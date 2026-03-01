Công nghệ số
AI

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Công Trí

Công Trí

14:23 | 01/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sau khi Anthropic từ chối hợp tác, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chuyển sang ký thỏa thuận với OpenAI để triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ an ninh quốc gia. OpenAI khẳng định thỏa thuận thiết lập nhiều lớp bảo vệ hơn các thỏa thuận trước đó.

OpenAI cho biết, công ty vừa hoàn tất thỏa thuận với Lầu Năm Góc để triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến phục vụ quốc phòng. Thỏa thuận này diễn ra sau khi Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ không thể đạt được sự đồng thuận với Anthropic về các điều khoản bảo vệ. OpenAI yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp các điều khoản tương tự cho tất cả các công ty trí tuệ nhân tạo khác.

UAV bay theo đội hình bên cạnh logo OpenAI. Ảnh minh họa: ChatGPT
UAV bay theo đội hình bên cạnh logo OpenAI. Ảnh minh họa: ChatGPT

OpenAI khẳng định thỏa thuận của họ thiết lập nhiều lớp bảo vệ hơn bất kỳ thỏa thuận nào trước đây về triển khai trí tuệ nhân tạo phục vụ quốc phòng, kể cả thỏa thuận ban đầu mà Anthropic đã từ chối ký kết.

OpenAI xác định ba ranh giới đỏ hướng dẫn công việc với Bộ Chiến tranh. Các ranh giới này nhiều công ty công nghệ hàng đầu khác cũng tuân thủ.

Mỹ thử nghiệm bầy UAV 'nghe lệnh bằng giọng nói' nhờ công nghệ OpenAI

Ranh giới thứ nhất cấm sử dụng công nghệ của OpenAI cho giám sát hàng loạt đối với công dân trong nước. Ranh giới thứ hai ngăn chặn việc sử dụng công nghệ để điều khiển trực tiếp các hệ thống vũ khí tự động. Ranh giới thứ ba cấm triển khai công nghệ cho các quyết định tự động có tầm quan trọng cao như hệ thống tín dụng xã hội.

Nhiều công ty công nghệ khác đã giảm hoặc loại bỏ các lớp bảo vệ và chỉ dựa vào chính sách sử dụng làm biện pháp bảo vệ chính trong các dự án an ninh quốc gia. OpenAI tin rằng cách tiếp cận của họ bảo vệ tốt hơn trước các hành vi sử dụng không thể chấp nhận.

Thỏa thuận mới bảo vệ ba ranh giới đỏ thông qua cách tiếp cận mở rộng và nhiều lớp. OpenAI giữ toàn quyền kiểm soát hệ thống bảo vệ của mình, triển khai qua nền tảng đám mây, nhân viên OpenAI có giấy phép bảo mật tham gia vào quy trình giám sát, và thiết lập các điều khoản hợp đồng chặt chẽ. Tất cả các biện pháp này bổ sung cho các quy định bảo vệ mạnh mẽ sẵn có trong luật pháp Mỹ.

OpenAI khẳng định niềm tin sâu sắc vào dân chủ. Công ty cho rằng con đường phát triển duy nhất đúng đắn đòi hỏi sự hợp tác sâu rộng giữa các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo và thể chế dân chủ. OpenAI cũng nhận thức rõ công nghệ của họ sẽ tạo ra các rủi ro mới trên thế giới, và mong muốn những người bảo vệ Hoa Kỳ có được các công cụ tốt nhất.

Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI

Thông báo cho biết kiến trúc triển khai trong thỏa thuận chỉ hoạt động trên nền tảng đám mây, với hệ thống bảo vệ do OpenAI vận hành theo các nguyên tắc đã nêu. OpenAI không cung cấp cho Bộ Quốc phòng Mỹ các mô hình không có lớp bảo vệ hoặc chưa qua huấn luyện về an toàn. Công ty cũng không triển khai mô hình trên các thiết bị đầu cuối nơi có khả năng sử dụng cho vũ khí sát thương tự động.

Kiến trúc triển khai này cho phép OpenAI xác minh độc lập rằng ba ranh giới đỏ không bị vi phạm, bao gồm việc vận hành và cập nhật các bộ phân loại.

