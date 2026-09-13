20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Ngày 11/9/2026, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; BSCKII Trần Quốc Việt, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, nguyên Giám đốc Trung tâm; TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện, cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế của Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh cho biết 20 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm là kết quả từ sự đóng góp của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của bệnh viện, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện và chiến lược dân số quốc gia.

TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Trung tâm từng bước khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực, được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật sàng lọc gen tiên tiến, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm.

Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế, đồng thời là nền tảng để Trung tâm tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Hỗ trợ chuyên môn cho 16 tỉnh, thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế ghi nhận những đóng góp của Trung tâm trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Theo ông Dũng, từ 20 năm trước, Trung tâm đã được lựa chọn là một trong hai đơn vị hỗ trợ chuyên môn, giữ vai trò chỉ đạo tuyến bền vững trong lĩnh vực này. Đến nay, mạng lưới đã phát triển lên 8 đơn vị, góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Sau 20 năm hoạt động, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho 16 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trong 20 năm qua, Trung tâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho 16 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đây là những đóng góp thiết thực, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Nhà nước về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Với nền tảng 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tiếp tục hướng tới phát triển vững mạnh, không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao chất lượng kỹ thuật, đồng hành cùng Cục Dân số và các địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.