Panasonic mang 'ánh sáng' đến hơn 300 hộ gia đình tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

Được biết năm nay chương trình đã mang hơn 300 đèn năng lượng mặt trời trao tặng cho hơn 300 hộ gia đình thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chương trình được thực hiện như một phần của sáng kiến toàn cầu của Panasonic và đã nhận được sự mong đợi của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Năm nay, chương trình đón nhận sự đồng hành và tham gia của 20 bạn trẻ tình nguyện viên, cùng Panasonic thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội, với mục tiêu đóng góp cho cộng đồng địa phương nhằm hiện thực hóa tầm nhìn vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Suốt nhiều năm qua, Panasonic đã thực hiện rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội Tập đoàn, tập trung vào các hoạt động giáo dục và bảo vệ môi trường, tiêu biểu như: Panasonic vì Trường học bền vững, Học bổng Panasonic, chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh”,… Tuy nhiên, điều đặc biệt của hoạt động lần này là lần đầu tiên thương hiệu Nhật Bản đã tổ chức một chuyến đi thiện nguyện và tài trợ, với sự tham gia của nhiều bạn trẻ tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Lễ trao tặng đèn đã được tổ chức tại UBND huyện Nam Trà My cùng với nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương cũng được thực hiện tại những khu vực xa hơn thuộc 2 xã Trà Cang và Trà Vinh. Gần 100 người dân địa phương đã được trao tặng những chiếc đèn năng lượng mặt trời ngay tại địa phương, và hơn 100 trẻ em địa phương đã cùng Panasonic tham gia vào những hoạt động thú vị và ý nghĩa về chủ đề môi trường.

Để thực hiện thành công các hoạt động này, các đại diện từ Panasonic cùng các bạn thanh niên đã vượt qua quãng đường đồi núi hơn 170km từ Đà Nẵng tới Nam Trà My, sau khi di chuyển từ nhiều địa phương khác nhau từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định, Khánh Hòa..

Chia sẻ về chương trình, ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho biết: “Panasonic luôn đặt triết lý “đóng góp cho xã hội” vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tại Việt Nam, chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân và sự phát triển bền vững của xã hội trong 50 năm tiếp theo. Và một trong những sáng kiến toàn cầu của chúng tôi - dự án "Light up the futre" (Thắp sáng tương lai) cũng mang cùng một mục đích: mong muốn được đóng góp vào việc cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương, giúp trẻ em địa phương có điều kiện học tập tốt hơn, đặc biệt là vào ban đêm.”

Tính đến năm 2023, Panasonic đã trao tặng 100,000 đèn năng lượng mặt trời tới những khu vực khó khăn tại 30 quốc gia ở châu Á và châu Phi, trong đó 2832 chiếc đèn đã được trao tặng tới người dân các tỉnh tại Việt Nam bao gồm Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ông Trần Văn Thương - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Vinh chia sẻ: “Chương trình tài trợ của Panasonic có ý nghĩa hết sức to lớn đối với một xã vùng núi như Trà Vinh, nơi đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi người dân chưa tiếp cận được lưới điện quốc gia. Với số lượng đèn năng lượng mặt trời được trao tặng sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có điều kiện sinh hoạt được thuận tiện hơn, giảm bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, đồng thời giúp các em học sinh có thêm ánh sáng để tăng cường học tập.”

Tham gia cùng Panasonic vào chương trình này còn có Frogsleap – đối tác thực hiện chương trình của Panasonic, một tổ chức Phi chính phủ giàu kinh nghiệm trong các dự án với các bạn trẻ tình nguyện viên, cũng như triển khai các dự án điện mặt trời ở vùng sâu, vùng xa.

Tôn Nữ Thục Quyên, nhóm dự án Trạm Eco chia sẻ: “Tham gia và đồng hành cùng chuỗi hoạt động dành cho Gen Green của Panasonic trong hơn nửa năm qua, là một hành trình đáng nhớ của các bạn trẻ như em trong hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Chương trình trao tặng đèn năng lượng mặt trời lần này là cơ hội để chúng em được trực tiếp đóng góp cho cộng đồng vùng sâu vùng xa, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường tới cộng đồng”

Dự án trao tặng đèn năng lượng mặt trời năm 2023 là một trong những nỗ lực của Panasonic Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn vì cuộc sống khỏe mạnh và sự phát triển bền vững của Việt Nam trong 50 năm tiếp theo, và cam kết Panasonic Green Impact (Tác động xanh Panasonic) của Tập đoàn.