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Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

07:22 | 30/05/2026
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WATCH 5 Serise là thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất của Huawei tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn tại Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, trải nghiệm đeo thời trang cùng loạt nâng cấp đáng chú ý về sức khỏe và thể thao.
Huawei ra mắt loạt thiết bị mới tại sự kiện Now Is Your Spark HUAWEI WATCH FIT 5 Series lên kệ vào ngày 29/5 tới, cho đặt trước với ưu đãi hấp dẫn Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH FIT 4
Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Với thông điệp “Spark Your Vibe”, HUAWEI WATCH FIT 5 Series được định hướng là dòng sản phẩm dành cho thế hệ người dùng hiện đại, những người không chỉ quan tâm đến công nghệ, mà còn đề cao phong cách sống năng động, chủ động chăm sóc sức khỏe và cân bằng giữa công việc - thời trang - và thể thao trong đời sống thường ngày.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
HUAWEI WATCH FIT 5 Series có màn hình siêu sáng hơn và bảng màu đa dạng hơn

Điểm đáng chú ý là HUAWEI WATCH FIT 5 Series có màn hình siêu sáng hơn và bảng màu đa dạng hơn với các sắc Bạc, Tím, Trắng, Đen, và Xanh Lá. Trong khi đó, phiên bản Pro tạo điểm nhấn cá tính với 3 lựa chọn Cam, Trắng, và Đen.

Nhờ được ứng dụng thiết kế phủ dầu (oil-filling) cao cấp cho phần viền bezel, bản Pro có bề mặt kim loại kháng oxy hóa, giữ màu bền lâu, từ đó tôn lên sắc màu rực rỡ đặc trưng của từng phiên bản. Đặc biệt, trên phiên bản màu Trắng còn được hoàn thiện với chất liệu kim loại gốm nano chuẩn hàng không vũ trụ mang đến kết cấu bề mặt cao cấp và độ bền vượt trội.

Trải nghiệm trên cả hai phiên bản, khả năng hiển thị đều được nâng cấp rõ rệt. Nếu như HUAWEI WATCH FIT 5 được trang bị màn hình AMOLED 1.82 inch, phiên bản Pro được trang bị màn hình AMOLED với kích thước 1.92 inch cùng viền siêu mỏng chỉ 1.8 mm, mang lại trải nghiệm xem sống động hơn.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
Phiên bản Pro được trang bị màn hình AMOLED với kích thước 1.92 inch cùng viền siêu mỏng chỉ 1.8 mm, mang lại trải nghiệm xem sống động hơn

Ngoài ra, cả hai phiên bản của HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng được nâng cấp độ sáng so với thế hệ tiền nhiệm. Với độ sáng tối đa 3.000 nits trên phiên bản Pro và 2.500 nits với phiên bản tiêu chuẩn, HUAWEI WATCH FIT 5 Series mang đến khả năng hiển thị rõ nét, ngay cả dưới điều kiện ánh nắng ngoài trời.

Theo chia sẻ từ đại diện Huawei, HUAWEI WATCH FIT 5 Series tiếp tục mở rộng trải nghiệm thể thao theo hướng gần gũi và thực tế hơn với nhịp sống hiện đại. Một trong những điểm mới đáng chú ý chính là tính năng Mini-Workout ở cả hai phiên bản. Theo đó, không cần dụng cụ hay không gian riêng, người dùng có thể tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để vận động nhanh chỉ từ 30 giây đến vài phút. Điểm nhấn thú vị nằm ở hình ảnh gấu trúc tương tác trên mặt đồng hồ, giúp quá trình luyện tập trở nên thú vị và gần gũi hơn.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
Ngoài ra, bộ đôi WATCH FIT 5 Series cũng được trang bị thêm nhiều bộ môn thể thao mới

Ngoài ra, bộ đôi này cũng được thiết kế để hỗ trợ tốt hơn cho các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot, cho phép người dùng theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện theo thời gian thực ngay trên đồng hồ, và đồng bộ trong Nhật ký hoạt động trên ứng dụng Huawei Sức khỏe.

