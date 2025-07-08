Nissan triệu hồi 444.000 xe vì lỗi động cơ VC-Turbo

Mẫu Nissan Rogue chiếm hơn 78% tổng số xe bị triệu hồi. Ảnh: caranddriver

Nissan vừa công bố triệu hồi 443.899 xe trên toàn cầu do lỗi động cơ VC-Turbo, một công nghệ mà hãng tự hào phát triển suốt hai thập kỷ.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Nissan Rogue với 348.554 chiếc (đời 2021-2024), Altima với 5.685 chiếc (đời 2019-2020), cùng Infiniti QX50 với 84.536 chiếc (đời 2019-2022) và QX55 với 5.124 chiếc (đời 2022). Con số này thể hiện quy mô nghiêm trọng của vấn đề, đặc biệt khi Rogue chiếm hơn 78% tổng số xe bị triệu hồi và là mẫu xe bán chạy nhất của Nissan tại thị trường Mỹ.

Nissan Infiniti QX50 với 84.536 chiếc bị triệu hồi. Ảnh: caranddriver

Hiểu rõ nguyên nhân kỹ thuật của sự cố

Để hiểu tại sao động cơ VC-Turbo gặp vấn đề, chúng ta cần nắm vững nguyên lý hoạt động của nó. Khác với động cơ thông thường có tỷ số nén cố định, VC-Turbo thay đổi tỷ số nén từ 8:1 đến 14:1 tùy theo điều kiện vận hành. Tỷ số nén thấp tạo ra công suất lớn, trong khi tỷ số nén cao giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Cơ chế này hoạt động nhờ hệ thống liên kết cơ khí phức tạp gồm các thanh A, C và L-link. Các liên kết này điều khiển hành trình của piston, thay đổi thể tích buồng đốt. Tuy nhiên, sự phức tạp này cũng tạo ra nhiều điểm yếu tiềm ẩn.

Vấn đề xuất hiện ở ổ trục chính và các liên kết cơ khí. Khi ổ trục bị mài mòn, chúng tạo ra cặn kim loại lẫn trong dầu nhờn. Cặn bẩn này làm tắc nghẽn đường dầu, gây thiếu bôi trơn cho các bộ phận khác, dẫn đến hỏng hóc lan rộng.

Nissan Altima với 5.685 chiếc bị triệu hồi. Ảnh: caranddriver

Báo cáo của NHTSA cho thấy vấn đề này ảnh hưởng đến cả hai loại động cơ VC-Turbo mà Nissan đang sử dụng. Động cơ nhỏ hơn là phiên bản 1.5L ba xi-lanh được lắp trên Rogue từ năm 2021. Động cơ lớn hơn là phiên bản 2.0L bốn xi-lanh xuất hiện trên Altima và các mẫu Infiniti từ năm 2019. Điều đáng lo ngại là cả hai loại động cơ này, dù có kích thước và thời điểm ra đời khác nhau, đều gặp cùng một vấn đề về ổ trục. Thực tế này cho thấy có thể lỗi nằm ở thiết kế cơ bản của toàn bộ hệ thống VC-Turbo, chứ không phải lỗi sản xuất ngẫu nhiên.

Nissan nhấn mạnh rằng hỏng ổ trục xảy ra từ từ, tạo điều kiện cho tài xế phát hiện sớm. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm tiếng động cơ bất thường, rung giật khi vận hành và đèn cảnh báo trên bảng táp-lô. Hiểu được các dấu hiệu này giúp tài xế đưa xe đến đại lý trước khi xảy ra hư hại nghiêm trọng.

Phương án khắc phục toàn diện

Nissan đưa ra quy trình kiểm tra và sửa chữa có hệ thống. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra cặn kim loại trong chậu dầu để đánh giá mức độ hư hại. Nếu chưa có cặn bẩn, họ thay gioăng chậu dầu, dầu động cơ và lập trình lại ECU để tối ưu các thông số vận hành.

Trường hợp phát hiện cặn kim loại, Nissan cam kết thay toàn bộ động cơ miễn phí. Chính sách này áp dụng cả cho xe hết thời hạn bảo hành thông qua chương trình hoàn tiền. Việc thay động cơ hoàn toàn thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề và trách nhiệm của nhà sản xuất.

Sự cố VC-Turbo minh họa thách thức mà các nhà sản xuất ô tô đối mặt khi đưa công nghệ tiên tiến ra thị trường. Động cơ này đại diện cho nỗ lực giải quyết bài toán tối ưu giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng độ phức tạp cơ khí cao đòi hỏi độ chính xác sản xuất tuyệt đối.

Kinh nghiệm này cho thấy tầm quan trọng của việc thử nghiệm lâu dài trước khi thương mại hóa. Mặc dù VC-Turbo thể hiện tiềm năng lớn, vấn đề độ tin cậy có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng ứng dụng công nghệ này.

Cuối cùng, sự cố này nhắc nhở người tiêu dùng về tầm quan trọng của bảo dưỡng định kỳ và theo dõi dấu hiệu bất thường. Công nghệ tiên tiến mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết và chăm sóc tương xứng từ người sử dụng.