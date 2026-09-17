ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc IKCV đã trực tiếp trao tặng hệ thống đèn chiếu sáng cho đại diện bản Cơm

Tham dự sự kiện trao tặng đèn cho bản Cơm (xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) có đại diện Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Lãnh đạo xã Pù Nhi cùng đại diện công ty IKCV và NSRP.

Tại sự kiện, ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc IKCV đã trực tiếp trao tặng hệ thống đèn chiếu sáng cho đại diện bản Cơm và đại diện xã Pù Nhi. Hệ thống đèn chiếu sáng còn lại đã được bàn giao trước đó cho bản Ón.

Đại diện chính quyền địa phương nhận biểu trưng đèn năng lượng do ông Egashira Hideaki trao tặng

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cho biết: “Tại Idemitsu, chúng tôi tin rằng trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp năng lượng và phát triển hoạt động kinh doanh. Là đối tác cam kết đồng hành lâu dài tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đồng hành và lớn mạnh cùng địa phương nơi mình gắn bó, và tạo ra những giá trị bền vững. Đối với chúng tôi, những hệ thống đèn năng lượng mặt trời này không chỉ là hạ tầng thuần túy. Chúng tôi hy vọng những ánh đèn sẽ giúp đường đi của bà con trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng những ánh sáng này sẽ góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn cho trẻ em, và đóng góp, dù chỉ là phần nhỏ, trong việc học tập của các em. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với NSRP, chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng, chúng tôi mong muốn hiện thực hóa sứ mệnh: trở thành đối tác năng lượng tin cậy, thắp sáng cuộc sống tại Việt Nam".

Được biết “Bản sáng vùng biên” là chương trình do Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát động triển khai. Công ty IKCV phối hợp cùng NSRP, UBND xã Pù Nhi, UBND xã Tam Chung, Đồn Biên phòng Pù Nhi và Đồn biên phòng Tam Chung để thực hiện chương trình từ năm 2026.

Cụ thể, từ tháng 4/2026, công tác kiểm tra điều kiện đường xá, địa hình đã được thực hiện, quá trình thi công, vận chuyển và lắp đặt đèn trong điều kiện địa hình và thời tiết miền núi khó khăn đã được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền và nhân dân 2 xã Pù Nhi và Tam Chung nỗ lực triển khai và hoàn thiện vào cuối tháng 8/2026, trước thềm năm học mới. Chương trình dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai trong các năm tiếp theo.

Bản Cơm và bản Ón nằm tại khu vực miền núi giáp biên giới Việt Nam - Lào, nơi địa hình cách trở và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Trong điều kiện đó, hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời sẽ mang lại giải pháp chiếu sáng phù hợp và thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện đi lại vào buổi tối, tăng cường an toàn trên các tuyến đường trong bản và hỗ trợ sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Việc đưa vào sử dụng 30 cột đèn năng lượng mặt trời sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trẻ em sinh hoạt và học tập vào buổi tối. Qua đó, chương trình không chỉ bổ sung hạ tầng thiết yếu cho các bản vùng cao mà còn hướng tới những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong dịp này, NSRP cũng đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng

Bên cạnh hoạt động bàn giao hệ thống đèn năng lượng mặt trời, chương trình còn có các hoạt động hỗ trợ giáo dục dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong dịp này, NSRP cũng đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng, gồm 50 suất dành cho học sinh tại bản Cơm (xã Pù Nhi) và 50 suất dành cho học sinh tại xã Trung Lý (huyện Mường Lát Thanh Hóa)

Thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp, lực lượng Bộ đội Biên phòng, và chính quyền địa phương, chương trình “Bản sáng vùng biên” góp phần huy động thêm nguồn lực hỗ trợ cộng đồng vùng biên trên cả phương diện hạ tầng và giáo dục. Đây cũng là một phần trong định hướng của Idemitsu Việt Nam nhằm đồng hành cùng cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo dựng những giá trị bền vững tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, đúng như triết lý mà công ty đang theo đuổi “là đối tác năng lượng đáng tin cậy, cho một Việt Nam bừng sáng”.