VTV phát sóng số đầu tiên chương trình 'Quốc dân hiểu thuế'

Với cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đa nền tảng, “Quốc dân hiểu thuế” kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách thuế; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình do Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng, với sự phối hợp về chuyên môn của Cục Thuế và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần The MoneyVerse Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình gồm 52 số, phát sóng trên VTV1 với thời lượng khoảng 13 phút/số, vào tối Chủ nhật hằng tuần. Số đầu tiên đã lên sóng lúc 21h ngày 6/9/2026.

Trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện, nhu cầu hiểu đúng và thực hiện đúng chính sách thuế ngày càng trở nên cần thiết.

Chương trình hướng tới việc thu hẹp khoảng trống thông tin về thuế, đặc biệt đối với các nhóm như hộ kinh doanh, tiểu thương, người bán hàng online, lao động tự do, người sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp nhỏ và vừa, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

“Quốc dân hiểu thuế” được xây dựng theo phương pháp tiếp cận 5W1H, gồm: Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại sao và Như thế nào.

Cách tiếp cận này giúp nội dung thuế không chỉ dừng ở việc giới thiệu quy định mà tập trung giải thích chính sách trong từng hoàn cảnh cụ thể, từ đối tượng áp dụng, thời điểm thực hiện đến cách kê khai và nộp thuế.

Chương trình kết hợp giữa nội dung tại trường quay và các hoạt động thực địa. Tại trường quay, biên tập viên cùng cán bộ cơ quan thuế phân tích các chính sách, quy định và tình huống thường gặp.

Ở hoạt động thực địa, biên tập viên và chuyên gia thuế trực tiếp đến cơ sở, gặp gỡ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Mỗi số “Quốc dân hiểu thuế” được thiết kế với các nội dung chính, kết hợp giữa cung cấp kiến thức, hướng dẫn thực hành và tương tác với người xem.

“Đồng thuế đi đâu?” là phần nội dung giúp người dân hình dung hành trình của tiền thuế từ khi được đóng vào ngân sách nhà nước đến khi được sử dụng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các dịch vụ công.

“Cầm tay chỉ thuế” tập trung vào các hướng dẫn thực hành, từ thủ tục pháp lý, kê khai, nộp thuế đến việc sử dụng các công cụ, ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế như eTax Mobile.

Bên cạnh chương trình truyền hình, “Thuế ơi mình hỏi!” được triển khai theo hình thức livestream trên nền tảng TikTok, tạo không gian để người dân và doanh nghiệp trực tiếp đặt câu hỏi và trao đổi với chuyên gia, đại diện cơ quan thuế.

Hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về thuế

Theo Cục Thuế, thuế không chỉ là nghĩa vụ của công dân mà còn là nguồn lực để Nhà nước đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hạ tầng, quốc phòng, an ninh và các dịch vụ công.

Việc phổ cập kiến thức thuế vì vậy không chỉ giúp người dân thực hiện đúng nghĩa vụ mà còn góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi của người nộp thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật.

Khác với hình thức tuyên truyền truyền thống, “Quốc dân hiểu thuế” được triển khai theo mô hình truyền thông đa nền tảng, kết hợp truyền hình, livestream, mạng xã hội, podcast và các hoạt động trực tiếp.

Chương trình cũng dự kiến triển khai chuỗi sự kiện, tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý; đồng thời có hoạt động tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thông qua hệ sinh thái nội dung này, “Quốc dân hiểu thuế” hướng tới trở thành cầu nối thông tin giữa cơ quan quản lý với người dân, giúp chính sách thuế được truyền tải theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong thực tế.