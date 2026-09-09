FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

The First đánh dấu cột mốc một năm của FC Mobile Việt Nam

Sau một năm phát hành tại Việt Nam, FC Mobile giới thiệu The First, mùa thẻ được phát triển riêng cho thị trường trong nước. Đây cũng là lần đầu trò chơi ra mắt một mùa thẻ mang tính độc quyền dành cho cộng đồng FC Mobile Việt Nam.

Tên gọi The First gắn với thông điệp tôn vinh những cột mốc mở đầu có ý nghĩa trong lịch sử bóng đá. Mùa thẻ tập trung vào những cầu thủ từng tạo ra bước ngoặt cho đội bóng và để lại dấu ấn trong sự nghiệp.

FC Mobile giới thiệu sự kiện The First, đánh dấu một năm phát hành game. Ảnh: FC Mobile Việt Nam

Việc xây dựng nội dung riêng cho thị trường Việt Nam cho thấy FC Mobile tiếp tục mở rộng các hoạt động dành cho cộng đồng người chơi trong nước. Sau một năm, trò chơi hướng tới việc tạo thêm những nội dung gắn với bóng đá Việt Nam bên cạnh hệ thống cầu thủ quốc tế.

Nguyễn Minh Phương trở thành huyền thoại Việt Nam thứ hai trong game

Điểm đáng chú ý của The First là sự xuất hiện của Nguyễn Minh Phương, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Anh từng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2008.

Trong FC Mobile Việt Nam, Minh Phương sở hữu OVR 121 cùng hệ thống PlayStyle được xây dựng nhằm tái hiện những đặc điểm nổi bật trong lối chơi của anh. Khả năng chuyền bóng và tư duy tổ chức giúp cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam trở thành lựa chọn đáng chú ý ở tuyến giữa.

Minh Phương cũng là cầu thủ Việt Nam thứ hai được đưa vào nhóm huyền thoại của FC Mobile, sau Nguyễn Hồng Sơn. Sự bổ sung này mở rộng danh sách các biểu tượng bóng đá Việt Nam xuất hiện trong trò chơi, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người chơi khi xây dựng đội hình.

Minh Phương là cầu thủ Việt Nam thứ hai được đưa vào nhóm huyền thoại của FC Mobile. Ảnh: FC Mobile Việt Nam.

Cùng với Minh Phương, The First đưa vào trò chơi nhiều huyền thoại bóng đá thế giới. Các cầu thủ trong mùa thẻ mới có chỉ số lên tới OVR 123, hướng tới nhiều vị trí và phong cách thi đấu khác nhau.

Dàn cầu thủ này giúp người chơi có thêm phương án nâng cấp đội hình sau cột mốc một năm. Việc kết hợp những huyền thoại quốc tế với đại diện bóng đá Việt Nam cũng tạo nên điểm nhấn riêng cho mùa thẻ.

The First chính thức ra mắt ngày 10/09/2026. FC Mobile Việt Nam cho biết thông tin về mùa thẻ cùng các hoạt động đi kèm sẽ tiếp tục được công bố trên các kênh chính thức của trò chơi.