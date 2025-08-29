Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Khánh Dũng – Quản lý Sản phẩm & Kinh doanh Electro-Voice tại Việt Nam đã chia sẻ những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý của EVOLVE 90, dòng loa cột di động có công suất khủng nhất từ Electro-Voice cho đến thời điểm hiện tại và được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa chuẩn mực cho phân khúc loa cột di động.

Electro-Voice ra mắt loa cột khổng lồ EVOLVE 90

Theo ông Dũng, EVOLVE 90 không chỉ kế thừa thiết kế sang trọng đặc trưng của dòng EVOLVE mà còn được nâng cấp toàn diện về hiệu suất và tính năng. Với công suất đỉnh lên đến 2000W cùng dải tần mở rộng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, sản phẩm mang đến chất âm mạnh mẽ, phủ đều không gian nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế và rõ ràng ở từng dải âm. Đây chính là khác biệt then chốt giúp EVOLVE 90 trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả biểu diễn chuyên nghiệp hay các sự kiện giải trí, không gian quán bar, lounge.

Về tính năng, EVOLVE 90 được tích hợp DSP thông minh với giao diện QuickSmart DSP, cho phép điều chỉnh EQ, limiter, compressor và các chế độ cài đặt sẵn ngay trên màn hình LCD hoặc qua ứng dụng di động QuickSmart Mobile. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng – từ DJ, nhạc công cho đến đơn vị tổ chức sự kiện – dễ dàng kiểm soát âm thanh chỉ bằng các thao tác đơn giản.

EVOLVE 90 – Phá vỡ giới hạn công suất loa cột di động

Đặc biệt, EVOLVE 90 còn hỗ trợ kết nối Bluetooth giúp tối ưu cho phát nhạc không dây chất lượng cao. Sự kết hợp giữa sức mạnh công suất, tính di động và công nghệ kết nối thông minh đã giúp EVOLVE 90 khẳng định vị thế “người kế nhiệm” xứng đáng trong dòng loa cột EVOLVE danh tiếng của Electro-Voice.

Để mang đến những trải nghiệm thực tế nhất, đại diện từ Electro-Voice đã mời các khách mời biểu diễn trực tiếp với EVOLVE 90. Không chỉ bất ngờ về một hệ thống loa cột di động, đa số khách mời đều đánh giá cao khả năng “cân” được âm lượng và năng lượng của một buổi biểu diễn DJ ngoài trời của EVOLVE 90. Một số đại diện đơn vị tham gia còn cho biết, EVOLVE 90 mang đến âm trường rộng, bass sâu mà vẫn kiểm soát tốt, cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các dòng loa cột trước đây.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng Việt Nam, từ khu du lịch, nhà hàng – khách sạn đến các sự kiện và không gian giải trí hiện đại… EVOLVE 90 nổi bật như một lựa chọn vừa mạnh mẽ, vừa linh hoạt, dễ dàng đáp ứng cả yêu cầu biểu diễn lẫn thương mại.