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Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’

Bình Lê

Bình Lê

11:27 | 11/09/2026
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Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED) vừa phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức Hội thảo "Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp (DNNVV) với chuyên gia trong hệ sinh thái.
Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh Kết nối kinh tế hợp tác xã với hệ sinh thái kinh tế tư nhân tạo động lực mới cho tăng trưởng BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam (Twin Transition Hub - TTH)”.

Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’
Hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra tại TP.HCM ngày 10/9.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo APED, GIZ, các chuyên gia từ đơn vị tư vấn EY, ABN Asia, nền tảng đổi mới sáng tạo BambuUP cùng đông đảo cộng đồng DNNVV trên địa bàn.

Từ nền tảng của Giai đoạn 1 đến một lộ trình hỗ trợ sâu hơn

Đối với DNNVV, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thường đi kèm với áp lực lớn về chi phí, nhân lực và giới hạn nguồn lực. Để giải quyết bài toán này, Twin Transition Hub chọn cách tiếp cận đặt dữ liệu và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm. Thay vì chạy đua đầu tư công nghệ mới, doanh nghiệp được hỗ trợ nhìn lại hiện trạng vận hành, nhận diện điểm cần cải thiện và lựa chọn ưu tiên dựa trên cơ sở dữ liệu.

Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’
Ông Nguyễn Đức Trung - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phát biểu tại sự kiện.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cùng Dr. Matthias Grossmann - Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững (GIZ) đã chia sẻ định hướng tiếp tục đồng hành cùng DNNVV.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh:“Ở Giai đoạn 1, Dự án đã từng bước xây dựng các chương trình nền tảng và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, nổi bật là Công cụ Đánh giá Mức độ Trưởng thành Chuyển đổi kép (Twin Maturity Assessment - TMA) - công cụ đánh giá miễn phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiện trạng, nhận diện những điểm cần cải thiện và có cơ sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

Hiện nay Cục DNTN đang thúc đẩy kết nối với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và ESG, hướng tới việc sử dụng và công nhận các kết quả, dữ liệu doanh nghiệp đã kê khai trên nền tảng TMA, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, trong quá trình đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi xanh và ESG, tiết kiệm thời gian và chi phí. Chúng tôi kỳ vọng Giai đoạn 2 của Dự án sẽ tập trung đưa chuyển đổi kép đến gần hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh việc tiếp tục cung cấp kiến thức và công cụ, dự án sẽ tăng cường đào tạo, tư vấn và đồng hành chuyên sâu, giúp doanh nghiệp chuyển từ việc đánh giá hiện trạng sang xác định ưu tiên, xây dựng kế hoạch hành động và từng bước triển khai các giải pháp phù hợp.”

Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’
Dr. Matthias Grossmann - Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững (GIZ) chia sẻ cam kết đồng hành cùng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ.

Ông Dr. Matthias Grossmann - Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững, GIZ Việt Nam nhấn mạnh rằng Chuyển đổi Kép không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, mà trước hết là quá trình giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và sức cạnh tranh trong dài hạn:

“Hành trình Chuyển đổi Kép không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mới hay đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững. Đó là quá trình giúp các DNNVV xây dựng những doanh nghiệp vững mạnh hơn, có năng suất cao hơn, khả năng chống chịu tốt hơn và sẵn sàng hơn trước những yêu cầu ngày càng thay đổi của các chuỗi giá trị toàn cầu.”

Cũng tại Hội thảo, Nguyễn Thu Hằng - Giám đốc Tư vấn Kinh doanh EY đã giới thiệu chi tiết hệ thống công cụ hỗ trợ của Giai đoạn 1, bao gồm: nền tảng học trực tuyến, bộ công cụ Dữ liệu & Báo cáo và đặc biệt là công cụ TMA.

Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’
Bà Nguyễn Thu Hằng - Giám đốc Tư vấn Kinh doanh EY giới thiệu hệ thống công cụ hỗ trợ đánh giá và xây dựng lộ trình chuyển đổi kép.

Giá trị của TMA không chỉ dừng lại ở kết quả đánh giá, mà là điểm tham chiếu để doanh nghiệp tích hợp các mục tiêu công nghệ, môi trường và hiệu quả kinh doanh vào chung một bài toán vận hành thống nhất.

Giai đoạn 2: Chuyển trọng tâm từ xây dựng nền tảng sang thúc đẩy hành động

Kế thừa những kết quả từ Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 của Dự án Twin Transition Hub sẽ tăng cường mức độ đồng hành trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: coaching nhóm, tư vấn 1:1 và khảo sát thực tế tại nhà máy.

Nếu giai đoạn trước tập trung vào nhận thức và công cụ, thì giai đoạn này đặt trọng tâm vào hành động. Chuyên gia sẽ đi sâu tháo gỡ khó khăn về hạn chế dữ liệu, công nghệ và nguồn lực cùng doanh nghiệp.

Từ đó, các sáng kiến sẽ được đánh giá tính khả thi, hiệu quả tài chính để hình thành lộ trình triển khai cụ thể, gắn liền với mục tiêu và thời gian. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của "Hành trình Chuyển đổi kép": một quá trình liên tục từ đánh giá, lựa chọn đến triển khai thực tế.

Twin Transition Challenge 2026: Tạo động lực để sáng kiến chuyển đổi đi xa hơn

Điểm nhấn của sự kiện là lễ công bố 14 doanh nghiệp tiêu biểu bước vào vòng 2 Cuộc thi Thử thách chuyển đổi kép 2026 (TTC). Điểm khác biệt của TTC là quá trình thử thách gắn liền với nâng cao năng lực. Doanh nghiệp không chỉ trình bày ý tưởng mà còn được tiếp cận các hình thức tư vấn chuyên sâu để xây dựng kế hoạch thí điểm.

Khởi động ‘Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’
Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 Cuộc thi Thử thách chuyển đổi kép (Twin Transition Challenge 2026).

Với các doanh nghiệp tiến xa trong TTC, mục tiêu cao nhất là đưa giải pháp vào thử nghiệm thực tế. Do đó, việc công bố Top 14 không chỉ là dấu mốc xếp hạng, mà là bước đệm để các DNNVV hoàn thiện bài toán và tăng tính khả thi cho giải pháp.

Chuyển đổi kép chỉ trở thành năng lực phát triển thực chất khi giải pháp gắn với bài toán thực tế và doanh nghiệp có một hệ sinh thái đồng hành. Hội thảo khép lại với phiên hỏi - đáp (Q&A) và giao lưu mạng lưới (Networking), tạo không gian kết nối hiệu quả cho các đối tác trong hệ sinh thái.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼22K 14,442 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼22K 14,443 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▼22K 1,439 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▼22K 144 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼22K 1,429 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼2178K 141,485 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼1650K 107,336 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▼1496K 97,332 ▼1496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▲69641K 87,328 ▲78461K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▼1283K 83,469 ▼1283K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼918K 59,745 ▼918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
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Cập nhật: 11/09/2026 13:00
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