới phát triển vững mạnh, không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao chất lượng kỹ thuật, đồng hành cùng Cục Dân số và các địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

sàng lọc trước sinh Trung tâm Sàng lọc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương

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Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
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Cập nhật: 13/09/2026 10:45

Chuyển động số

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Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

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Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

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Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

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Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

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NGMN chốt hướng đi 6G

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

TCP tiếp tục đưa

TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

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Xiaomi ra mắt pin

Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD