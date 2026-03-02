Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

BYD công bố doanh số xe trong tháng 2 chỉ đạt 190.190 chiếc, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo phát đi hôm Chủ nhật. Trong tổng số đó, xe chở khách chiếm 187.782 chiếc, phân khúc vốn tạo ra phần lớn doanh thu của tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến. Xuất khẩu xe năng lượng mới đạt 100.600 chiếc. So với tháng 1, doanh số tháng 2 còn giảm thêm 9,5%.

Theo bloomberg, tính chung hai tháng đầu năm, BYD bán ra tổng cộng 400.241 xe, thấp hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024. Để có cái nhìn chính xác hơn, giới phân tích thường ghép số liệu tháng 1 và tháng 2 lại với nhau, vì thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán thay đổi từng năm, gây ra biến động lớn trong sản lượng và nhu cầu hằng tháng.

Hai lực cản chính đang đè nặng lên thị trường nội địa. Thứ nhất, chính phủ Trung Quốc thu hẹp chính sách miễn thuế mua xe, khiến không ít người tiêu dùng do dự. Thứ hai, niềm tin tiêu dùng chưa hồi phục, nhiều người chọn cách chờ đợi các mẫu xe mới ra mắt cũng như chờ nhà nước làm rõ hơn các chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới trước khi xuống tiền.

Trước tình hình đó, BYD tập trung vào hai mục tiêu song song: cân bằng lượng tồn kho tại các đại lý và duy trì chiến lược định giá cạnh tranh cao độ, vốn là công cụ giúp hãng giữ vững thị phần suốt năm qua dù thị trường liên tục biến động.

Thị trường quốc tế đang trở thành lực đỡ quan trọng trong bối cảnh sức mua trong nước chưa ổn định. BYD đẩy mạnh hiện diện tại Mỹ Latinh và châu Âu, hai khu vực hiện giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn.

Giới đầu tư đang dõi theo kết quả tháng 3, thời điểm thị trường xe Trung Quốc thường phục hồi mạnh sau Tết, như một tín hiệu để đánh giá đà hồi phục thực sự của BYD. Triển lãm ô tô Bắc Kinh cuối tháng 4 cũng được xem là cột mốc quan trọng, khi áp lực trình làng các mẫu xe mới để kích cầu nội địa đang đặt lên vai hãng ngày càng lớn.