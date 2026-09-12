Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt sau 3 ngày Apple ra mắt dòng iPhone thế hệ mới đã có hơn 25.000 lượt khách hàng đăng ký nhận thông tin trước thời điểm mở đặt trước. Trong đó, phiên bản Burgundy dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% tổng lượt lựa chọn được ghi nhận, cho thấy màu sắc mới đang tạo được sự chú ý trong giai đoạn đầu.

“Dữ liệu từ cổng đăng ký cho thấy khoảng 55% khách hàng quan tâm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng sang thế hệ mới. Từ ghi nhận này, Di Động Việt tập trung xây dựng các chính sách phù hợp để khách hàng tận dụng giá trị thiết bị hiện tại, qua đó tối ưu chi phí sở hữu iPhone mới”. Đại diện Di Động Việt cho biết.



Tổng ưu đãi lên đến 10 triệu đồng thông qua chương trình Thu cũ - Đổi mới và các chính sách thanh toán, tùy theo điều kiện áp dụng.

Từ ngày 12/9 - 18/8/2026, khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, bên cạnh giá thu máy cũ, khách hàng còn trợ giá thêm đến 6 triệu đồng khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”. Trong quá trình kiểm tra, định giá, hệ thống không tháo máy, cạy mở linh kiện hoặc can thiệp vào phần cứng. Mức giá thu được giữ trong 7 ngày kể từ thời điểm định giá và khách hàng không phải trả thêm phí khi tham gia chương trình. Hệ thống còn ứng dụng công nghệ Trade-in AI được để hỗ trợ quy trình kiểm tra và định giá thiết bị chỉ từ 5 phút, tối ưu thời gian và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Khách hàng còn được giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy theo phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình. Thành viên D.Member có thể nhận thêm ưu đãi đến 1% theo hạng thành viên và thể lệ áp dụng.

Khách hàng cũng có thể chọn chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí và 0 đồng trả trước, mang đến thêm lựa chọn thanh toán khi mua iPhone 18 Pro Max | 18 Pro.

Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt trong giai đoạn đặt trước.

Ngoài các quyền lợi dành riêng cho khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro | 18 Pro Max, khách hàng mua kèm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple còn nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng. Cụ thể khi đặt trước AirPods 5 khách hàng được giảm ngay 300.000 đồng, giảm đến 39% đối với một số sản phẩm phụ kiện và tặng SIM Wintel Data 60GB theo điều kiện chương trình.

Để nhận các ưu đãi của chương trình, khách hàng chỉ cần đặt cọc 1.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/9 đến hết ngày 17/9 tại tất cả cửa hàng Di Động Việt hoặc đăng ký trực tiếp tại website: didongviet.vn.

Thời gian mở bán và trả hàng iPhone 18 Pro | 18 Pro Max tại Di Động Việt là từ 8h00 ngày 18/9/2026.

Khách hàng có thể nhận máy trực tiếp tại cửa hàng hoặc lựa chọn giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc. Các thông tin về thời gian nhận máy và lịch giao hàng sẽ được Di Động Việt cập nhật đến khách hàng ngay khi có thông tin chính thức.