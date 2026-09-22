Kinh tế số
Thị trường

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:28 | 22/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nhận định chứng khoán 22/9, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh mốc 1.800 điểm sau phiên giảm 15,99 điểm, với vùng 1.786 đến 1.790 điểm giữ vai trò ranh giới của xu hướng ngắn hạn.
Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index có thể tiếp tục rung lắc Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index có thể tiếp tục rung lắc
Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh
Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Bước vào phiên 22/9, VN-Index xuất phát từ mức 1.799,67 điểm sau phiên đầu tiên thị trường Việt Nam chính thức thuộc nhóm mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, khi áp lực bán tập trung tại nhóm Vingroup, nhóm chứng khoán và một phần cổ phiếu ngân hàng.

Thanh khoản trên HoSE đạt 17.317 tỷ đồng, giảm khoảng 32% so với phiên cơ cấu ETF ngày 18/9. Khối ngoại bán ròng 668,3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng 1.254,93 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước. Bức tranh cung cầu đó đặt nền cho nhận định chứng khoán 22/9 theo hướng thận trọng.

Vùng 1.786 đến 1.800 điểm trở thành phép thử gần

Điểm xuất phát của nhận định chứng khoán 22/9 là mức thấp nhất trong phiên 21/9 tại 1.786,37 điểm, mốc đã xuyên thủng kênh xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7, theo ghi nhận của Thời báo Ngân hàng. Lực cầu ATC giúp VN-Index hồi về sát 1.800 điểm, song chỉ số vẫn đóng cửa dưới mốc tâm lý.

Nhóm phân tích Vietstock ghi nhận VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Big Black Candle ngay trong phiên sáng 21/9 và đang kiểm tra ngưỡng Fibonacci Projection 61,8%, tương đương vùng 1.800 đến 1.815 điểm. Việc đóng cửa dưới biên dưới của vùng trên cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trước đó xác định vùng hỗ trợ gần tại 1.792 đến 1.800 điểm và coi 1.790 điểm là ranh giới quan trọng. Theo TPS, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.790 điểm, xu hướng tăng ngắn hạn có nguy cơ kết thúc, còn khi vùng hỗ trợ đứng vững, kịch bản phục hồi vẫn còn hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.830 đến 1.840 điểm tiếp tục là kháng cự gần theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, trong đó BSC chú ý mốc 1.840 điểm. SHS từng ghi nhận VN30 vượt đường trung bình 200 phiên quanh 1.960 điểm, trong khi rổ VN30 chốt phiên 21/9 tại 1.953,26 điểm, tức đã lùi xuống dưới vùng giá trên.

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Kịch bản cơ sở trong nhận định chứng khoán 22/9 là VN-Index rung lắc trong biên độ 1.786 đến 1.815 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nếu chỉ số giữ vững 1.790 điểm kèm thanh khoản cải thiện, lực cầu có cơ sở quay lại thử thách mốc tham chiếu cũ 1.815,66 điểm. Nếu mất 1.786 điểm trong bối cảnh thanh khoản tăng theo chiều bán, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ lớn dần.

Công ty Chứng khoán Beta (BSI) đánh giá VN-Index vẫn trong trạng thái đi ngang và chưa đủ cơ sở xác nhận một xu hướng mới. Theo BSI, dòng tiền, thanh khoản và xu hướng giao dịch của khối ngoại trong tuần giữ vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.

Dòng tiền ngoại và nhóm vốn hóa lớn quyết định nhịp hồi

Theo FTSE Russell, cổ phiếu Việt Nam gia nhập rổ FTSE Global Equity Index Series qua bốn đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, đợt đầu chỉ chiếm 10% trọng số có thể đầu tư. ACBS từng ước tính kỳ cơ cấu tháng 9 mang về khoảng 5.588 tỷ đồng mua ròng cho 27 cổ phiếu Việt Nam, với phiên giao dịch cơ cấu diễn ra ngày 18/9.

Khi lực mua thụ động của đợt phân bổ đầu tiên đã diễn ra trong phiên 18/9, yếu tố then chốt của nhận định chứng khoán 22/9 chuyển sang phụ thuộc nhiều hơn vào dòng vốn ngoại chủ động. Trong đợt ATC phiên 21/9, khối ngoại vẫn mua vào khoảng 1.026,8 tỷ đồng, còn tính cả phiên, nhóm ngân hàng ghi nhận lực mua ròng tại VPB với 81,1 tỷ đồng và TCB với 42,6 tỷ đồng.

Yếu tố vĩ mô quốc tế cũng tạo sức ép lên khẩu vị rủi ro. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hôm 16/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995, trong khi đồng USD giao dịch sát đỉnh 7 tuần. Tỷ giá trung tâm ngày 21/9 ở mức 25.637 đồng/USD.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi VN-Index còn dưới 1.800 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), nhấn mạnh việc chọn doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ bản thay vì chạy theo biến động ngắn hạn. Ông Minh cho biết: “Đây vẫn là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn thị trường bước sang một vị thế mới”.

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Các nhóm ngành đáng chú ý trong phiên 22/9

Trong nhận định chứng khoán 22/9, ngân hàng tiếp tục là nhóm then chốt với VN-Index. VPB, CTG, ACB và TCB đóng vai trò lực đỡ trong phiên 21/9 và cần xác nhận khả năng duy trì lực cầu. SSB đáng chú ý sau phiên giảm sàn với hơn 1,9 triệu cổ phiếu dư bán, còn VCB và LPB khép phiên trước với mức giảm lần lượt 1,6% và 3,96%.

