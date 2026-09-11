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Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy

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21:44 | 11/09/2026
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Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ diễn ra ngày 4/10, với cung đường đi qua 37 địa danh, công trình văn hóa, lịch sử của Hà Nội cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho vận động viên.
Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động Hơn 23.000 vận động viên tham dự Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2025 Giải Marathon Hà Nội Techcombank mùa 5 ứng dụng AI hỗ trợ vận động viên

Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank công bố những điểm nhấn của mùa giải thứ 5, dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại Hà Nội. Giải được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Sunrise Events Vietnam.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay tiếp tục tập trung vào trải nghiệm vận động viên, từ trang phục thi đấu, công nghệ hỗ trợ đến các hoạt động văn hóa và giải thưởng.

Cung đường kết nối 37 địa danh của Hà Nội

Một trong những điểm nhấn của mùa giải thứ 5 là cung đường chạy tiếp tục kết nối 37 địa danh và công trình mang dấu ấn văn hóa, lịch sử của Hà Nội. Các tuyến đường đưa vận động viên qua những khu vực lâu đời và không gian đô thị hiện đại, qua đó tạo nên trải nghiệm khám phá Thủ đô trong quá trình thi đấu.

Hình ảnh Khuê Văn Các tiếp tục xuất hiện trên BIB thi đấu và các vật phẩm của giải. Theo Ban tổ chức, biểu tượng này được định hướng trở thành một phần nhận diện dài hạn, gắn hành trình phát triển của giải với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy
Hình ảnh thi đấu Mùa thứ 4 tại Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Cùng với đường chạy, triển lãm nghệ thuật “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 18/10 tại khu vực Hồ Gươm. Triển lãm lấy cảm hứng từ những bước chạy trên cung đường di sản, giới thiệu hình ảnh Hà Nội qua góc nhìn của cộng đồng runner và các nhiếp ảnh gia trong nước, quốc tế.

Các tác phẩm ghi lại khoảnh khắc vận động viên chạy qua những địa danh, công trình kiến trúc mang dấu ấn văn hóa, lịch sử của Thủ đô. Không gian triển lãm hướng tới cả vận động viên, người dân và du khách, qua đó kết nối thể thao với văn hóa và di sản Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, cho biết thành phố chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, an ninh và y tế để hỗ trợ Ban tổ chức trong tuần lễ sự kiện.

Theo ông Tài, việc kết hợp trải nghiệm thể thao với các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô giúp vận động viên có thêm cơ hội khám phá di sản Hà Nội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố tới cộng đồng trong nước và quốc tế.

Ứng dụng AI hỗ trợ vận động viên

Mùa giải thứ 5 cũng lần đầu triển khai SEV RunConcierge, trợ lý kỹ thuật số ứng dụng AI trên nền tảng Neurun.

Công cụ này hỗ trợ tra cứu thông tin giải đấu, hướng dẫn đường chạy và gợi ý các địa điểm du lịch, văn hóa, ẩm thực tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, giải pháp nhằm giúp vận động viên và người thân thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm thành phố trong tuần lễ diễn ra sự kiện.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy
Hình ảnh Đoàn tàu SUB3 - Đội hình chinh phục cự ly . Ảnh: BTC

Làng Marathon năm nay được mở rộng, dự kiến đón 14.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Ngoài hoạt động nhận race kit, khu vực này còn có các hoạt động tương tác và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của Techcombank cùng các đơn vị, đối tác đồng hành.

Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN do Techcom Life tài trợ chính sẽ diễn ra ngày 3/10 tại Khu đô thị Vinhomes Riverside Long Biên, dành cho trẻ em từ 5-14 tuổi với hai cự ly 1,5 km và 3 km.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng chính thức, mùa giải năm nay có Giải thưởng Phá Kỷ lục Quốc gia ở cự ly marathon 42,195 km do Techcom Life tài trợ, trị giá 400 triệu đồng.

Giải thưởng được trao cho vận động viên nam và nữ Việt Nam vượt qua kỷ lục quốc gia hiện hành ở cự ly marathon, nhằm khuyến khích các vận động viên hướng tới những cột mốc thành tích mới.

Bên cạnh những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, mùa giải thứ 5 tiếp tục được nâng tầm ở khía cạnh chuyên môn. Đường chạy tiếp tục được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp. Thành tích được ghi nhận tại giải đáp ứng điều kiện đăng ký tham dự các giải thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors và được xem xét khi xác lập kỷ lục quốc gia theo quy định hiện hành.

Ban tổ chức cũng phối hợp cùng PR SPORT triển khai Đoàn tàu SUB3 dành cho những vận động viên hướng tới mục tiêu hoàn thành marathon dưới 3 giờ, qua đó tăng kết nối và hỗ trợ trong cộng đồng runner.

Theo bà Anh Võ, Tổng giám đốc Sunrise Events Vietnam, mục tiêu của giải là tạo mối liên kết ngày càng rõ nét giữa cuộc đua và Hà Nội, để vận động viên không chỉ nhớ tới thành tích cá nhân mà còn nhớ về những con phố, di sản, con người và không khí của thành phố nơi họ thi đấu.

Gần 32.000 người tham gia hoạt động chạy vì cộng đồng

Các hoạt động bên lề giải cũng hướng tới những giá trị cộng đồng. Giải chạy trực tuyến “Bước chạy vì Tương lai Trẻ em Việt” do Techcombank và hệ sinh thái khởi xướng nhằm gây quỹ cho Quỹ Chạm Yêu Thương. Chương trình đã cán đích gây quỹ 5 tỷ đồng chỉ sau 11 ngày phát động, thu hút gần 32.000 người tham gia trên cả nước. Kết quả này không chỉ cho thấy sức lan tỏa của cộng đồng chạy bộ mà còn khẳng định rằng những bước chạy vì sức khỏe hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho xã hội và tương lai của trẻ em Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy
Hàng chục ngàn vận động viên cùng sải bước. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank được tổ chức từ năm 2022. Bước sang mùa thứ 5, giải tiếp tục định hướng kết nối hoạt động chạy bộ với các địa danh lịch sử, di sản của Hà Nội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới vận động viên trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc và họp báo công bố chính thức giải diễn ra ngày 2/10; KIDS RUN diễn ra ngày 3/10; ngày thi đấu chính thức của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 diễn ra ngày 4/10/2026.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5 giải chạy Giải Marathon

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 18043 18317 18901
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