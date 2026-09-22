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HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Anh Thái

Anh Thái

12:09 | 22/09/2026
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Bộ đôi sản phẩm dự kiến sẽ được mở bán vào ngày 1/10 tới đây cùng chương trình đặt hàng kèm quà tặng hấp dẫn kể từ hôm nay, 22 tháng 9 năm 2026.
HUAWEI WATCH GT 5 phiên bản dây Milanese mới chính thức ra mắt Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Madrid
Theo báo cáo thị trường thiết bị đeo tay trong nửa đầu năm 2026 do IDC công bố, Huawei tiếp tục giữ vị trí số một toàn cầu về sản lượng xuất xưởng với thị phần trên 20%. Đây là dấu mốc tiếp nối đà tăng trưởng sau khi Huawei liên tục dẫn đầu thị trường thiết bị đeo tay tại Trung Quốc kể từ năm 2021 và nhiều lần vươn lên vị trí số một toàn cầu kể từ năm 2024.

IDC cũng cho biết vị thế của Huawei đã được củng cố nhờ chiến lược nâng cấp sản phẩm nhất quán cùng danh mục thiết bị đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng. Trong nửa đầu năm 2026, hãng tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới ở nhiều phân khúc, từ thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe, tập luyện chuyên nghiệp đến những dòng đồng hồ đề cao thiết kế và phong cách cá nhân.

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ
HUAWEI WATCH GT 7 Series

Khác với các sản phẩm mới trong hệ sinh thái, dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dùng, điểm tạo nên dấu ấn của dòng sản phẩm này đó chính là được phát triển với mục tiêu mang đến các tính năng quản lý sức khỏe nâng cao, kết hợp khả năng hỗ trợ thể thao ngoài trời chuyên sâu, đi cùng thiết kế bền bỉ và thời lượng pin sử dụng dài.

Ở thế hệ HUAWEI WATCH GT 7 Series lần này Huawei đã nâng cấp tính năng Health Insights (thông tin chuyên sâu về sức khỏe)

Với người dùng HUAWEI WATCH GT nói chung thì Health Insights trở thành một phần không thể thiếu, và ở thế hệ HUAWEI WATCH GT 7 Series lần này Huawei đã nâng cấp tính năng Health Insights (thông tin chuyên sâu về sức khỏe), nhằm giúp người dùng tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ, quá trình phục hồi và mức độ hoạt động thành những thông tin hữu ích. Trong đó, các chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness Score) tổng hợp các dữ liệu như chất lượng giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và lượng calo vận động, sau đó phân loại khả năng phục hồi theo năm cấp độ. Tính năng hỗ trợ người dùng nắm bắt trạng thái cơ thể mỗi sáng, từ đó chủ động điều chỉnh cường độ tập luyện và lịch trình trong ngày.

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ
HUAWEI WATCH GT 7 Pro còn được bổ sung thêm nghiên cứu về bệnh Động Mạch Vành

Đây cũng là một trong số ít smartwatch hiện có trên thị trường được trang bị tính năng cảnh báo nguy cơ tiểu tiểu đường, thông qua việc theo dõi các chỉ số sức khỏe trong khoảng 3 - 14 ngày. Đáng chú ý trên HUAWEI WATCH GT 7 Pro còn được bổ sung thêm nghiên cứu về bệnh Động Mạch Vành. Theo đó, người dùng có thể đeo thiết bị liên tục trong ba đến bốn ngày để nhận bản đánh giá nguy cơ tim mạch được cá nhân hóa cùng các khuyến nghị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tim mạch.

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ
HUAWEI WATCH GT 7 Series có thêm các chế độ thể thao trên tuyết hoàn toàn mới
HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ
HUAWEI WATCH GT 7 Series có thêm các chế độ đạp xe

Với người dùng thường xuyên luyện tập, HUAWEI WATCH GT 7 Series có thêm các chế độ đạp xe và thể thao trên tuyết hoàn toàn mới. Với bộ môn đạp xe, sản phẩm hỗ trợ Lên kế hoạch chinh phục cung đường dốc, Cảnh báo địa hình theo thời gian thực, Cảnh báo khúc cua gấp và Phân tích về tập luyện tích hợp AI. Đặc biệt, HUAWEI WATCH GT 7 Pro nâng cấp chế độ chạy bộ địa hình với thông tin chi tiết về độ cao theo thời gian thực, cảnh báo thông minh về thời gian và khoảng cách còn lại, cùng các dữ liệu về nhịp tim, tốc độ và độ dốc. Tính năng điều hướng theo từng chặng còn giúp người dùng theo dõi lộ trình và chủ động nắm bắt địa hình phía trước trong suốt hành trình.

