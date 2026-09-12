Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Xiaomi cam kết đổi xe nếu pin bị cháy do lỗi sản xuất

Xiaomi vừa giới thiệu bộ pin xe điện mới mang tên Longjia, còn được gọi là Dragonscale tại thị trường quốc tế, với trọng tâm là kiểm soát nguy cơ cháy pin. Đáng chú ý, hãng Trung Quốc đưa ra chính sách bảo đảm đặc biệt: nếu bộ pin Dragonscale phát cháy do lỗi sản xuất, khách hàng có thể nhận một chiếc xe mới cùng mẫu và phiên bản.

Cam kết này còn áp dụng trong một số trường hợp xe gặp tai nạn hoặc phần gầm bị hư hỏng nghiêm trọng dẫn đến cháy pin. Khi đó, Xiaomi sẽ bù khoản chênh lệch giữa tiền bảo hiểm chi trả và giá trị thị trường của chiếc xe ngay trước thời điểm xảy ra sự cố.

Xiaomi giới thiệu pin Dragonscale cho xe điện tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi.

Chính sách có hiệu lực trong suốt vòng đời của xe nhưng đi kèm một số điều kiện. Xiaomi chỉ áp dụng cho chủ xe đầu tiên mua xe với mục đích sử dụng cá nhân. Xe phục vụ kinh doanh, cho thuê hoặc xe đã qua sử dụng không thuộc diện hưởng quyền lợi này.

Ngoài ra, chủ xe phải duy trì dịch vụ kết nối của Xiaomi và thực hiện bảo dưỡng tại các trung tâm dịch vụ chính hãng. Những yêu cầu này nhằm giúp hãng duy trì dữ liệu vận hành và lịch sử bảo dưỡng của phương tiện trong quá trình sử dụng.

Pin Dragonscale ưu tiên kiểm soát hiện tượng thoát nhiệt

Xiaomi cho biết Dragonscale đáp ứng các yêu cầu an toàn mới tại Trung Quốc, đồng thời trải qua các thử nghiệm liên quan đến tuổi thọ và khả năng kiểm soát nhiệt. Bộ pin tích hợp thiết bị ngắt mạch điện áp cao có khả năng cô lập dòng điện lớn trong vài mili giây, kết hợp với nhiều lớp vật liệu cách nhiệt.

Theo Xiaomi, trong các thử nghiệm ở điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi một cell xảy ra hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát, hệ thống vẫn có thể cô lập khu vực gặp sự cố và dập tắt đám cháy, hạn chế nguy cơ lan sang các cell còn lại.

Hãng cũng phát triển hệ thống quản lý pin Cloud BMS có khả năng sử dụng AI để phân tích dữ liệu từ từng cell. Xiaomi cho biết hệ thống lấy mẫu thông số thường xuyên gấp 10 lần tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc và xử lý lượng dữ liệu gấp ba lần. Mục tiêu là nhận diện sớm những thay đổi bất thường về nhiệt độ trước khi sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Dragonscale sẽ được trang bị đầu tiên trên Skynomad. Ảnh: Xiaomi.

Dragonscale sẽ được trang bị đầu tiên trên Skynomad, mẫu SUV ra mắt ngày 7/9. Tại Trung Quốc, mẫu xe này mang thương hiệu Pengcheng và sử dụng nền tảng khung gầm Kunlun.

Việc giới thiệu Dragonscale diễn ra khi hoạt động kinh doanh ôtô của Xiaomi chịu áp lực. Hãng giao 31.267 xe trong tháng 7, giảm đáng kể so với mức 50.212 xe hồi tháng 12/2025. Trong quý I/2026, Xiaomi cũng ghi nhận mức lỗ hơn 5.500 USD trên mỗi xe xuất xưởng.

Xiaomi kỳ vọng EREV sẽ tiếp cận nhóm khách hàng gia đình tại Trung Quốc, những người muốn sử dụng hệ truyền động điện trong sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn cần động cơ xăng hỗ trợ khi di chuyển đường dài. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch trang bị Dragonscale cho SU7 và YU7. Hai mẫu xe này vẫn sử dụng pin của CATL và FinDreams.