Bất động sản vẫn tác động lớn tới VN-Index thông qua nhóm Vingroup khi khối ngoại bán ròng VHM 292 tỷ đồng và VIC 111,5 tỷ đồng trong phiên 21/9. Nhóm chứng khoán gồm SSI, VND, VIX, VCI và VCK đáng quan sát ở khả năng hấp thụ lực chốt lời, sau khi thông tin nâng hạng đã trở thành hiện thực.

Ở nhóm công nghệ, FPT chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10 đổi 1 trong ngày 22/9, với giá tham chiếu đã điều chỉnh từ phiên giao dịch không hưởng quyền 21/9. Khối ngoại bán ròng FPT 67,7 tỷ đồng trong phiên đầu tuần. Điện tử viễn thông với CTR, VGI và CMG có khả năng tiếp tục giao dịch theo câu chuyện riêng từng doanh nghiệp.

Theo dõi cho nhận định chứng khoán 22/9, logistics và hàng không có VJC sau phiên tăng trần trong ATC, bên cạnh GMD, VSC, HAH và ACV. Bán lẻ với MWG, FRT, DGW và PNJ cần tín hiệu dòng tiền rõ hơn sau phiên MWG giảm 1,1%, dù PNJ từng đứng thứ hai trong danh sách khối ngoại mua ròng phiên 18/9 với 247,1 tỷ đồng.

Nhóm điện và năng lượng có GAS giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 22/9, ngày đăng ký cuối cùng 23/9 và ngày thanh toán dự kiến 20/11/2026. BSR, POW, REE, PC1 và GEX có thể tiếp tục phân hóa theo giá dầu và diễn biến chính sách giá điện.

Tổng hợp các tín hiệu trên, nhận định chứng khoán 22/9 nghiêng về trạng thái giằng co có chọn lọc. VN-Index chốt phiên 21/9 tại 1.799,67 điểm, chỉ cách đáy trong ngày 1.786,37 điểm khoảng 13 điểm, trong khi vùng cản 1.830 đến 1.840 điểm nằm xa hơn 30 điểm và khối ngoại vừa chuyển từ mua ròng 1.254,93 tỷ đồng sang bán ròng 668,3 tỷ đồng chỉ sau một phiên. Lộ trình nâng hạng còn ba đợt phân bổ, tương ứng 90% trọng số, trải dài đến tháng 9/2027.

nhận định chứng khoán 22/9 VN-Index vùng hỗ trợ 1.790 điểm khối ngoại nâng hạng FTSE

Bài liên quan

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Thị trường
Chứng khoán 21/9 khép lại với VN-Index giảm 15,99 điểm xuống 1.799,67 điểm, đúng ngày FTSE Russell chính thức đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng hơn 668 tỷ đồng trên HoSE.
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Gia dụng
Dự kiến, từ nay đến cuối năm Samsung sẽ đồng hành cùng đối tác mở tổng cộng 7 cửa hàng trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy ngành giặt sấy thương mại tại Việt Nam.
Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Thị trường
Tuần 21-25/9, VN-Index bước vào giai đoạn kiểm định dòng tiền sau khi nâng hạng FTSE có hiệu lực, với vùng 1.800 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ đáng chú ý.
Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân

Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân

Thị trường
Các chuyên gia cho rằng năng lực tài chính, chất lượng kế toán - kiểm toán và mức độ minh bạch là những vấn đề cần được chú trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Thị trường
VN-Index tăng 1,14% trong tuần 14-18/9 và trở lại trên 1.800 điểm, nhưng diễn biến cuối tuần cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
26°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
25°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
22°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
22°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
24°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
24°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 39°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 25/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 25/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 25/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 25/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 25/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 26/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 26/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 26/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17979 18253 18840
CAD 18003 18278 18897
CHF 31045 31423 32070
CNY 0 3842 3939
EUR 29200 29420 30503
GBP 33980 34370 35307
HKD 0 3184 3387
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14525 15115
SGD 19852 20134 20704
THB 698 762 815
USD (1,2) 25749 0 0
USD (5,10,20) 25788 0 0
USD (50,100) 25816 25830 26200
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,830 25,830 26,210
USD(1-2-5) 24,797 - -
USD(10-20) 24,797 - -
EUR 29,252 29,275 30,661
JPY 160.8 161.09 170.82
GBP 34,163 34,255 35,442
AUD 18,176 18,242 18,931
CAD 18,191 18,249 18,923
CHF 31,306 31,403 32,331
SGD 19,972 20,034 20,818
CNY - 3,811 3,957
HKD 3,249 3,259 3,396
KRW 17.61 18.37 20
THB 746.77 755.99 808.96
NZD 14,510 14,645 15,084
SEK - 2,598 2,692
DKK - 3,923 4,062
NOK - 2,709 2,805
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,965.33 - 6,734.76
TWD 741.52 - 898.38
SAR - 6,808.55 7,171.81
KWD - 82,380 87,658
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,309 29,427 30,627
GBP 34,205 34,342 35,368
HKD 3,248 3,261 3,378
CHF 31,091 31,216 32,159
JPY 161.83 162.48 170.46
AUD 18,193 18,266 18,860
SGD 20,036 20,116 20,706
THB 761 764 801
CAD 18,249 18,322 18,912
NZD 14,631 15,173
KRW 17.95 19.92
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25820 25820 26200
AUD 18173 18273 19204
CAD 18188 18288 19302
CHF 31291 31321 32903
CNY 3825 3850 3985.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29386 29416 31138
GBP 34288 34338 36096
HKD 0 3305 0
JPY 161.86 162.36 172.87
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14653 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 20009 20139 20860
THB 0 727.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Cập nhật: 22/09/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026