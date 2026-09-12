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Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Anh Thái

Anh Thái

21:41 | 12/09/2026
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Hiện tại website và hệ thống cửa hàng của Di Động Việt trên toàn quốc đã chính thức mở cổng đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max để nhận ưu đãi lên đến 10 triệu đồng và nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn.
Đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt, nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng Di Động Việt mở bán Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, giảm đến 12 triệu đồng Thị trường máy cũ sôi động trước thềm iPhone mới ra mắt

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt sau 3 ngày Apple ra mắt dòng iPhone thế hệ mới đã có hơn 25.000 lượt khách hàng đăng ký nhận thông tin trước thời điểm mở đặt trước. Trong đó, phiên bản Burgundy dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% tổng lượt lựa chọn được ghi nhận, cho thấy màu sắc mới đang tạo được sự chú ý trong giai đoạn đầu.

“Dữ liệu từ cổng đăng ký cho thấy khoảng 55% khách hàng quan tâm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng sang thế hệ mới. Từ ghi nhận này, Di Động Việt tập trung xây dựng các chính sách phù hợp để khách hàng tận dụng giá trị thiết bị hiện tại, qua đó tối ưu chi phí sở hữu iPhone mới”. Đại diện Di Động Việt cho biết.


Tổng ưu đãi lên đến 10 triệu đồng thông qua chương trình Thu cũ - Đổi mới và các chính sách thanh toán, tùy theo điều kiện áp dụng.

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Từ ngày 12/9 - 18/8/2026, khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, bên cạnh giá thu máy cũ, khách hàng còn trợ giá thêm đến 6 triệu đồng khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”. Trong quá trình kiểm tra, định giá, hệ thống không tháo máy, cạy mở linh kiện hoặc can thiệp vào phần cứng. Mức giá thu được giữ trong 7 ngày kể từ thời điểm định giá và khách hàng không phải trả thêm phí khi tham gia chương trình. Hệ thống còn ứng dụng công nghệ Trade-in AI được để hỗ trợ quy trình kiểm tra và định giá thiết bị chỉ từ 5 phút, tối ưu thời gian và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Khách hàng còn được giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy theo phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình. Thành viên D.Member có thể nhận thêm ưu đãi đến 1% theo hạng thành viên và thể lệ áp dụng.

Khách hàng cũng có thể chọn chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí và 0 đồng trả trước, mang đến thêm lựa chọn thanh toán khi mua iPhone 18 Pro Max | 18 Pro.

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max
Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt trong giai đoạn đặt trước.

Ngoài các quyền lợi dành riêng cho khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro | 18 Pro Max, khách hàng mua kèm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple còn nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng. Cụ thể khi đặt trước AirPods 5 khách hàng được giảm ngay 300.000 đồng, giảm đến 39% đối với một số sản phẩm phụ kiện và tặng SIM Wintel Data 60GB theo điều kiện chương trình.

Để nhận các ưu đãi của chương trình, khách hàng chỉ cần đặt cọc 1.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/9 đến hết ngày 17/9 tại tất cả cửa hàng Di Động Việt hoặc đăng ký trực tiếp tại website: didongviet.vn.

Thời gian mở bán và trả hàng iPhone 18 Pro | 18 Pro Max tại Di Động Việt là từ 8h00 ngày 18/9/2026.

Khách hàng có thể nhận máy trực tiếp tại cửa hàng hoặc lựa chọn giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc. Các thông tin về thời gian nhận máy và lịch giao hàng sẽ được Di Động Việt cập nhật đến khách hàng ngay khi có thông tin chính thức.

Apple đặt cọc mở bán sớm Di Động Việt iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

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Ngay sau đó, chương trình mở bán sẽ được thực hiện vào sáng ngày 18/9/2026 tại tất cả các cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.
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Cụ thể, sau chương trình đặt hàng sớm (Pre-order) diễn ra từ 19h00 ngày 12/09/2026 khách hàng sẽ được nhận sớm dự kiến là 08h00 ngày 18/09/2026 tại các chi nhánh của hệ thống trên phạm vi toàn quốc, đi cùng với đó là chính sách "Thu cũ - Đổi mới" trợ giá lên tới 88%.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
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Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

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Xiaomi ra mắt pin

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

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