Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Một hình ảnh ví von được nhiều chuyên gia nhắc tới: Chính phủ Hoa Kỳ giống như nhân vật Pac-Man đang háu đói, ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt. Bằng chứng là việc Washington nắm giữ 10% cổ phần của Intel và đạt thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Nvidia và AMD – chỉ là bước khởi đầu cho loạt động thái mạnh tay.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tiết lộ với CNBC rằng Lầu Năm Góc đang thảo luận việc mua cổ phần ở các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin. Điều này gợi mở một kịch bản chưa từng có: Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu.

Các động thái này không dừng ở công nghệ và quốc phòng. Ngay cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng không đứng ngoài cuộc chơi quyền lực. Sau những lời công kích vào Chủ tịch Fed Jerome Powell, Trump tiếp tục gây chấn động khi sa thải Thống đốc Lisa Cook với cáo buộc gian lận thế chấp.

Tại cuộc họp Nội các hôm thứ Ba, ông tuyên bố sẽ “có đa số” các ghế trong hội đồng Fed do mình đề cử, khẳng định quyết tâm kiểm soát cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ số một nước Mỹ. Đáp lại, Fed cho biết thống đốc chỉ có thể bị bãi nhiệm “vì lý do chính đáng”, và Lisa Cook dự kiến kiện chính quyền Trump.

Trước lễ nhậm chức, phố Wall tin rằng Trump sẽ nới lỏng quy định, giúp hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp thuận lợi hơn. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại: Nhà Trắng trở thành nhân tố chủ chốt trong các thương vụ, làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp quá sâu của chính phủ vào thị trường.

Nếu lịch sử lặp lại, như trường hợp Tổng thống Richard Nixon từng gây sức ép với Fed vào thập niên 1970, thị trường có thể đối mặt với biến động khó lường. Khi Washington không chỉ điều hành mà còn “mua vào” thị trường, các quy tắc truyền thống của kinh tế tự do đang bị thử thách.