Ngay cả với các bộ môn trong nhà như trượt tuyết đồng hồ cũng có khả năng tự động nhận diện hoạt động và ghi nhận các chỉ số tập luyện ngay cả khi không có tín hiệu GPS. Hay khi tập luyện ngoài trời, người dùng có thể tải bản đồ của hơn 3.000 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại 59 quốc gia, đồng thời theo dõi số lần vào cua, tần suất vào cua và G-Force (Lực G) để phân tích hiệu quả sau mỗi lượt tập luyện.

HUAWEI WATCH GT 7 sẽ được bán ra tại Việt nam với 2 phiên bản, bản tiêu chuẩn và bản Pro

Cùng với 2 kích thước 46 mm cho nam và 41 mm cho nữ

HUAWEI WATCH GT 7 sẽ được bán ra tại Việt nam với 2 phiên bản, bản tiêu chuẩn và bản Pro. Ở bản tiêu chuẩn sẽ có hai kích thước 46 mm và 41 mm với tám lựa chọn màu sắc. ở bản Pro sẽ có ba phiên bản màu Vàng, Xanh lá và Đen, nổi bật với vòng bezel gốm công nghệ nano, khung giữa bằng hợp kim titan và dây đồng hồ HUAWEI EasyCross™.

Trong điều kiện sử dụng ít, HUAWEI WATCH GT 7 Pro và HUAWEI WATCH GT 7 phiên bản 46 mm có thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày.

HUAWEI FreeBuds Neo

Thành viên mới của hệ sinh thái Huawei sẽ có HUAWEI FreeBuds Neo. Đây là mẫu tai nghe kết hợp thiết kế trẻ trung, cảm giác đeo thoải mái và khả năng chống ồn thích ứng. Sản phẩm được bán ra với 4 lựa chọn màu gồm Bạc Vũ Trụ, Hồng Tinh Vân, Trắng Băng Giá và Đen Ánh Sao, đi cùng hộp sạc nhỏ gọn và phần thân tai nghe thanh thoát.

Theo Huawei, mỗi tai nghe có khối lượng khoảng 4,8 gram và được phát triển dựa trên dữ liệu đặc điểm tai người nhằm phân bổ áp lực đồng đều, tăng độ ổn định khi đeo. Kiến trúc chống ồn hai kênh cùng thuật toán thích ứng có khả năng phản hồi trước thay đổi của môi trường trong vài mili giây, mang lại độ sâu chống ồn trung bình toàn dải lên đến 30 dB.

Driver Turbo mới hỗ trợ dải tần từ 10 Hz đến 48 kHz, giúp tái hiện âm trầm mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì độ rõ nét của giọng hát và nhạc cụ. Sản phẩm còn hỗ trợ âm thanh không gian không giới hạn, khả năng kết nối hai thiết bị và tương thích với Android, iOS và Windows.

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ
HUAWEI WATCH GT 7 Series và HUAWEI FreeBuds Neo chính thức được mở bán từ ngày 1/10/2026

HUAWEI WATCH GT 7 Series và HUAWEI FreeBuds Neo chính thức được mở bán từ ngày 1/10/2026 tại Cửa hàng trực tuyến HUAWEI, gian hàng chính hãng của Huawei trên các nền tảng thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và hệ thống bán lẻ ủy quyền trên toàn quốc.

Khi mua HUAWEI WATCH GT 7 Series, trong tháng đầu mở bán khách hàng được tặng HUAWEI FreeBuds SE 2 trị giá 599.000 đồng và ba tháng trải nghiệm HUAWEI Health+ trị giá 159.000 đồng. Sản phẩm đi kèm một năm gói bảo hành HUAWEI Care Worry- Free. Người dùng cũng có thể đăng ký một tháng gói VIP Mặt Đồng Hồ với mức giá chỉ 1.000 đồng.

Với HUAWEI FreeBuds Neo, sản phẩm có giá niêm yết 2.990.000 đồng, ưu đãi trực tiếp 500.000 đồng, giá chỉ còn 2.490.000 đồng trong tháng đầu mở bán. Ngoài ra, khách hàng cũng được tặng gói một năm HUAWEI Loss Care trị giá 490.000 đồng.

Huawei HUAWEI WATCH GT 7 Series đồng hồ thông minh smartwatch HUAWEI FreeBuds Neo tai nghe

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▼11K 14,552 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▼11K 14,553 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1289K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1289K 1,451 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▼11K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▼1089K 142,574 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▼825K 108,161 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼80200K 9,808 ▼89020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲70312K 87,999 ▲79132K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼67521K 8,411 ▼76341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▼459K 60,204 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
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