OpenAI cho biết, hợp đồng quy định Bộ Quốc phòng chỉ sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo cho các mục đích hợp pháp, phù hợp với luật hiện hành, yêu cầu vận hành và các quy trình an toàn giám sát đã thiết lập rõ ràng. Hệ thống sẽ không điều khiển độc lập vũ khí tự động trong bất kỳ trường hợp nào mà luật pháp, quy định hoặc chính sách của Bộ yêu cầu sự kiểm soát của con người. Hệ thống cũng không thay thế các quyết định có tầm quan trọng cao mà yêu cầu phê duyệt bởi người ra quyết định theo các quy định tương tự.

Theo Chỉ thị 3000.09 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2023, bất kỳ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nào trong các hệ thống tự động và bán tự động phải trải qua quá trình xác minh, kiểm chứng và thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo hoạt động đúng như dự định trong môi trường thực tế trước khi triển khai.

Đối với các hoạt động tình báo, việc xử lý thông tin cá nhân phải tuân thủ Tu chính án thứ Tư, Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947 và Đạo luật giám sát tình báo và ngoại giao năm 1978, Sắc lệnh hành pháp 12333 và các chỉ thị của Bộ Quốc phòng yêu cầu mục đích tình báo nước ngoài được xác định rõ ràng. Hệ thống sẽ không giám sát không hạn chế thông tin cá nhân của công dân Mỹ theo các quy định này. Hệ thống cũng không phục vụ các hoạt động thực thi pháp luật trong nước trừ khi Đạo luật Posse Comitatus và các luật hiện hành cho phép.

OpenAI triển khai các kỹ sư có giấy phép bảo mật làm việc trực tiếp với chính phủ, cùng với các nhà nghiên cứu về an toàn và điều chỉnh có giấy phép bảo mật tham gia vào quy trình giám sát.

Thông báo cho biết, OpenAI ban đầu không ký hợp đồng triển khai trong lĩnh vực quốc phòng vì cảm thấy các biện pháp bảo vệ và hệ thống chưa sẵn sàng. OpenAI đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng việc triển khai trong lĩnh vực quốc phòng có thể diễn ra với các biện pháp bảo vệ đảm bảo không vượt qua các ranh giới đỏ.

OpenAI từ chối loại bỏ các biện pháp bảo vệ kỹ thuật chính để nâng cao hiệu suất trong công việc an ninh quốc gia. Công ty khẳng định đây không phải cách tiếp cận đúng đắn để hỗ trợ quân đội Mỹ.

OpenAI muốn giảm căng thẳng giữa Bộ Chiến tranh và các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Tương lai tốt đẹp đòi hỏi sự hợp tác thực sự và sâu rộng giữa chính phủ và các công ty công nghệ. Trong thỏa thuận này, OpenAI yêu cầu các điều khoản tương tự cung cấp cho tất cả các công ty công nghệ, và đặc biệt yêu cầu chính phủ nỗ lực giải quyết vấn đề với Anthropic. Tình hình hiện tại là cách rất tồi tệ để khởi đầu giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa chính phủ và các công ty công nghệ.

OpenAI tin rằng quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn cần các mô hình trí tuệ nhân tạo hiệu năng cao để hỗ trợ nhiệm vụ của họ, đặc biệt trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ tiềm năng đang tích hợp ngày càng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hệ thống của họ.

Dựa trên những thông tin OpenAI nắm được, hợp đồng của OpenAI cung cấp các đảm bảo tốt hơn và các biện pháp bảo vệ có trách nhiệm hơn so với các thỏa thuận trước đó, bao gồm cả hợp đồng ban đầu của Anthropic. OpenAI cho rằng các ranh giới đỏ của họ có thể thực thi tốt hơn vì việc triển khai giới hạn chỉ trên đám mây thay vì ở đầu cuối, giữ hệ thống bảo vệ hoạt động theo cách công ty cho là tốt nhất, và giữ nhân sự OpenAI có giấy phép bảo mật trong vòng giám sát.

OpenAI không biết tại sao Anthropic không đạt được thỏa thuận này, và hy vọng Anthropic cùng nhiều công ty khác sẽ xem xét nó. OpenAI khẳng định họ đã làm rõ lập trường với chính phủ rằng không nên chỉ định Anthropic là rủi ro chuỗi cung ứng.

Trong thông báo của mình, Anthropic nêu hai ranh giới đỏ và giải thích lý do họ cho rằng các hợp đồng từ Bộ Quốc phòng vào thời điểm đó không đảm bảo duy trì những ranh giới này. OpenAI cũng thiết lập hai ranh giới đỏ tương tự như Anthropic, nhưng bổ sung thêm ranh giới thứ ba liên quan đến việc ra quyết định tự động có tầm quan trọng cao.

