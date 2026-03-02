Gaming
Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Thành Biên

10:57 | 02/03/2026
Tối 1/3 tại nhà thi đấu Kai Tak Arena (Hong Kong), Gen.G khẳng định vị thế số một khi đánh bại BNK FearX với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCK Cup 2026.
Bước vào trận đấu, Gen.G chủ động đẩy nhanh nhịp độ ngay từ giai đoạn đi đường. Ở ván mở màn, họ triển khai lối chơi xoay quanh trục đường giữa – đi rừng, tạo áp lực liên tục lên các mục tiêu lớn. Canyon với Jarvan IV liên tiếp tổ chức những pha tấn công sớm, buộc BNK FearX phải phòng ngự trong thế bị động.

Khi đối thủ dồn lực xử lý tình huống bắt lẻ ở cánh dưới, Gen.G lập tức chuyển hóa sai lầm đó thành bùa lợi Baron. Từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đại diện áo đen vàng. Chovy kiểm soát khu vực trung lộ bằng Ryze, duy trì lượng sát thương ổn định và giúp đội nhà kết thúc ván đấu sau 27 phút.

Ván hai chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt hơn. Dù BNK FearX nỗ lực tìm kiếm lợi thế ở đường dưới, Gen.G vẫn giữ vững cấu trúc đội hình và chờ đợi thời điểm phản công. Canyon tiếp tục thể hiện vai trò nhạc trưởng khi điều phối giao tranh và kiểm soát rồng hiệu quả.

Ở những pha tranh chấp quan trọng, Gen.G ra quyết định nhanh và chính xác hơn, qua đó mở rộng cách biệt về tiền lẫn thế trận. Khi họ giành được Baron, nhịp độ trận đấu tăng vọt. Ruler tận dụng khoảng trống trong đội hình đối phương để gia tăng áp lực sát thương, còn Chovy giữ vững tuyến sau bằng các lựa chọn thiên về hỗ trợ giao tranh. Sau 24 phút, Gen.G phá hủy nhà chính, nâng tỷ số lên 2-0 và đặt một tay vào chiếc cúp.

Không còn nhiều phương án ở ván ba, BNK FearX buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Tuy nhiên, Gen.G tiếp tục đọc tình huống tốt hơn. Chovy tạo đột biến với lựa chọn Annie, qua đó chiếm quyền kiểm soát khu vực trung tâm bản đồ.

Ở nửa trên, Kiin duy trì sức ép ổn định, khiến đối thủ khó triển khai ý đồ chiến thuật. Canyon chuyển sang mẫu tướng có khả năng mở giao tranh mạnh, phối hợp chặt chẽ cùng đường giữa để khóa chặt những khoảng trống mà BNK FearX cố gắng khai thác.

Bước ngoặt của trận chung kết đến ở pha giao tranh quyết định quanh phút 24. Gen.G chủ động mở combat, chia cắt đội hình đối phương và dồn toàn bộ tài nguyên vào tuyến sau của BNK FearX. Ruler tỏa sáng với pha pentakill, khép lại loạt trận bằng chiến thắng áp đảo.

Sau trận đấu, ban tổ chức trao danh hiệu Finals MVP cho Canyon. Người đi rừng của Gen.G duy trì tầm ảnh hưởng xuyên suốt loạt Bo5, kiểm soát nhịp độ và liên tục tạo lợi thế cho các đường.

Sự kết nối giữa anh và Chovy trở thành trục vận hành chính trong lối chơi của nhà vô địch. Khi khu vực trung tâm bản đồ được kiểm soát, Gen.G dễ dàng triển khai chiến thuật xoay quanh mục tiêu lớn và buộc đối phương phải giao tranh trong thế bất lợi.

Gen.G là Nhà vô địch LCK Cup 2026. Ảnh: Gen.G

Chiến thắng 3-0 không chỉ mang về danh hiệu LCK Cup 2026 cho Gen.G, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của giải đấu. Họ không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, mà vận hành như một tập thể gắn kết, nơi mỗi mắt xích đều hoàn thành nhiệm vụ. Từ khả năng đi đường ổn định của Kiin, sự lạnh lùng của Ruler ở giai đoạn cuối trận, cho đến nhãn quan chiến thuật của Canyon và Chovy, Gen.G thể hiện sự cân bằng hiếm có.

Giới chuyên môn nhận định trận chung kết năm nay thuộc nhóm một chiều nhất trong lịch sử LCK Cup. BNK FearX không thể kéo Gen.G vào thế giằng co dài hơi, cũng không tạo được áp lực đủ lớn ở những thời điểm quyết định. Mỗi sai lầm nhỏ đều bị nhà vô địch khai thác triệt để.

Với màn trình diễn tại Hong Kong, Gen.G bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải với vị thế ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu quốc tế. Họ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, khả năng thích nghi với meta và tâm lý thi đấu vững vàng ở trận cầu đỉnh cao. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Gen.G hoàn toàn có thể hướng đến một năm thống trị trên cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