Đồng thời, với những người dùng yêu thích thể thao ngoài trời, HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng có thể tự động nhận diện khi người dùng đang đạp xe và hiển thị công suất ảo cùng chỉ số guồng chân ảo theo thời gian thực, giúp người dùng nắm bắt hiệu suất tập luyện tốt hơn.

Và trên phiên bản WATCH FIT 5 Pro, Huawei còn tiếp tục mở rộng trải nghiệm với các chế độ thể thao chuyên sâ như chế độ chạy địa hình, tính năng điều hướng theo phân đoạn có khả năng phân tích độ cao và ước tính thời gian đến đích, giúp người dùng tự tin chinh phục các cung đường phức tạp. Hay tín đồ của bộ môn golf cũng sẽ tìm thấy khả năng truy cập bản đồ vector của hơn 17.000 sân golf trên toàn cầu, cùng chế độ xem khu vực green tự động xoay theo hướng nhìn, hỗ trợ quan sát và căn chỉnh cú đánh chính xác hơn.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ các chỉ số sức khỏe một cách thụ động sang các tính năng hỗ trợ chủ động phòng ngừ

Ngoài ra HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ các chỉ số sức khỏe một cách thụ động sang các tính năng hỗ trợ chủ động phòng ngừa, với trọng tâm là sức khỏe tim mạch và sức khỏe phụ nữ. Ví dụ về sức khỏe tim mạch ở phiên bản Pro có thêm tính năng cảnh báo rung nhĩ (A-fib) và nhịp tim bất thường dựa trên phân tích sóng mạch, phân tích điện tâm đồ (ECG), khả năng phát hiện xơ cứng động mạch.

Đặc biệt, lần đầu tiên trên WATCH FIT 5 Pro người dùng có thể tìm thấy tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường, giúp người dùng chủ động theo dõi, phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động phòng ngừa từ sớm. Hay các tính nhăng hỗ trợ quản lý sức khỏe phụ nữ thông qua cảm biến nhiệt độ cổ tay, giúp dự đoán chu kỳ kinh nguyệt và ngày rụng trứng, hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về cơ thể mình.

Một điểm cải tiến rất đáng ghi nhận khác là nhờ trang bị pin high-silicon nên HUAWEI WATCH FIT 5 Series có thời gian sử dụng lên đến 10 ngày trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn, và 7 ngày khi sử dụng thường xuyên, chỉ với một lần sạc.

Cũng theo đại diện Huawei chia sẻ, trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series người dùng đã có thể sử dụng thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng MoMo, giúp thanh toán nhanh chóng và tiện lợi ngay trên cổ tay.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
Huawei cũng đồng thời triển khai thử thách “Spark Your Vibe” trên hai nền tảng Huawei sức khỏe và strava từ ngày 29/5 đến 18/6. Theo đó, người dùng hoàn thành tổng quãng đường 15 km chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe trên Huawei sức khỏe, hoặc ghi nhận đủ 5 giờ vận động trên ứng dụng Strava, sẽ nhận ưu đãi giảm 10% khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại cửa hàng trực tuyến trong tháng 6.
Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam
HUAWEI WATCH FIT 5 Series chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 29/5 với giá niêm yết 5.490.000 đồng cho phiên bản Pro và 3.690.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.

Đặc biệt, trong tháng đầu tiên mở bán, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp trên giá niêm yết 500.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Pro và 700.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5. Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm phần quà bao gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health +, ưu đãi 1 tháng sử dụng gói VIP mặt đồng hồ chỉ với giá 1.000 đồng và 1 năm bảo hành khu vực APAC.

Tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, khách hàng khi đến trải nghiệm sản phẩm bằng ứng dụng Green SM trong thời gian mở bán, sẽ nhận ưu đãi giảm 20% giá cước chuyến đi, tối đa 50.000 đồng.

Huawei Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei HUAWEI WATCH FIT 5 Series smartwatch đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe Spark Your Vibe

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026