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân
Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Về giám sát quy mô lớn trong nước, trong quá trình tương tác, Bộ Chiến tranh xem giám sát quy mô lớn trong nước là bất hợp pháp và không có kế hoạch sử dụng cho mục đích này. OpenAI đảm bảo rằng việc này không nằm trong mục đích sử dụng hợp pháp được ghi rõ trong hợp đồng.

Về vũ khí hoàn toàn tự động, hình thức triển khai chỉ trên đám mây trong hợp đồng của OpenAI không cho phép điều khiển vũ khí hoàn toàn tự động vì điều này đòi hỏi triển khai trên các thiết bị đầu cuối.

Ngoài các biện pháp bảo vệ này, hợp đồng của OpenAI cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ nhiều lớp bao gồm hệ thống bảo vệ và các chuyên gia kỹ thuật của OpenAI tham gia vào quy trình giám sát.

OpenAI giữ toàn quyền kiểm soát hệ thống bảo vệ mà họ triển khai và sẽ không triển khai mà không có các rào cản bảo vệ. Các nhà nghiên cứu về an toàn và điều chỉnh của công ty sẽ tham gia vào quy trình và giúp cải thiện hệ thống theo thời gian. OpenAI biết rằng các công ty công nghệ khác đã giảm các rào cản bảo vệ của mô hình và dựa vào các chính sách sử dụng làm biện pháp bảo vệ chính, nhưng công ty tin rằng cách tiếp cận nhiều lớp của họ bảo vệ tốt hơn trước các hành vi sử dụng không thể chấp nhận.

Như với bất kỳ hợp đồng nào, OpenAI có thể chấm dứt nếu bên kia vi phạm các điều khoản. Hợp đồng của OpenAI tham chiếu rõ ràng đến các luật và chính sách về giám sát và vũ khí tự động như hiện tại, do đó ngay cả khi các luật hoặc chính sách đó thay đổi trong tương lai, việc sử dụng hệ thống của họ vẫn phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện tại được phản ánh trong thỏa thuận.

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Giới đầu tư từng kỳ vọng một nhiệm kỳ của Donald Trump sẽ mở ra môi trường pháp lý "dễ thở" hơn, tạo điều kiện ...
Cổ phiếu Korea Zinc lao dốc 13% vì tranh cãi dự án nhà máy luyện kim 7,4 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn Cổ phiếu Korea Zinc lao dốc 13% vì tranh cãi dự án nhà máy luyện kim 7,4 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn

Cổ phiếu của Korea Zinc, nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 13% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 16/12, ...
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bế tắc, giá dầu Brent rơi xuống gần 65 USD/thùng Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bế tắc, giá dầu Brent rơi xuống gần 65 USD/thùng

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva khép lại mà không có thỏa thuận. Thị trường dầu mỏ phản ...
openAI Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng Mỹ Trí tuệ nhân tạo Anthropic hợp đồng quốc phòng vũ khí tự động An ninh Quốc gia Pentagon

Bài liên quan

Nhật Bản tạo ra

Nhật Bản tạo ra 'Nhà sư Robot' biết đọc kinh và lắng nghe nỗi lòng con người

OpenAI đảm bảo 110 tỷ USD tài trợ với định giá 730 tỷ USD

OpenAI đảm bảo 110 tỷ USD tài trợ với định giá 730 tỷ USD

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản tạo ra

Nhật Bản tạo ra 'Nhà sư Robot' biết đọc kinh và lắng nghe nỗi lòng con người

AI
Tại Kyoto, một hình ảnh đặc biệt vừa xuất hiện trong không gian tôn nghiêm của ngôi chùa Shoren-in: một “nhà sư robot” mặc áo cà sa xám, chắp tay theo nghi thức gassho, cúi đầu chào Phật tử và lắng nghe từng lời tâm sự.
Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

AI
Hôm 26/2/2026, Giám đôc điều hành Dario Amodei cho biết Anthropic vẫn giữ vững hai giới hạn an toàn, dù Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ dọa hủy hợp đồng và gắn nhãn “rủi ro chuỗi cung ứng”, biện pháp chưa từng áp dụng với doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Galaxy S26 và bước ngoặt Agentic AI: Khi điện thoại học cách tự hành động

