HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức mở bán tại Việt Nam

Điều đáng chú ý là HUAWEI WATCH KIDS X1 mở ra tiêu chuẩn mới về độ chính xác của định vị cho thiết bị đeo trẻ em với hệ thống định vị vệ tinh băng tần kép gồm 5 hệ thống vệ tinh tân tiến, kết hợp cùng trạm phát sóng, Wi-Fi băng tần kép. Nhờ đó, đồng hồ hỗ trợ xác định vị trí chính xác kể cả ở những nơi dễ nhiễu sóng như trung tâm thương mại hay khu vực rừng núi, nhiều cây.

Thông qua ứng dụng HUAWEI FamCare, cha mẹ có thể theo dõi và cập nhật vị trí của con theo thời gian thực

Thông qua ứng dụng HUAWEI FamCare, cha mẹ có thể theo dõi và cập nhật vị trí của con theo thời gian thực, giúp nhanh chóng phát hiện nguy hiểm, đảm bảo sự an toàn cho trẻ ngay cả khi không ở gần.

Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể quản lý thời gian sử dụng, hạn chế nguy cơ lạm dụng thiết bị của trẻ. Đồng thời đồng hồ còn có chức năng theo dõi nhịp tim và số bước chân khi trẻ vận động, hỗ trợ phụ huynh theo dõi hoạt động và thói quen sử dụng thiết bị của con. Khả năng kháng nước cùng dung lượng pin lớn và sạc nhanh giúp HUAWEI WATCH KIDs X1 luôn sẵn sàng đồng hành cùng trẻ trong mọi hoạt động.

HUAWEI WATCH KIDS X1 được trang bị hệ thống camera kép chất lượng HD với camera trước 5MP và camera sau 13MP

HUAWEI WATCH KIDS X1 được trang bị hệ thống camera kép chất lượng HD với camera trước 5MP và camera sau 13MP. Trong đó, camera trước với góc rộng lên đến 110°, trẻ có thể dễ dàng chụp ảnh tự sướng nhóm với bạn và người thân.

Đồng hồ còn có thêm nhiều chế độ chụp ảnh đa dạng như chế độ camera sau HD, chụp hẹn giờ và chế độ ban đêm. Đồng thời, thiết bị cũng kích thích khả năng sáng tạo của trẻ khi trẻ có thể tự tạo tác phẩm độc đáo của riêng mình với 100 phong cách chụp sáng tạo, hơn 100 nhãn dán vui nhộn và 14 bộ lọc màu độc quyền.

HUAWEI WATCH KIDS X1 sở hữu bộ nhớ lên đến 32 GB gia tăng khả năng lưu trữ

HUAWEI WATCH KIDS X1 sở hữu bộ nhớ lên đến 32 GB gia tăng khả năng lưu trữ trên thiết bị để bất kỳ kỷ niệm nào của trẻ cũng có thể được ghi lại.

Huawei cũng trang bị cho HUAWEI WATCH KIDS X1 khả năng gọi video chất lượng HD cho cả camera trước và sau cùng khả năng khử tiếng ồn nền bằng AI. Nhờ đó, cuộc gọi của cha mẹ với con rõ ràng trong mọi hoàn cảnh, dù trẻ đang vui chơi ngoài trời hay di chuyển trong những khu vực đông người, nhiều tạp âm như trên xe hay trung tâm thương mại.

Ngoài ra, đồng hồ còn giúp trẻ kết bạn nhanh chóng thông qua mạng 2G/3G/4G toàn cầu, trẻ có thể nghe gọi, gửi tin nhắn thoại và hình ảnh đến danh sách liên lạc được phụ huynh phê duyệt nhanh chóng và tiện lợi.

Tính năng HUAWEI MeeTime giúp duy trì kết nối liền mạch dù trẻ đang ở bất cứ đâu. Trong trường hợp khẩn cấp, trẻ chỉ cần nhấn nút cạnh trên 5 lần để kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp SOS ngay lập tức.

HUAWEI WATCH KIDS X1 sở hữu thiết kế chắc chắn mang đến ngoại hình cá tính, năng động

HUAWEI WATCH KIDS X1 sở hữu thiết kế chắc chắn mang đến ngoại hình cá tính, năng động cho trẻ khi đeo. Thiết bị cũng được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED 1,82 inch, giúp tăng khả năng hiển thị, mang đến trải nghiệm quan sát rõ ràng và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, thân máy có thể gập, mở và xoay 360°, giúp trẻ dễ dàng tìm góc nhìn lý tưởng khi khám phá thế giới xung quanh, đồng thời cha mẹ cũng dễ dàng nắm bắt được môi trường xung quanh trẻ.

Đồng hồ đi cùng dây đeo silicon thân thiện với da cùng thiết kế ôm sát cổ tay, giúp trẻ thoải mái vận động trong thời gian dài.

Với hệ thống định vị chính xác, camera kép và thiết kế năng động, HUAWEI WATCH KIDS X1 là người bạn đồng hành trong mọi cuộc phiêu lưu, giúp trẻ tự tin khám phá thế giới trong khi vẫn được bảo vệ và kết nối an toàn.

HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức được mở bán tại Việt Nam từ hôm nay, 07/09/2026, với giá niêm yết 5.590.000 đồng, tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, Thế Giới Di Động; cũng như gian hàng Huawei Flagship Store trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop; và cửa hàng trực tuyến HUAWEI Store.

Trong tháng đầu tiên mở bán, từ nay đến hết 07/10/2026, sản phẩm được ưu đãi còn 4.990.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói dịch vụ trị giá 1.790.000 đồng bao gồm: Gói 1 năm bảo hành HUAWEI Care+ và 1 năm bảo hành khu vực APAC.