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Bản sáng vùng biên

Anh Tuấn

Anh Tuấn

21:51 | 17/09/2026
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Chương trình trao tặng 30 hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 100 triệu đồng do Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam (IKCV), phối hợp cùng Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP), Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
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Bản sáng vùng biên
ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc IKCV đã trực tiếp trao tặng hệ thống đèn chiếu sáng cho đại diện bản Cơm

Tham dự sự kiện trao tặng đèn cho bản Cơm (xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) có đại diện Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Lãnh đạo xã Pù Nhi cùng đại diện công ty IKCV và NSRP.

Tại sự kiện, ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc IKCV đã trực tiếp trao tặng hệ thống đèn chiếu sáng cho đại diện bản Cơm và đại diện xã Pù Nhi. Hệ thống đèn chiếu sáng còn lại đã được bàn giao trước đó cho bản Ón.

Bản sáng vùng biên
Đại diện chính quyền địa phương nhận biểu trưng đèn năng lượng do ông Egashira Hideaki trao tặng

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cho biết: “Tại Idemitsu, chúng tôi tin rằng trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp năng lượng và phát triển hoạt động kinh doanh. Là đối tác cam kết đồng hành lâu dài tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đồng hành và lớn mạnh cùng địa phương nơi mình gắn bó, và tạo ra những giá trị bền vững. Đối với chúng tôi, những hệ thống đèn năng lượng mặt trời này không chỉ là hạ tầng thuần túy. Chúng tôi hy vọng những ánh đèn sẽ giúp đường đi của bà con trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng những ánh sáng này sẽ góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn cho trẻ em, và đóng góp, dù chỉ là phần nhỏ, trong việc học tập của các em. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với NSRP, chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng, chúng tôi mong muốn hiện thực hóa sứ mệnh: trở thành đối tác năng lượng tin cậy, thắp sáng cuộc sống tại Việt Nam".

Được biết “Bản sáng vùng biên” là chương trình do Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát động triển khai. Công ty IKCV phối hợp cùng NSRP, UBND xã Pù Nhi, UBND xã Tam Chung, Đồn Biên phòng Pù Nhi và Đồn biên phòng Tam Chung để thực hiện chương trình từ năm 2026.

Cụ thể, từ tháng 4/2026, công tác kiểm tra điều kiện đường xá, địa hình đã được thực hiện, quá trình thi công, vận chuyển và lắp đặt đèn trong điều kiện địa hình và thời tiết miền núi khó khăn đã được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền và nhân dân 2 xã Pù Nhi và Tam Chung nỗ lực triển khai và hoàn thiện vào cuối tháng 8/2026, trước thềm năm học mới. Chương trình dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai trong các năm tiếp theo.

Bản Cơm và bản Ón nằm tại khu vực miền núi giáp biên giới Việt Nam - Lào, nơi địa hình cách trở và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Trong điều kiện đó, hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời sẽ mang lại giải pháp chiếu sáng phù hợp và thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện đi lại vào buổi tối, tăng cường an toàn trên các tuyến đường trong bản và hỗ trợ sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Việc đưa vào sử dụng 30 cột đèn năng lượng mặt trời sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trẻ em sinh hoạt và học tập vào buổi tối. Qua đó, chương trình không chỉ bổ sung hạ tầng thiết yếu cho các bản vùng cao mà còn hướng tới những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Bản sáng vùng biên
Trong dịp này, NSRP cũng đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng

Bên cạnh hoạt động bàn giao hệ thống đèn năng lượng mặt trời, chương trình còn có các hoạt động hỗ trợ giáo dục dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong dịp này, NSRP cũng đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng, gồm 50 suất dành cho học sinh tại bản Cơm (xã Pù Nhi) và 50 suất dành cho học sinh tại xã Trung Lý (huyện Mường Lát Thanh Hóa)

Thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp, lực lượng Bộ đội Biên phòng, và chính quyền địa phương, chương trình “Bản sáng vùng biên” góp phần huy động thêm nguồn lực hỗ trợ cộng đồng vùng biên trên cả phương diện hạ tầng và giáo dục. Đây cũng là một phần trong định hướng của Idemitsu Việt Nam nhằm đồng hành cùng cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo dựng những giá trị bền vững tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, đúng như triết lý mà công ty đang theo đuổi “là đối tác năng lượng đáng tin cậy, cho một Việt Nam bừng sáng”.

Bản sáng vùng biên Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam (IKCV) Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam (IKCV), Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) trao tặng 30 hệ thống đèn năng lượng mặt trời

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 88,182
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
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Cập nhật: 18/09/2026 09:00

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Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

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Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

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7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

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AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

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Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

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Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

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