Galaxy S26 và bước ngoặt Agentic AI: Khi điện thoại học cách tự hành động

Công nghệ số
Samsung Galaxy S26 Series không đơn thuần là một thế hệ điện thoại mới. Với Agentic AI có khả năng tự lập kế hoạch và thực thi chuỗi tác vụ thay người dùng, Samsung đang đặt cược rằng tương lai của smartphone không nằm ở màn hình sáng hơn hay camera nhiều chấm hơn mà nằm ở câu hỏi hoàn toàn khác: chiếc điện thoại có thể hành động thay bạn đến mức nào.
Chiến lược AI của Meta và hướng nâng tầm giá trị công nghệ Việt

Chiến lược AI của Meta và hướng nâng tầm giá trị công nghệ Việt

AI
Meta Platforms nổi lên như một trường hợp đáng chú ý khi chuyển trọng tâm từ metaverse sang AI quy mô lớn, đồng thời phổ cập mô hình nguồn mở Llama cho cộng đồng phát triển. Cách đi này tạo tác động trực tiếp tới hệ sinh thái công nghệ Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Phân tích sâu chiến lược Meta AI giúp nhận diện rõ cơ hội gia tăng giá trị trí tuệ Việt trong chuỗi cung ứng số toàn cầu.
Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?

Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?

AI
Cụ thể là tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam, nơi quy tụ hơn 21.000 chuyên gia CNTT, Cisco đã công bố loạt đổi mới hướng đến việc giúp khách hàng triển khai Agentic AI an toàn và đáng tin cậy ở quy mô lớn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,400 18,700
Kim TT/AVPL 18,405 18,710
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,380 18,680
Nguyên Liệu 99.99 17,400 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,350 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,210 18,610
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,140 18,590
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
NL 99.90 17,270 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲150K
Trang sức 99.9 18,040 ▲170K 18,740 ▲170K
Trang sức 99.99 18,050 ▲170K 18,750 ▲170K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,856 ▲1672K 18,862 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,856 ▲1672K 18,863 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,854 ▲16K 1,884 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,854 ▲16K 1,885 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,834 ▲16K 1,869 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,855 ▼159110K 18,505 ▼164960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,439 ▲1200K 140,339 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,355 ▲1088K 127,255 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,527 ▼93767K 11,417 ▼101777K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,224 ▲933K 109,124 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,195 ▲667K 78,095 ▲667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17993 18268 18864
CAD 18554 18831 19461
CHF 33218 33605 34271
CNY 0 3470 3830
EUR 30135 30409 31454
GBP 34320 34711 35662
HKD 0 3199 3403
JPY 160 164 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15308 15899
SGD 20043 20325 20868
THB 753 816 872
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25870 26240
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 30,204 30,228 31,576
JPY 163.01 163.3 171.19
GBP 34,520 34,613 35,642
AUD 18,171 18,237 18,824
CAD 18,731 18,791 19,446
CHF 33,462 33,566 34,488
SGD 20,110 20,173 20,934
CNY - 3,740 3,863
HKD 3,271 3,281 3,383
KRW 16.56 17.27 18.67
THB 796.84 806.68 863.76
NZD 15,236 15,377 15,838
SEK - 2,825 2,925
DKK - 4,039 4,182
NOK - 2,688 2,795
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,226.5 - 7,031.62
TWD 749.65 - 908.22
SAR - 6,828 7,192.71
KWD - 82,993 88,309
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,860 26,240
EUR 30,196 30,317 31,495
GBP 34,528 34,667 35,670
HKD 3,261 3,274 3,389
CHF 33,121 33,254 34,195
JPY 162.95 163.60 171.06
AUD 18,192 18,265 18,855
SGD 20,237 20,318 20,905
THB 818 821 858
CAD 18,708 18,783 19,356
NZD 15,349 15,883
KRW 17.40 19.01
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26230
AUD 18059 18159 19087
CAD 18721 18821 19841
CHF 33469 33499 35100
CNY 0 3763.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4110 0
EUR 30215 30245 31975
GBP 34447 34497 36268
HKD 0 3330 0
JPY 163.05 163.55 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6890 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15328 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2880 0
SGD 20150 20280 21013
THB 0 778.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18300000 18300000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,873 25,923 26,210
USD20 25,873 25,923 26,210
USD1 25,873 25,923 26,210
AUD 18,240 18,340 19,454
EUR 30,441 30,441 31,861
CAD 18,651 18,751 20,061
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 164.03 165.53 171
GBP 34,475 34,825 35,699
XAU 18,098,000 0 18,402,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai Xuân'

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa